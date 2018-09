Von Anica Edinger

Die neue Satzung des Ausländer- und Migrationsrates (AMR) der Stadt hat einen langen Weg hinter sich: Zuerst wurde sie mehrfach im AMR selbst beraten, dann in sämtlichen Ausschüssen und letztlich wurde noch einmal im Gemeinderat ausgiebig diskutiert. Nach der letzten Sitzung des Gremiums steht jetzt allerdings die endgültige Fassung und somit die zukünftige Struktur des AMR fest.

Hintergrund der Diskussion war die stark zurückgegangene Wahlbeteiligung zum AMR. Berechtigt zur Wahl sind dabei diejenigen Bürger, die nicht aus der Europäischen Union stammen - in Heidelberg sind das rund 11.300 Wahlberechtigte. 2009 gaben davon nur 671 ihre Stimme ab - also 5,9 Prozent. Das alles soll sich jetzt ändern. Und zwar auch dadurch, dass sich die Zusammensetzung des AMR stärker als bisher am Anteil und der Anzahl der ausländischen Bevölkerung in Heidelberg orientiert. Deswegen werden in Zukunft auch Flüchtlinge und außerdem zwei Vertreter der ausländischen Studenten in Heidelberg im AMR sitzen. Der ursprüngliche Satzungs-Vorschlag der Verwaltung sah zudem vor, vier Studenten der Heidelberger Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen in den AMR zu berufen, die nicht stimmberechtigt sind. Vor allem daran störte sich ein Großteil der Stadträte im Gemeinderat.

Der Ausländer- und Migrationsrat (AMR) der Stadt wurde im November

Der Ausländer- und Migrationsrat (AMR) der Stadt wurde im November 1989 damals noch unter dem Namen "Ausländerrat" gegründet. Am 1. Juli 1990 konnten die ausländischen Heidelberger Bürger so erstmals ihre eigene Interessenvertretung wählen. Seither haben sich der Name und die Zusammensetzung des Gremiums mehrfach geändert. Das Ziel aber ist gleich geblieben: Den Gemeinderat bei allen Fragen, die die Integration und das Zusammenleben von Migranten, Flüchtlingen und Ausländern, die in Heidelberg leben, betreffen, zu beraten. Der AMR soll außerdem die Gleichstellung von Mann und Frau fördern und sich für den Abbau von rechtsextremen, rassistischen und nationalistischen Haltungen einsetzen. Dafür kann der AMR Anträge stellen sowie Empfehlungen aussprechen und Stellungnahmen abgeben. Er hat somit nur eine beratende, nicht aber eine exekutive Funktion. Bei der letzten Wahl 2009 wurde Michael Mwa Allimadi als Vorsitzender des AMR gewählt. Seine beiden Stellvertreterinnen heißen Hülya Amhari und Yeo-Kyu Kang.

Margret Dotter (CDU) sah in der Berufung der Hochschulvertreter ein "Demokratie-Problem". "Das wäre eine Bevormundung des AMR", so Dotter weiter. Auf Antrag von Hildegard Stolz (Bunte Linke) wurde dieser Paragraf in der Satzung ersatzlos gestrichen. Was bereits im Haupt- und Finanzausschuss auf Empören stieß, war der Vorschlag, den AMR nicht mehr per Liste, sondern in Form einer Persönlichkeitswahl zu wählen. Nach der heftigen Kritik diesbezüglich wurde der Entwurf bis zur Ratssitzung noch einmal überarbeitet. Integrationsbürgermeister Wolfgang Erichson erklärte dazu: "Wir wollen aber monoethische und monokulturelle Listen vermeiden." Deswegen müssen künftig auf jeder Liste jeweils mindestens zwei EU-Ausländer, sonstige Europäer und sonstige Ausländer kandidieren. "Ich denke, das ist ein gangbarer Kompromiss", meinte Erichson in der Sitzung des Gemeinderats. Das Beibehalten der Listenwahl war auch dem Vorsitzenden des AMR, Michael Mwa Allimadi, ein wichtiges Anliegen.

Insgesamt werden 27 Personen den AMR bilden. Davon sind 20 stimmberechtigt, sechs Mitglieder beraten nur. Von den 20 stimmberechtigten Personen werden 14 gewählt und sechs benannt. Den neuen Satzungsentwurf erarbeiteten AMR, Stadträte, interessierte Bürger, die Migrantenselbstorganisation und ausländische Studienvereinigungen in diesem Jahr in einem "Partizipationsforum".

Nötig wäre dieser Aufwand nicht gewesen, meinte schließlich Nils Weber (Freie Wähler). Denn "fünf Jahre Aufenthalt in einer Kommune sollten für das kommunale Wahlrecht reichen", so Weber, der damit im Gemeinderat allgemeine Zustimmung erntete.