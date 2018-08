Von Holger Buchwald

Trotz der Klage der Universität vor dem Verwaltungsgerichtshof ist Oberbürgermeister Eckart Würzner zuversichtlich, dass mit dem Bau der Straßenbahn ins Neuenheimer Feld im nächsten Jahr begonnen werden kann. Würzner hat inzwischen mit Uni-Rektor Bernhard Eitel telefoniert und für Anfang September ein Gespräch vereinbart. "Die Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses bieten nach unserer Einschätzung grundsätzlich die Möglichkeit, die Forderungen der Universität nahezu vollständig aufzugreifen", betonte der OB gestern bei einem Pressegespräch. Hintergrund Hintergrund > Die Straßenbahn ins Neuenheimer Feld ist seit Jahrzehnten ein Zankapfel von Stadt und Universität. Als Regierungspräsidentin Nicolette Kressl Ende Juni den Planfeststellungsbeschluss für das 37,5 Millionen Euro teure Projekt an die Stadt übergab, zeigte sich Oberbürgermeister Eckart Würzner trotzdem zuversichtlich, dass die Ruperto Carola nicht klagen werde. Er hatte sich [+] Lesen Sie mehr Hintergrund > Die Straßenbahn ins Neuenheimer Feld ist seit Jahrzehnten ein Zankapfel von Stadt und Universität. Als Regierungspräsidentin Nicolette Kressl Ende Juni den Planfeststellungsbeschluss für das 37,5 Millionen Euro teure Projekt an die Stadt übergab, zeigte sich Oberbürgermeister Eckart Würzner trotzdem zuversichtlich, dass die Ruperto Carola nicht klagen werde. Er hatte sich getäuscht. Fristgerecht legte die Universität Klage vor dem Verwaltungsgerichtshof ein, die laut Würzner aber keine aufschiebende Wirkung hat. Stadtverwaltung und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hatten mehrmals betont, dass alle Einwendungen der Ruperto Carola im Planfeststellungsverfahren berücksichtigt worden seien. Doch dem widerspricht die Uni und führt folgende Belege an:

> Nur in Schrittgeschwindigkeit solle die Bahn im Bereich zwischen Kopfklinik und Berliner Straße sowie am Haupteingang des Botanischen Gartens fahren, forderte die Uni - um Erschütterungen zu vermeiden und aus Rücksichtsnahme auf die Besucher. Laut den aktuellen Planungen soll die Tram aber im ersten Abschnitt Tempo 30, im zweiten 50 fahren.

> Keine trennende Wirkung sollte die Trasse nach dem Wunsch der Universität haben. Nun heißt es im Planfeststellungsbeschluss: "Geländer entlang der Bahntrasse sind mit Knieholm auszustatten."

> Das Masse-Feder-System für die Schienenlagerung wird im Bereich des Physikalisch-Chemischen-Instituts und der Geowissenschaften nicht eingesetzt, obwohl von der Ruperto Carola gefordert. So werden die Erschütterungen nicht minimiert.

> Ein Gutachten zum Elektrosmog, das die RNV in Auftrag gegeben hatte, wird angezweifelt. Ein Gegengutachten der Uni wurde von den Planern ignoriert. Der RNV fehle zudem das Gespür für einen Forschungscampus, in dem neue Geräte als Prototypen weiterentwickelt werden und die besonders störungsanfällig seien, ärgert sich die Uni: "Es geht hier nicht um Kaffeemaschinen oder Kühlschränke."

> Der Botanische Garten könnte geschont werden, wenn die Straßenbahntrasse im Hofmeisterweg wenige Meter nach Süden und das Gebäude "Im Neuenheimer Feld 154" abgerissen werde, so die Uni. Trotzdem sehe der Planfeststellungsbeschluss bisher vor, die Trasse durch den Garten zu führen und ihm 1500 bis 5000 Quadratmeter Nutzfläche wegzunehmen. Die Uni ärgert sich, dass nicht untersucht worden sei, ob die alternative Streckenführung mit Mehrkosten verbunden sei. Die Uni glaubt, diese Variante sei weitgehend kostenneutral.

