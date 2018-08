In und um Heidelberg (wie hier ''Im Bieth'' an der Speyerer Straße) wird viel gebaut. Und so lange geht auch der Spezialkammer für Baurecht die Arbeit nicht aus. Foto: Alex

Von Steffen Blatt

Der Traum vom eigenen Zuhause kann für Bauherren schnell zum Albtraum werden, wenn nach dem Einzug Mängel auftreten. Und streiten der Bauträger, der Architekt oder der Handwerker dann die Verantwortlichkeit ab, bleibt häufig nur noch der Gang zum Gericht. Dann kommt Dr. Heiner Stecher ins Spiel. Er ist Vorsitzender Richter am Heidelberger Landgericht und Experte für Baurecht. In der Reihe "Alles, was Recht ist", berichtete er aus der Praxis.

Da ging es etwa um eine Familie, die in Walldorf ein Einfamilienhaus mit Außenanlage und Einliegerwohnung baute. Die Bauherren planten das Projekt mit einem "Architekten ihres Vertrauens" und vergaben dann alle Bau- und Handwerkerleistungen separat. Das ist in der Summe oft billiger, als einen Generalunternehmer zu beauftragen. In dem Walldorfer Fall stellte sich diese Strategie aber als fatal heraus.

Nach der Abnahme traten einige Mängel zutage, die jeder für sich genommen eigentlich noch kein Drama sind: Die Fugen einiger Natursteinplatten im Innenraum zeigten Risse, ebenso die Steinstufen zur Einliegerwohnung. Deren Zugangstür schloss nicht richtig, die Zufahrt zur Garage sackte ab, und eine Ecke der Terrasse senkte sich um zehn Zentimeter. Alle beteiligten Handwerker stritten aber jede Verantwortung für die Mängel ab. Schließlich mussten die Bauherren selbst einen Sachverständigen beauftragen und eine Beweisaufnahme einleiten. Die dauerte drei Jahre, drei Mal musste das Gutachten ergänzt werden, weil die Beteiligten Einwendungen hatten.

Nach fünf Jahren Prozess blieb eine "schwarze Null"

Der Sachverständige bestätigte, dass die Schäden auf Baumängel zurückzuführen sind, doch nur der Schlosser räumte seine Schuld ein und zahlte für die Reparatur der Wohnungstür. Die anderen Handwerker blieben bei ihrer Haltung, und so mussten die Bauherren jeden einzeln verklagen, insgesamt wollten sie 32 000 Euro erstreiten.

Die Aussicht auf weitere Gutachten für das Gerichtsverfahren, für die sie hätten in Vorleistung gehen müssen (die "normale" Rechtschutzversicherung zahlt hier nicht), entnervte die Familie nach vier Jahren aber zusehends. "Irgendwann waren die Kläger zermürbt und bereit, für die Beendigung des Verfahrens Abstriche zu machen", berichtete Stecher. So einigten sie sich nach und nach mit den Handwerkern und bekamen am Ende 16 500 Euro, dazu mussten sie einen Teil der Prozesskosten tragen, die sich auf rund 36 000 Euro summierten. "Am Ende blieb ihnen eine schwarze Null", so Stecher.

Mit diesem Fall wolle er keineswegs sagen, dass es sich nicht lohne, vor Gericht zu ziehen, wenn man sich im Recht fühle, merkte der Richter an. "Hier war es sicher ein Problem, dass alle Gewerke einzeln ausgeschrieben wurden", so Stecher. Bei einem Bauträger, der alles aus einer Hand liefert, hat der Bauherr auch nur einen Ansprechpartner, wenn es um die Mängelbeseitigung geht.

Stecher wies auch auf zwei äußerst wichtige Elemente hin, die am Anfang und am Ende eines Bauprojekts stehen: die Baubeschreibung und die Abnahme. Erstere legt dar, wie das Gebäude errichtet wird, und welche Materialien dafür eingesetzt werden. Das reicht von der Beschaffenheit des Kellers über die Art der Mauersteine und der Dämmung bis zum Fabrikat der Dachziegel. Je ausführlicher die Baubeschreibung, desto besser, denn so bestehe für beide Partner eine größere Sicherheit. Leider seien Baubeschreibungen - die immer Teil des Kaufvertrags sind - oft zu allgemein formuliert, nicht transparent und enthielten manche Leistungen gar nicht. Stecher wies auf eine Studie des privaten Instituts für Bauforschung in Hannover hin, das 100 Baubeschreibungen untersuchte, von denen ein Großteil die Mindestanforderungen nicht erfüllte.

Mindestens genau so wichtig ist die Abnahme des Baus nach Beendigung der Arbeiten. Vorher muss der Bauunternehmer nachweisen, dass das Gebäude mängelfrei ist, danach liegt die Beweislast beim Auftraggeber. Darum sei ein schriftliches Protokoll "absolut wichtig", in dem die bei der Abnahme festgestellten Mängel niedergeschrieben werden, so Stecher. Auch sollten Bauherren einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zur Abnahme dazuholen. Denn der Auftraggeber ist zur Abnahme verpflichtet, ablehnen kann er nur, wenn gravierende Mängel vorliegen, wenn etwa bei einem Wohnhaus die Wasserversorgung nicht funktioniert oder die Toiletten fehlen.

Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist, die beim Bau fünf Jahre beträgt. Daher rät Heiner Stecher, vor deren Ablauf das Haus noch einmal gründlich auf mögliche Schäden zu untersuchen. Sind die fünf Jahre um, ist der Bauunternehmer oder Handwerker nämlich nicht mehr dazu verpflichtet, Baumängel zu beheben.