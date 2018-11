Hier ist richtig was los: Die Umbauarbeiten an der Eppelheimer Straße im Pfaffengrund gehen zügig weiter. Foto: Priebe

RNZ. Die Bauarbeiten im Pfaffengrund kommen gut voran: Seit Ende Januar wurden in der Eppelheimer Straße zwischen Kurpfalzring und Stadtwerke-Gelände unter anderem Wasserleitungen und Leerrohre verlegt, Fundamente für Fahrleitungsmasten neu gebohrt und Kanalarbeiten durchgeführt.

Auch der Gleisbau hat zwischen Kurpfalzring und Marktstraße bereits begonnen. Als nächstes werden zwischen Kurpfalzring und Hugo-Stotz-Straße die nördliche Fahrbahn und der Gehweg fertiggestellt, die Gleise zwischen Hugo-Stotz-Straße und Stadtwerke-Gelände eingebaut und der Kanal zwischen Stadtwerke-Gelände und Henkel-Teroson-Straße verlegt. Zudem werden auf der nördlichen Seite zwischen Hugo-Stotz-Straße und Marktstraße Leerrohre sowie zwischen Marktstraße und Gartencenter Fernwärmeleitungen verlegt.

Für diese Arbeiten musste die Verkehrsführung leicht angepasst werden. Seit Dienstag wird der Verkehr in Richtung Innenstadt durchgängig auf die Südseite der Eppelheimer Straße geführt. Autofahrer können nicht mehr von der Hugo-Stotz-Straße in die Eppelheimer Straße abbiegen. Sie werden über die Hans-Bunte-Straße und den Kurpfalzring umgeleitet. Für die Busse der Linie 22 ergeben sich keine Änderungen: Das Abbiegen aus der Hugo-Stotz-Straße in die Eppelheimer Straße bleibt für sie und den Anlieferverkehr möglich. Die Trasse in der Eppelheimer Straße wird zwischen den Haltestellen Henkel-Teroson-Straße und Kranichweg umgebaut. Ziel ist es, die Straßenbahn zu beschleunigen und die Verkehrssicherheit zu verbessern. Die Haltestellen Kranichweg und Stotz werden zu einer neuen barrierefreien Haltestelle zusammengelegt, die Haltestellen Marktstraße und Henkel-Teroson-Straße werden barrierefrei ausgebaut. Auch die Fahrbahn sowie die Geh- und Radwege in der Eppelheimer Straße werden teilweise erneuert.

Mit dem Projekt "Mobilitätsnetz Heidelberg" wird das Straßenbahnnetz umfassend ausgebaut. Die Fahrzeiten sollen kürzer, die Umsteigesituationen optimiert werden - das bedeutet eine Zeitersparnis gerade für Pendler, soll den Umstieg auf die Straßenbahn attraktiv machen und gilt als wichtiger Beitrag zur umweltfreundlichen Mobilität in Heidelberg und zur Entlastung des Straßenverkehrs.

Info: www.heidelberg-mobinetz.de und www.rnv-online.de/umleitungen-hd.