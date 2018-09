Von Birgit Sommer

Heidelberg. Einsteins Relativitätstheorie - versteht die jemand außer den Physikern? Dr. Hans-Peter Nollert von der Universität Tübingen schafft es tatsächlich, die Faszination der Physik dem Laien näherzubringen. Er zeichnet verantwortlich für die Wanderausstellung "Einstein inside" zum 100-jährigen Jubiläum der Relativitätstheorie 2015, die nun bis zum 4. November bei den Physikern auf dem Campus im Neuenheimer Feld 227 zu sehen ist.

Warum wir da sind, warum etwas so ist, wie es ist - anders als die Philosophen in ihren Diskussionen suchen die Physiker konkrete Antworten auf solche Menschheitsfragen. Und sie sind ziemlich weit gekommen.

Mit Gravitationswellen, sagt Nollert, werde man irgendwann den Urknall hören können. "Gravitationswellen sind aber so furchtbar schwierig zu messen, dass Einstein dies für unmöglich hielt." Doch seine Nachfahren haben es fast geschafft. Ein geplanter Detektor im Weltall - eine Mission, die wohl zwei Milliarden Euro verschlingen wird - kann möglicherweise eine Art Rauschen mit ganz bestimmten Eigenschaften auffangen - Signale in ganz tiefen, unhörbaren Frequenzen: der "Geburtsschrei des Universums" (Nollert) vor mehr als 13 Milliarden Jahren.

Vom Detektor gibt es im Physikalischen Institut auch ein Modell zu sehen. Er muss 50 Millionen Kilometer von der Erde entfernt im Weltall platziert werden, drei Satelliten, die zwischen zwei und fünf Millionen Kilometer voneinander entfernt sein werden, zielen dann aufeinander mit Laserstrahlen. Die Testmassen in den Satelliten sind von fast unvorstellbarer Qualität. Sie müssen Rückschläge von Meteoriteneinschlägen ausgleichen können, und man könnte sogar feststellen, wenn sich ein Virus auf eine Testmasse setzte.

Die Energie von Gravitationswellen wurde vor einem Jahr in den USA mithilfe deutscher Lasertechnologie zum ersten Mal gemessen. Als die kilometerlangen Laserinterferometer auf der Erde einsatzbereit waren, kollidierten zufällig zwei Schwarze Löcher in 1,3 Millionen Lichtjahren Entfernung. Die Energie von drei Sonnenmassen wurde frei. Erst im Februar 2016, als alle Umwelteinflüsse auf den Versuch ausgeschlossen waren, köpften die Wissenschaftler dann die Champagnerflaschen, meint der Tübinger Physiker. Ein zehnminütiger Film erzählt diese Geschichte vom Nachweis der Gravitationswellen auf einem großen Monitor.

Oder die Dunkle Materie. Ohne sie gäbe es die Menschen nicht. Sie hat bei der Bildung von Strukturen und der Entstehung von Galaxien eine Rolle gespielt. Doch niemand weiß, was genau dahinter steckt. "Man weiß vielleicht inzwischen ganz gut, was Dunkle Materie nicht ist", sagt Nollert. Wie sie sich im All verteilt, wie sie wirkt - etwa auf Lichtstrahlen -, das alles wird untersucht. Ohne um die Effekte der Relativitätstheorie zu wissen, wäre diese Forschung gar nicht möglich.

Unter den Ausstellungsmodellen befindet sich auch ein Heidelberger Projekt, die Gaia-Mission, die die Milchstraße kartiert. Vielleicht weiß man bald, an welcher Stelle der Milchstraße der kleine Planet Erde genau sitzt? Und ein relativistisches Fahrrad ermöglicht den Besuchern gar eine Fahrt mit Lichtgeschwindigkeit.

An rund 40 Exponaten, in Filmen, Tafeln, Modellen, Simulationen und interaktiven Experimenten, zeigt die Ausstellung, die gestern von Prof. Matthias Bartelmann und Dr. Hans-Peter Nollert eröffnet wurde, packende Forschung. Neben interessierten Laien sind besonders Physiklehrer und Schüler willkommen, um sich komplizierte Experimente ganz einfach erklären zu lassen.

Öffentliche Vorträge im Kirchhoff-Institut für Physik, Hörsaal 2, 19 Uhr, halten Dr. Hans-Peter Nollert (10. Oktober: Gravitationswellenastronomie), Prof. Joachim Wambsganß (17. Oktober: Die Entstehung der Allgemeinen Relativitätstheorie und ihre Auswirkungen auf die Ausbreitung des Lichts), Prof. Matthias Bartelmann (31. Oktober: Wie alt ist die Welt?) und Dr. Markus Pössel (2. November: 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie - und was kommt als Nächstes?).

Fi Info: "Einstein inside", Foyers des Physikalischen Instituts und Kirchhoff-Instituts für Physik, 10 bis 17 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei. Sonderführungen für Schulklassen und Erwachsene auf Anfrage: einstein.inside@uni-heidel berg.de. Lehrerfortbildung mit Dr. Nollert am 12. Oktober, 17 Uhr; Anmeldung: Telefon 06221 / 541805.