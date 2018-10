Von Holger Buchwald

Rüdiger Schmidt hält sein Smartphone in die Höhe. Schlechter Empfang. Es dauert ein paar Sekunden, bis sich der Geschäftsführer der Unternehmensgesellschaft Verkehrsverbund Rhein-Neckar (URN) eingeloggt hat und er mit seiner "Touch & Travel"-App aus vier Haltestellen in der Nähe auswählen kann.

Er will seine Fahrt mit der Linie 26 am Rathaus Kirchheim beginnen. Als er eine Haltestelle weiter an der Odenwaldstraße aussteigt, drückt er erneut auf den Touchscreen: "Fahrt beenden." Sein Display verrät ihm: Dank des neuen E-Tarifs, der seit 1. Januar in Heidelberg gilt, müsste er für die Route nur 1,20 Euro berappen. Ein normaler Fahrschein vom Automaten hätte ihn 2,40 Euro gekostet.

Hintergrund Ist der E-Tarif ungerecht? Diese Frage einiger Stadträte bei der Diskussion im Gemeinderat beantwortete Verkehrsmanager Alexander Thewalt mit einem "Nein". Gehbehinderte könnten ohnehin häufig kostenlos die Straßenbahn nutzen. Zudem gebe es in Heidelberg das Sozialticket: Leistungsempfänger können für 24 Euro im Monat beliebig oft im Stadtgebiet fahren. Dieses Angebot wird von der Stadt mit [+] Lesen Sie mehr Ist der E-Tarif ungerecht? Diese Frage einiger Stadträte bei der Diskussion im Gemeinderat beantwortete Verkehrsmanager Alexander Thewalt mit einem "Nein". Gehbehinderte könnten ohnehin häufig kostenlos die Straßenbahn nutzen. Zudem gebe es in Heidelberg das Sozialticket: Leistungsempfänger können für 24 Euro im Monat beliebig oft im Stadtgebiet fahren. Dieses Angebot wird von der Stadt mit 500.000 Euro im Jahr bezuschusst. Für den E-Tarif muss die Stadt einmalig 92.000 Euro bezahlen. Eine Kurzstreckentaste am Ticketautomaten scheiterte bislang an den Kosten. Laut Thewalt müsste die Stadt dann Mindererlöse in Höhe von 500.000 Euro im Jahr ausgleichen. hob

[-] Weniger anzeigen

"Leistungsgerecht" sei er und ein "lohnenswertes Experiment", zeigten sich Erster Bürgermeister Bernd Stadel, Verkehrsmanager Alexander Thewalt und Rüdiger Schmidt überzeugt, als sie gestern im Bürgerzentrum Kirchheim den neuen E-Tarif vorstellten. Damit werde faktisch in Heidelberg ein günstiges Kurzstreckenticket eingeführt. Die RNZ hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Wo gilt der E-Tarif? Zunächst kann man ihn nur im Stadtgebiet Heidelberg nutzen (Großwabe). Es handelt sich um eine Testphase. Bei einem erfolgreichen Verlauf verspricht Schmidt aber, den E-Tarif für den gesamten Verkehrsverbund Rhein-Neckar einzuführen.

Wie kann ich dieses Angebot nutzen? Die Fahrgäste benötigen ein Android-Smartphone (Betriebssystem 2.3.3, Auflösung HVGA 320 x 480 oder höher) oder ein I-Phone (ab 3GS mit iOS 6 oder höher). Sie müssen sich einmalig auf der Seite www.touchandtravel.de registrieren. Die App gibt es seit anderthalb Jahren und kann im gesamten Bundesgebiet genutzt werden. Damit können Fahrgäste zum Beispiel am Heidelberger Bismarckplatz ein- und am Berliner Reichstag aussteigen, erhalten aber nur eine Rechnung. Wer "Touch & Travel" nur innerhalb von Heidelberg nutzt, fährt seit 1. Januar automatisch mit dem E-Tarif.

Was kostet der E-Tarif? Die Fahrgäste zahlen einen Grundpreis von einem Euro und zusätzlich 20 Cent pro gefahrenen Kilometer. Dabei wird nur die Luftlinie abgerechnet, unabhängig davon, wie viele Haltestellen tatsächlich gefahren werden.

Für wen ist das Angebot gedacht? "Es geht uns um die seltenen Nutzer, die vielleicht einmal ungeplant ein Gläschen Wein zu viel getrunken haben oder deren Auto in der Werkstatt steht", sagt Rüdiger Schmidt. Diese müssen sich künftig nicht mehr im Tarifdschungel auskennen, sondern nur noch ihr Smartphone zücken. Die große Masse der Fahrgäste bleibt davon unberührt. Denn für 92 Prozent aller Fahrten im Verkehrsverbund werden Zeitkarten wie die "Karte ab 60", oder das Jobticket genutzt. "Wir wollen für die Gelegenheitsnutzer aber die Hemmschwelle senken, um auf den Nahverkehr umzusteigen", so Schmidt.

Ist der E-Tarif immer das günstigste Angebot? Nein. Für die Heidelberger Innenstadt gibt es nach wie vor den City-Tarif, der nur 1,20 Euro kostet, unabhängig von der zurückgelegten Wegstrecke. Der City-Tarif gilt für das Haltestellen-Dreieck zwischen Hauptbahnhof, Weststadt/Südstadt und Heidelberg Altstadt (ehemals Karlstor) und kann an den Fahrkartenautomaten gelöst werden. Ab einer Entfernung von acht Kilometern Luftlinie ist der E-Tarif teurer als das normale Großwaben-Ticket von 2,40 Euro. Eine Fahrt von Ziegelhausen/Neckarschule bis Pfaffengrund/Henkel-Teroson-Straße würde zum Beispiel über "Touch & Travel" 2,60 Euro kosten. Die Preise können auf www.vrn.de/luftlinie ausgerechnet werden.

Was passiert, wenn ich mich bei "Touch & Travel" nicht abmelde? In diesem Fall erhält der Nutzer automatisch eine Erinnerung auf sein Smartphone geschickt. Unter einer kostenlosen Hotline können die Fahrgäste dann den Fehler korrigieren lassen.

Wie funktioniert die Fahrscheinkontrolle? Wenn die Passagiere während der Fahrt auf ihrem Smartphone das Feld "Kontrolle" drücken, erscheint ein QR-Code auf dem Display, den der Kontrolleur ablesen kann.