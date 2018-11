Alkohol, Drogen und Fahrzeugpapiere interessierten die Polizisten bei den Kontrollen, die am Donnerstagabend - wie hier in der Eppelheimer Straße - durchgeführt wurden. Foto: Kresin

bik. Für die Heidelberger Polizei war das Ergebnis zufriedenstellend: Nur zwei von 110 kontrollierten Autofahrern hatten am Donnerstagabend Alkohol getrunken, ehe sie in ihren Wagen gestiegen waren. "Offenbar waren viele Fahrer vernünftig", stellte Polizeisprecher Norbert Schätzle am Freitag fest. Gegen zwei weitere Autofahrer ermitteln die Beamten jetzt wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis. 14 Polizeibeamte hatten die Autofahrer von 17.30 bis 19.30 Uhr zuerst in der Eppelheimer Straße, von 20 Uhr bis 22.30 Uhr dann stadtauswärts auf der B 37 am Neckarmünzplatz angehalten.

Die stationären Kontrollen waren Teil der europaweit abgestimmten Kontrollwoche gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, wie Schätzle mitteilte. Zusätzlich hätten sechs Beamte auf Streife ebenfalls Kontrollen in Stadt und Rhein-Neckar-Kreis durchgeführt.

Zwei der in der Eppelheimer Straße gestoppten Autofahrer hatten dem Alkohol zugesprochen. Während einer mit 0,54 Promille aufgefallen war, hatte ein 54-Jähriger gegen 18.30 Uhr schon 2,1 Promille intus. Dem Alkoholtest folgte eine Blutentnahme auf dem Polizeirevier. Der Führerschein des 54-Jährigen wird nun zusammen mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Angesichts von Weihnachtsfeiern und Glühweinständen auf den Weihnachtsmärkten will die Polizei auch in den kommenden Tagen ihre Beamten losschicken, um Autofahrer auf verbotenen Alkoholgenuss hin zu kontrollieren.