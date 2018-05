Von Steffen Blatt

Das war's mal wieder in Sachen selbstverwaltetes Jugendkulturzentrum in Heidelberg. An Mittwoch teilte der Verein "Spielraum" mit, dass er ab sofort seine Mitarbeit am Projekt "Dischingerstraße" einstellt. Dort sollte das nicht-kommerzielle Veranstaltungshaus "Kosmodrom" unterkommen, zusammen mit selbstverwalteten Jugendräumen, für die sich der "Verein für kulturellen Freiraum" einsetzt.

Grund für den Rückzug ist die Kürzung der Mittel, die der Gemeinderat am Dienstag mit der Verabschiedung des Haushalts beschloss. Anstatt 1,75 Millionen Euro, die für die Sanierung der ehemaligen Druckereihallen im Pfaffengrund und für das Konzept der beiden Vereine berechnet worden waren, wurden mit den Stimmen der "bürgerlichen" Parteien und der SPD nur 300.000 Euro in den Doppelhaushalt eingestellt. Zusammen mit noch nicht verbrauchten Restmitteln aus dem Jugendraum-Topf stehen 480.000 Euro zur Verfügung. "Dadurch ist das ohnehin schon auf das absolute Minimum abgespeckte Konzept nicht mehr finanzierbar. Diese Tatsache war dem Gemeinderat bekannt, er stimmte somit für ein Scheitern des Konzepts", schreibt "Spielraum" in einer Pressemitteilung. Ursprünglich hätte die "große Lösung" sogar 3,3 Millionen kosten sollen, durch den Verzicht auf die Nutzung einer Halle und Eigenleistungen wurde der Betrag reduziert.

Bei den beiden Vereinen herrscht nun natürlich Frust. Ein Jahr lang hatten die Mitglieder ihre Freizeit geopfert und im Auftrag der Stadt das Konzept ausgearbeitet, nun war alles umsonst. "Wir sind keine Experten für Kommunalpolitik. Aber wir dachten, wenn das Kulturamt auf uns zukommt, dann stehen die Chancen auch gut, dass das Projekt umgesetzt wird", sagt Philipp Eisele von "Spielraum". Jetzt müsse man erst einmal die Enttäuschung verarbeiten. Wie es dann mit dem Verein und dem "Kosmodrom" weitergehe, müsse man sehen.

"Der Gemeinderat muss sich fragen lassen, wie er mit der Motivation und dem Engagement von Bürgern umgeht", bilanziert Eisele bitter. Auch Malte Burmester klingt resigniert. Er engagiert sich seit 2008 für ein selbstverwaltetes Jugendkulturzentrum. Er fing als Jugendgemeinderat an, mittlerweile studiert er in Heidelberg Physik und ist Mitglied bei "Freiraum". Sein Verein hat immer betont, dass er sich in der Dischingerstraße nur zusammen mit "Spielraum" engagieren will. "Das ist dort die beste Lösung, jetzt müssen wir mal sehen, was wir machen", sagt er. Besonders begeistert klingt das nicht, und das sieht auch Burmester so, der im letzten Jahr sogar sein Studium teilweise zurückgestellt hat, um an dem Konzept mitzuarbeiten: "Es gibt bei einigen von uns sicher noch einen Funken Motivation, aber ich weiß nicht, ob das reicht, um noch einmal was auf die Beine zu stellen."

Das städtische Kulturamt sieht die Entscheidung des Gemeinderats als Auftrag für eine Neuplanung. "Wir werden nun prüfen, was wir mit dem Geld in der Dischingerstraße hinbekommen können - und dann müssen wir Partner finden", erklärt Amtsleiter Hans-Martin Mumm. Auch "Freiraum" werde man noch einmal ansprechen. Wenn die absagen und sich auch sonst niemand findet, dann steht die Stadt mit einer leeren Halle ohne Betreiber da.