> Das Thema Lärm in der Bauphase werde nicht genügend berücksichtigt, so die Universität. "Die angesprochene Entschädigung in Geld ist für die Universität nicht relevant, da wir die Lehre, insbesondere auch Prüfungen, gewährleisten müssen", schrieb die Hochschule an das Regierungspräsidium.

> Argumente zur Forschungsfreiheit und zur unzureichenden Alternativenprüfung wurden ebenso zurückgewiesen wie der Verweis auf das "Sondergebiet Universität" und ältere städtebauliche Verträge, die durch die Tram verletzt werden. hob

[-] Weniger anzeigen

Die Uni freut sich, dass die Stadt gesprächsbereit ist. "Wir wollen die Straßenbahn ins Neuenheimer Feld ja nicht verhindern, sondern nur, dass sie sich mit den Anforderungen der Forschung verträgt", sagte Sprecherin Marietta Fuhrmann-Koch. Gelinge es, die Bedenken der Ruperto Carola auszuräumen, werde man natürlich die Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss zurückziehen.

Ein Hauptkritikpunkt der Universität betrifft den möglichen Elektrosmog und die Erschütterungen, die eine Tram in der Straße "Im Neuenheimer Feld" verursachen könnte. Werde die Straßenbahn so gebaut, wie bisher im Planfeststellungsbeschluss vorgesehen, würden hochempfindliche Messgeräte im Geowissenschaftlichen und im Physikalisch-Chemischen Institut gestört, so ein Argument. Zudem werde die Hochschule in ihrer zukünftigen Entwicklung - insbesondere im nördlichen Bereich des Campus - eingeschränkt.

Für Würzner ist dieses Argument das geringste Problem. Die Trasse werde auf jeden Fall so gebaut, dass die Bahnen auch im kritischen Bereich zwischen Kopfklinik und Berliner Straße in den stromlosen Betrieb umgeschaltet werden können, sollte die Uni dort in Zukunft weitere hochempfindliche Geräte aufstellen. "Die entsprechenden Super-Cab-Bahnen sind bereits angeschafft. Sie könnten im Bedarfsfall mit stärkeren Stromspeichern ausgestattet werden, um auch in diesem Bereich stromlos zu fahren."

Gerne werde man auch versuchen, den Botanischen Garten zu schonen, verspricht der OB. Nach den bisherigen Plänen soll die Grün- und Forschungsanlage am Hofmeisterweg durch die Straßenbahn stark beschnitten werden. Dies könnte man laut Uni verhindern, wenn das nicht benötigte Gebäude "Im Neuenheimer Feld 154" abgerissen und die Trasse ein paar Meter nach Süden verlegt werde. "Wir sind sehr nahe an einer Lösung", glaubt Würzner daher.

Nur eine Forderung der Universität werde durch den Planfeststellungsbeschluss nicht gedeckt, so das Stadtoberhaupt. Eine stärkere Schwingungsdämpfung sei im Abschnitt Kopfklinik-Berliner Straße bislang nicht vorgesehen. "Das von der Universität geforderte Masse-Feder-System ist nur dort notwendig, wo Gebäude wenige Meter neben den Gleisen stehen - so wie im Bereich eines bereits genehmigten Neubaus des Deutschen Krebsforschungszentrums", sagte Würzner. Eine solche Situation sei auf dem restlichen Streckenabschnitt aber vermeidbar. Zudem werde die Geschwindigkeit der Bahnen im kritischen Bereich auf 30 km/h beschränkt.

"Wir haben größtes Verständnis für die Uni", betonte der OB: "Es ist aber auch ihre Aufgabe, sich zu überlegen, wie ihre Mitarbeiter und Studenten ins Neuenheimer Feld kommen." Die Straßenbahn sei ja praktisch eine "Betriebsstraßenbahn" der Uni. Ebenso wie die Stadt Entgegenkommen zeige, erwartet Würzner dies auch von der Hochschule, wenn sich die Ruperto Carola schon nicht an den Kosten beteilige.

Würzner hofft, dass nun endlich das Mobilitätsnetz mit einem Finanzvolumen von rund 160 Millionen Euro angegangen werden kann. Das Landesverkehrsministerium hat die entsprechenden Pläne an den Bund weitergereicht. Läuft alles glatt, würden Bund und Land 80 Prozent der Kosten tragen.