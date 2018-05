Von Stefan Meyer

Sich auf andere Lebenswelten einlassen, faszinierende Erfahrungen machen und die Welt danach mit anderen Augen sehen: Es gibt gute Gründe, warum Jugendliche so gerne auf Reisen gehen oder an Austauschprogrammen mit ausländischen Schulen teilnehmen. Doch es muss nicht immer der Weg ins Ausland sein, wie ein Projekt der Heidelberger Schülerförderung beweist. Mit finanzieller Unterstützung durch das Amt für Chancengleichheit geht "In your shoes - Ausländer für einen Tag" in Kürze in eine neue Runde und bietet Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren die Möglichkeit, Zeit bei einer ausländischen Gastfamilie in Heidelberg zu verbringen.

"Gerade in der heutigen Zeit gibt es viele Vorurteile gegenüber Migranten und Flüchtlingen", erklärt Stefan Tischer. Mit dem 2014 gestarteten Austauschprojekt wollen er und seine Mitstreiter diesen Stereotypen entgegentreten. 20 deutsche Jugendliche sollen dabei auf 20 ausländische Schüler oder Schüler mit Migrationshintergrund treffen und Einblicke in ihre unterschiedlichen Lebenswelten erhalten. Die Begegnung soll freilich nicht unvorbereitet stattfinden. "Vor dem Austausch findet ein Workshop statt, in dem sich die Schüler kennenlernen", erklärt Tischer. Sie setzen sich mit Begriffen wie "Kultur" oder "Integration" auseinander, diskutieren häufige Stereotype und versuchen falschen Vorurteilen mit Fakten zu begegnen. Auch der Spaß soll dabei nicht zu kurz kommen, sodass die Jugendlichen in Teams verschiedene Aufgaben lösen.

Eine Woche nach diesem Workshop ist es dann so weit: Die deutschen Jugendlichen besuchen die ausländischen Gastfamilien und umgekehrt. "Die Schülerinnen und Schüler sollen als eine Art Gasttochter oder Gastsohn behandelt werden und komplett in den Tagesablauf der Familien integriert werden. Das kann für einen Tag, das kann aber auch für ein Wochenende sein", erklärt Tischer. Sie lernen die alltäglichen Tagesaktivitäten kennen, erhalten Einblicke in die landestypische Kultur und können sich auf diese Weise eine fundierte Meinung über das Leben ihrer Gastfamilie bilden.

Bereits während des Austauschs sind die Teilnehmer dazu angehalten, Foto- und Videomaterial zu sammeln und sich Notizen zu machen. Eine Woche nach dem Austausch findet dann ein abschließender Workshop statt. Hier diskutieren die Jugendlichen ihre Erwartungen und Erfahrungen und stellen ihre Text-, Kunst- und Videobeiträge vor. Über verschiedene Kanäle sollen diese später Lehrern sowie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Sich dabei ins Zeug zu legen, lohnt sich: Der beste Erfahrungsbericht wird ausgezeichnet.

Ziel des Austauschs ist es, dass die Jugendlichen lernen, ihre Vorurteile zu überwinden - und eventuell sogar neue Freunde gewinnen. Die bisherigen Erfahrungen stimmen Tischer zuversichtlich: "Nicht nur zwischen Schülern, sondern auch zwischen ihren Familien sind Freundschaften entstanden", verrät er. "Sie treffen sich zum Teil noch heute."

Info: Das Projekt startet im September oder Oktober, die Teilnahme ist kostenfrei. Interessenten können sich per Mail an info@hd-sf.de melden.