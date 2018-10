Von Sebastian Riemer

Wo nimmt er diese Energie her? Den ganzen Dienstag über war Egon Bahr in Heidelberg auf Achse: Morgens traf der 91-Jährige Schüler, mittags gab er mehrere Interviews, abends stand das Gespräch mit Klaus Staeck in der Alten PH auf dem Plan. Und wo der SPD-Grande auch aufschlug, stets brachte er Esprit und beste Stimmung mit.

Staeck und Bahr - damit setzte der Karlstorbahnhof den vorläufigen Höhepunkt seiner Willy-Brandt-Woche. Mit dem Plakatkünstler und Präsidenten der Berliner Akademie der Künste sowie dem Architekten der Ostverträge trafen zwei faszinierende Zeitzeugen deutscher Geschichte aufeinander. Moderator Veit Lennartz hätte es da gar nicht mehr unbedingt gebraucht. Schon nach einem Satz fiel der ansonsten höfliche Bahr dem ehemaligen SWR-Journalisten ins Wort ("Das stimmt doch gar nicht"), und erzählte seinen Lebenslauf kurzerhand selbst.

Bahr wie Staeck lieben das Anekdotische, was gut ist, für solch einen Abend. Dass beide zudem zur länglichen Rede neigen, sei ihnen angesichts ihrer Lebenserfahrung verziehen. Und so oszillierte das Gespräch zwischen Bonner Republik und Tagespolitik - mit dem großen Willy Brandt als Zentrum, auf den beide immer wieder zurückkamen.

Dabei merkte man Bahr in jedem Satz die Bewunderung für seinen jahrelangen Vorgesetzten und Freund an, der ihn schon als Berlins Regierender Bürgermeister zu seinem Sprecher, später zum Staatssekretär im Kanzleramt und schließlich zum Minister gemacht hatte. "Ohne seine faszinierende Härte wäre die Neue Ostpolitik - und damit letztlich die Einheit - nie auf den Weg gebracht worden", so Bahrs Fazit zur historischen Bedeutung Brandts - zugleich ein Seitenhieb auf die innerparteilichen Widersacher Helmut Schmidt und Herbert Wehner.

Während Bahr die großen Linien zeichnete, zeigte Klaus Staeck auf, was die Entspannungspolitik praktisch bedeutete: "Mein Bruder geriet 1984 in die Fänge der Stasi." Staeck bat damals Bahr um Hilfe und der kannte hochgeheime Wege, den Bruder erfolgreich da rauszuholen. Staeck, mit 75 gut 15 Jahre jünger als Bahr, war 1959 aus der DDR nach Heidelberg übergesiedelt und kurze Zeit später in die SPD eingetreten.

"Brandt hatte Haltung", brachte Staeck auf den Punkt, was viele Deutsche heute über den damals nicht von allen geliebten Kanzler denken. "Er war jemand, vor dem man großen Respekt hatte." Ob er in der heutigen politischen Landschaft einen wie Brandt erkennen könne, wollte Lennartz wissen. "Böse Frage", antwortete Staeck vielsagend - um dann doch noch zu einer halbherzigen Verteidigungsrede zugunsten der heutigen Politikergeneration anzusetzen.

Nicht in jeder historischen Bewertung waren sich die beiden eingefleischten Sozialdemokraten einig - als Staeck Brandt in der Guillaume-Affäre einen Mangel an nötigem Misstrauen unterstellte, schüttelte Bahr nur den Kopf. In der brennendsten aktuellen Frage aber empfahlen sie, die so oft an ihrer Partei gelitten hatten, der Basis einmütig ein Ja zum Koalitionsvertrag. "Es ist die Wahl zwischen Sodom und Gomorra - und doch finde ich, wir müssen das selbst machen", meinte Staeck.

Bahr ließ sich sogar auf das Gedankenspiel ein, zu spekulieren, was Willy Brandt wohl dazu gesagt hätte, nämlich: "Die Partei muss den Anspruch zur Führung des Landes aufrecht erhalten." Da kam bei vielen Zuhörern im Saal die Erinnerung hoch - an eine einst so starke und stolze Sozialdemokratie.

Zitate des Abends

Egon Bahr:

Brandts Verdienste: "Wehner und Schmidt wollten 1969 die Große Koalition weiterführen. Doch die hätte niemals zur Einheit geführt."

Brandt als Redakteur: "Er strich nie wild in meinen Manuskripten herum, er malte dezent kleine grüne Fragezeichen an den Rand."

Medieninteresse zu Brandts 100. Geburtstag: "Alle Medien kamen gleichzeitig auf ein und dieselbe Idee: Den alten Bahr müssen wir fragen, solange er noch lebt."

Konrad Adenauers "Brandt alias Frahm"-Kampagne: "Brandt litt. Diese Wunden verheilten nie ganz."

Entnazifizierung: "Wie hätte Brandt im Außenministerium die Nazis rausschmeißen sollen? Dort waren doch nur die Putzfrauen in der SPD."

Zur Helsinki-Schlussakte, in der BRD und DDR die Unverletzlichkeit der Grenzen vereinbarten: "Die einzigen, die dagegen waren: Albanien und die CDU."

Brandt und Breschnew: "Beide liebten Wein, Weib und Gesang. Auf Mahnungen der Ärzte, kürzer zu treten, hätten beide beschlossen, das Singen einzustellen."

Die damalige SPD-Spitze: "Schmidt dachte, er wäre der bessere Kanzler. Wehner dachte, er wäre der beste Kanzler."

DDR-Spion Günter Guillaume: "Guillaume wurde ein Fan von Brandt. Er schrieb nie ein schlechtes Wort über ihn nach Ostberlin."

Guillaume-Affäre/Brandts Rücktritt: "Scheel meinte, das könne Brandt auf einer Backe abreiten. Er vergaß, dass es eine sozialdemokratische Backe war. Die Unterstützung in der Parteispitze fehlte."

Motivation der Kanzlerin: "Frau Merkel wird von dem Willen getragen: ,Ich liebe es, Kanzlerin zu sein, und ich will es bleiben.' Das ist legitim, aber zu wenig für unser Land."

Merkels Krisenpolitik: "Die deutsche Politik bringt die Demokratie in Europa in Gefahr."

Klaus Staeck

Über Brandt: "Er hatte Haltung."

Glorifizierung Brandts: "Für Heiligsprechungen bin ich nicht zuständig."

Ausstrahlung Brandts: "Er war unnahbar. In seiner Gegenwart wurde ich vorsichtiger."

Charismatiker Brandt: "Er war der einzige Kanzler, der zumindest von vielen geliebt wurde. Und das ist immer gefährlich."

Hoffnung auf die Einheit: "Ich war immer der Meinung, dass es ein unnatürlicher Zustand ist, meine Mutter nicht mehr sehen zu können."

Große Koalition: "Brandt war Außenminister einer Großen Koalition und wurde dann Kanzler. Man sieht: Eine Große Koalition muss nicht schlecht sein für die SPD."

Gefahr des Scheiterns der Abstimmung zum Koalitionsvertrag: "Der Sozialdemokrat an sich ist ein bisschen verliebt in die Niederlage."