Von Holger Buchwald

Einem Umzug des Eros-Centers von der Max-Jarecki- in die Eppelheimer Straße steht nun nichts mehr im Wege. Zwar hatte die Stadt Heidelberg das Gebäude am Eingang der Bahnstadt bereits vor zwei Jahren gekauft. Bisher verhinderte jedoch ein Rechtsstreit, dass das in der Bevölkerung als "Drei-Farben-Haus" bekannte Bordell übergeben werden konnte. Das Problem: Das "Dirnenwohnheim" wurde im Erbbaurecht errichtet. Der Eigentümer des Hauses verkaufte dieses zwar an die Stadt. Der Grundstückbesitzer verweigerte aber bisher seine Zustimmung.

Der Streit beschäftigte schließlich die Justiz. Schon das Amtsgericht Heidelberg hatte in erster Instanz entschieden, dass das Gelände auf die Stadt übergehen sollte. Nun wurde dieser Beschluss noch einmal vom Landgericht bestätigt. Das Erbbaurecht sei grundsätzlich "frei veräußerbar", heißt es in der Begründung. Unabhängig davon wird die monatliche Erbpacht weiterhin fällig.

Bei der Stadt Heidelberg freut man sich über den positiven Ausgang des Verfahrens. Sie hatte das Eros-Center unter der Maßgabe gekauft, dass der Bordellbetrieb umgesiedelt wird und das miet- und nutzungsfreie Gebäude übergeben wird. Demnächst soll mit dem Bau des Ersatzstandorts für die Prostituierten und ihre Freier in der Eppelheimer Straße 34 begonnen werde - auf dem Gelände des ehemaligen italienischen Supermarkts "Pronto". Nach der Übergabe kann die Stadt Heidelberg dann als Erbbauberechtigte für das "Drei-Farben-Haus" im Grundbuch eingetragen werden. Im Anschluss soll das Gebäude zunächst für die Zwecke der Bahnstadt - zum Beispiel für Baubüros - weitergenutzt werden. Langfristig soll an dieser Stelle ein repräsentativer Eingang zu Heidelbergs neuestem Stadtteil entstehen.

Bereits im Jahr 2008 hatte die Stadt ein anderes Freudenhaus in der Bahnstadt gekauft, das ehemalige "Eroscenter 13". Dieses wurde im Herbst 2011 abgerissen. Zuvor hatte sich der Bordellbetreiber lange dagegen gesträubt, das Haus zu verlassen.

Fi Info: Beschluss vom 13. Januar, Aktenzeichen 3 T 22/13