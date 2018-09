rie. "Ich ärgere mich, wenn ich beim Bäcker erfahre, dass es keine Schrippen gibt, sondern Wecken." Ein Satz, ausgesprochen von dem eigentlich für seine Toleranz bekannten Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Thierse (Foto: dpa), der vor einem halben Jahr für Empörung sorgte. In Berlin, so fügte der SPD-Politiker noch hinzu, sage man Schrippen - "daran könnten sich selbst Schwaben gewöhnen", forderte der 69-Jährige. Dieser Wolfgang Thierse kommt am 29. Mai auf Einladung der Hochschule für Jüdische Studien nach Heidelberg - um in der Alten Aula über "religiöse Toleranz in einer pluralistischen Gesellschaft" zu sprechen.

Mit seiner Aussage habe Thierse, so werfen ihm viele vor, den Schwabenhass in Berlin salonfähig gemacht. Die schlimmsten Auswüchse lassen sich in Thierses Heimatsstadtteil Prenzlauer Berg beobachten, der stark von Gentrifizierung betroffen ist. "Schwaben töten", steht dort etwa auf Plakaten und Hauswänden. Der Tiefpunkt: ein Graffiti mit dem Spruch "Kauft nicht bei Schwab'n". Thierse ruderte rasch zurück. Er hieß die Schwaben ganz offiziell in Berlin willkommen und erhielt (auch) dafür als erster Nichtschwabe die "Goldene Narrenschelle" der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte.

Nun kommt er als letzter Redner der Heidelberger Hochschulreden im Sommersemester, um über Toleranz zu sprechen. Der "überzeugte Katholik weiß aus persönlicher Erfahrung in der DDR, was religiöse Intoleranz und Diskriminierung bedeuten", schreibt die Hochschule in ihrer Ankündigung. Vielleicht schweift Thierse ja ein wenig ab, und sagt auch ein paar Sätze über das friedliche Miteinander der deutschen Volksstämme.

Fi Info: Thierse über religiöse Toleranz, Mittwoch, 29. Mai, 18.15 Uhr, Aula der Alten Uni, Eintritt frei