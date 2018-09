Von Steffen Blatt

In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch (16.30 Uhr, Großer Rathaussaal) geht es unter anderem um die Wohnraumbedarfsanalyse. Baubürgermeister Bernd Stadel (Foto: Hentschel) erklärt im RNZ-Interview, wie und wo in Heidelberg noch gebaut werden kann.

Laut Wohnbedarfsanalyse müssen in Heidelberg 2400 neue Wohneinheiten bis 2030 geschaffen werden. Die Bahnstadt und die Konversionsflächen reichen dafür nicht aus. Wo wird das nächste Wohngebiet entstehen?

Zunächst einmal haben wir mit der Bahnstadt und den Konversionsflächen ja noch zwei große Entwicklungsmaßnahmen vor uns. Dadurch gibt es eine gewisse Entspannung auf dem Wohnungsmarkt und wir können große Anteile der Wohnraumnachfrage für etwa die nächsten fünf Jahre decken. Danach muss die Politik aber in der Tat darüber sprechen, ob neue Entwicklungsmöglichkeiten gefunden werden sollen.

Hintergrund Hintergrund

Welcher Anteil des Einkommens muss für das Dach über dem Kopf aufgebracht werden? Dieses Verhältnis stellt der "Erschwinglichkeitsindex" des Internetportals Immobilen-Scout24 dar. Heidelberg liegt dabei - wenig verwunderlich - in der Spitzengruppe auf Platz drei.

Demnach muss man in der Stadt 24,7 Prozent seines Monatseinkommens für die Miete (ohne Betriebs- und [+] Lesen Sie mehr Hintergrund

Welcher Anteil des Einkommens muss für das Dach über dem Kopf aufgebracht werden? Dieses Verhältnis stellt der "Erschwinglichkeitsindex" des Internetportals Immobilen-Scout24 dar. Heidelberg liegt dabei - wenig verwunderlich - in der Spitzengruppe auf Platz drei.

Demnach muss man in der Stadt 24,7 Prozent seines Monatseinkommens für die Miete (ohne Betriebs- und Nebenkosten) zahlen. Spitzenreiter ist mit 28,1 Prozent ebenfalls eine Universitätsstadt: Freiburg. Erst danach folgt München (25,5), das sonst meistens die Ranglisten anführt, wenn es um Mietpreise geht. Hinter Heidelberg läuft Frankfurt auf Platz vier ein (22,7), mit Stuttgart auf dem neunten Rang liegt nur noch eine weitere baden-württembergische Stadt in den Top Ten. Osterode im Harz ist mit einem Anteil von nur 9,5 Prozent positives Schlusslicht des Vergleichs.

Darüber hinaus bringt die Studie allerdings wenig Neues: In den Metropolen ist der Wohnkostenanteil am stärksten gestiegen, weil es immer mehr junge Leute in die großen Städte zieht. Außerdem stellen die Autoren ein deutliches Süd-Nord und Ost-West-Gefälle fest. Während im süddeutschen Raum der Anteil der Wohnkosten am Einkommen durchschnittlich bei 18 bis 28 Prozent liegt, sind es im Norden Deutschlands - mit der Ausnahme Hamburg - nur 9 bis 15 Prozent. (ste)

[-] Weniger anzeigen

Wo kann noch nachverdichtet werden?

Viele Menschen denken bei Nachverdichtung, dass dadurch Gärten oder Grünflächen wegfallen. Das muss nicht immer der Fall sein. Man kann auch Dachgeschosse ausbauen, um neuen Wohnraum zu schaffen, also im Bereich bestehender baulicher Nutzungen neue Potenziale erschließen. Auch ist es möglich, auf den Konversionsflächen in Kasernen oder auf dem Hospital-Gelände, wo bisher nicht gewohnt wurde, neuen und zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Wir sollten daher zunächst einmal abwarten, bis die Diskussion um alle Nutzungskonzepte für die verschiedenen Konversionsflächen abgeschlossen ist.

Die Analyse spricht von einer hohen Nachfrage nach Ein- und Zweifamilienhäusern. Ist in Heidelberg überhaupt noch Platz für solche Wohngebiete oder müssen junge Familien ins Umland ziehen, wo das Angebot besser ist?

Der Platzverbrauch bei Ein- und Zweifamilienhäusern ist in der Tat enorm groß. Es ist deshalb kaum machbar, dass wir bei dem begrenzten Bauland in Heidelberg ein wirklich großes Angebot schaffen können. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass wir auf platzsparende Stadthäuser oder Reihenhäuser setzen, wie sie beispielsweise in der Bahnstadt entstehen. Das ist ein ganz guter Kompromiss zwischen dem Wunsch nach den eigenen vier Wänden mit Garten und einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

Sind landwirtschaftliche Flächen unantastbar? In Städten wie Berlin, Hamburg oder Hannover müssen sogar Kleingartenanlagen für Neubauten weichen. Ist das eine Option für Heidelberg?

Rein formal gibt es in Heidelberg - laut Flächennutzungsplan - noch folgende Flächen, die für Wohnen vorgesehen sind: Schollengewann Süd, südliche Eppelheimer Straße, Patrick Henry Village West und Harbigweg. Um es aber klar zu sagen: Wir wollen in Heidelberg definitiv nicht Bauland ausweisen, wogegen die Bürgerschaft dann Sturm läuft. Wir brauchen vielmehr einen breit angelegten Diskurs über die Wohnraumentwicklung: Wie wichtig sind uns bezahlbare Wohnungen? Wie wichtig sind Landwirtschafts- und Freiflächen? Welche Wohnformen helfen, einen guten Kompromiss zwischen beiden Ansprüchen zu finden? Wir haben in Heidelberg eine gute und lebhafte Diskussionskultur - die möchte ich auch bei diesem Thema sehr gerne nutzen. Es handelt sich bei diesem Thema um einen klassischen Zielkonflikt und wir brauchen einen Kompromiss, der von einem möglichst breiten Konsens getragen wird.

Wie kann die Stadt auf die Wohnungswirtschaft Einfluss nehmen, damit bezahlbarer Wohnraum entsteht?

Wir können als Stadt den Wohnungsmarkt natürlich nur bedingt beeinflussen. Auf unserer Ebene haben wir allerdings durchaus wegweisende Instrumente entwickelt, wie etwa das Baulandmanagement. Das heißt, wenn wir einen Bebauungsplan aufstellen und neue Wohnungsbauflächen ausweisen, dann muss sich der Bauherr verpflichten, dass mindestens 20 Prozent preisgünstiger Wohnraum entsteht. Dieses Instrument hat bereits deutschlandweit Beachtung gefunden, und andere Städte ziehen hier nun auch nach. Auch unsere Förderprogramme und die vom Gemeinderat dafür bereitgestellten Mittel helfen enorm bei der Finanzierung eines Eigenheims, gerade für Familien. Oder nehmen Sie das Bündnis für Wohnen, das Oberbürgermeister Würzner initiiert hat. Hier haben sich unter anderem genossenschaftliche Wohnungsgesellschaften und Banken zusammengeschlossen, um im Rahmen der Konversion preiswerten Wohnraum zu schaffen.

Wie sieht es beim sozialen Wohnungsbau aus?

Hier sind der Bund und das Land in der Pflicht, denn sie haben den sozialen Wohnungsbau in den vergangenen Jahren geradezu sträflich vernachlässigt. Hier erwarten wir, wie viele andere Städte auch, endlich eine bessere und nachhaltig wirkende Unterstützung, die den Wohnungsbauunternehmen auch wirksame Anreize gibt, in diesem Segment verstärkt zu investieren.