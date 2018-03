Heidelberg. (dab) Kaum einer weiß, dass das schon lange vor der Zeit des Nationalsozialismus so war. Eine Ausstellung im Friedrich-Ebert-Haus zum Thema "Antisemitische und rassistische Aufkleber von 1880 bis heute" will "wachrütteln, genau hinzusehen, was einem auf der Straße begegnet", sagt Isabel Enzenbach. Mit Antisemitismus kennt sie sich aus. An der TU Berlin hat Enzenbach die Ausstellung konzipiert und weiß, "dass viele überrascht sind, wenn sie durch die Sammlung gehen, weil ein Großteil der Exponate gar nicht aus dem Nationalsozialismus, sondern aus der Zeit davor oder danach stammt".

So auch ein eigentlich unscheinbarer rosa Sticker, den ein Berliner Museumsmann 1893 in einer S-Bahn entdeckte, ihn entfernte und archivierte, weil ihn die Aufschrift "Kauf nichts bei Juden" irritierte. "Selten waren solche Sticker nicht", so Enzenbach. "Vier Jahre später pappte das an allen Fenstern und Fassaden. Geschäfte rühmten sich, judenfrei zu sein. Kauft deutsches Brot, deutsche Butter hieß es." Und auch ein Gang durch die Ausstellung zeigt, wie schnell und wie stark der Judenhass zugenommen hatte. Da klebten an Häusern und Briefkästen Aufschriften wie: "Los von Juda. Die Juden sind Deutschlands Unglück" (1900), "Sie haben beim Juden gekauft. Wir wachen" (1933) oder "Deutsches Mädchen, du bist zu schade für den Juden" (1940).

Es sind Hunderte von Schmähungen im Kleinformat, finanziert von antisemitischen Organisationen und vom Durchschnittsbürger. Denn: "Für zehn, 20 oder 50 Pfennig konnte man solchen Hass mitfinanzieren", sagt Enzenbach. Dafür gab es extra Spendenquittungen und Rabattmarken.

Wie stark diese Hetzkampagnen in den privaten Bereich hineinreichten, erzählt eine Briefkorrespondenz zwischen Hans S. und Trude G. Er ist Ingenieur, hat im Ersten Weltkrieg als Marineoffizier gedient. Sie ist Tochter aus gutem Hause, hat über den Bruder einer Freundin kleine Marken mit antisemitischen Sprüchen besorgt und unter den Verlobten aufgeteilt. Jeder einzelne Brief ist auf der Rückseite mit diesen Marken zugeklebt. Und so prangert dort Hetze "gegen jüdischen Wucher und Müßiggang", es heißt "Juden sind unser Unglück" oder "Wenn das ein Jud liest, muss er sich doch trefflich gekennzeichnet sehen", während es in den Briefen von "lieben Küssen" nur so wimmelt. Ein perfides Spiel der beiden, das damals gar nicht so selten war - und eine Gegenreaktion provozierte. Schon in der Weimarer Republik schlugen die Gegner des Antisemitismus zurück. "Es kam zu regelrechten Zettelkriegen", erzählt Enzenbach, denn der 1893 gegründete "Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" produzierte bald eigene Sticker mit Aufschriften wie "Judenhass aus Eigennutz ist Schurkerei, aus Überzeugung Dummheit". Oder: "War je ein großer Geist Antisemit?"

Die Ausstellung zeigt auch eine andere, gegenwärtige Seite. "Deutsche Frau, halte dein Blut rein. Fremde dürfen nicht nach dir greifen", liest Enzenbach vor. Nicht mal ein Jahr alt sei dieser Spruch, sagt sie und deutet auf gefälschte Eisenbahnkarten. "Die Wahrheit ist, dass der Antisemitismus nie weg war." In den 1890ern hatte man die Karten mit der Aufschrift "Jerusalem hin, aber nicht zurück" an jüdische Mitbürger geschickt. "Ganz ähnlich sahen Flugtickets aus, die die NPD 2011 an Erstwähler in Berliner Bezirken mit hohem Migrantenanteil schickte", weiß Enzenbach und möchte mit der Ausstellung den Blick schärfen: "Damit einem solche Sticker auffallen und man etwas entgegensetzen kann."

Info: Ausstellung bis 18. Januar im Friedrich-Ebert-Haus in der Pfaffengasse, täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr.