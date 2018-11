ste. "Das werden wir nicht hinnehmen", sagt die grüne Stadträtin Claudia Hollinger nach dem Vor-Ort-Termin bei den absterbenden Bäumen unterhalb des Schloss-Wolfsbrunnenwegs 3. Bereits in der Anfangsphase der Bebauung des Schlosshotel-Areals wurde dort an drei Bäumen mutwillig die Rinde so zerstört, dass sie später gefällt werden mussten. Jetzt wurden erneut sieben Bäume verletzt, auch sie werden irgendwann gefällt werden müssen.

"Da stellt sich die Frage, warum man so etwas macht. Die Bäume sind schützenswert, sie gehören zum Landschaftsbild. Hier kommt außerdem noch die Sicherungsfunktion hinzu, da sie einen steilen Hang oberhalb der Bahntrasse und der Schlierbacher Landstraße vor Erosion bewahren", so Hollinger weiter. "Wir werden Strafanzeige gegen unbekannt stellen. Ein solches Verhalten muss in unserer Stadt geahndet werden", ergänzt Stadträtin Barbara Greven-Aschoff, die ebenfalls bei der Besichtigung dabei war. Friedrich Kilian, der der Leiter des städtischen Forstamtes, und Revierförster Wolfgang Ernst hatten den Grünen zuvor den Hang gezeigt und die Schäden erläutert.

Auch die BUND-Kreisgruppe Heidelberg und die Eigentümergemeinschaft der neuen Wohnungen oberhalb des Areals, der das betroffene Gebiet gehört, haben bereits Anzeige erstattet. Mitarbeiter des Landschafts- und Forstamtes haben die gesunden Bäume markiert und in eine Karte eingetragen, außerdem sind jährliche Begehungen mit der Hausverwaltung geplant. Greven-Aschoff: "Wir freuen uns, dass sie das Waldstück in Zukunft genau beobachten werden, auch wenn es sich nicht um Stadtwald handelt."