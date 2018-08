Von Micha Hörnle

Heidelberg hat bei Busfahrern keinen guten Ruf: Es gibt kein Busleitsystem, jeder Wagen muss sich auf gut Glück seinen Parklatz suchen, auch die Situation am Neckarmünzplatz könnte deutlich einladender sein. Der Geschäftsführer von Heidelberg-Marketing, Mike de Vries, hat das auch erkannt und schafft jetzt schon Abhilfe. So wird gerade das Gebäude am Neckarmünzplatz innen komplett umgebaut. Was nur wenige wissen: Der bisher hier ansässige "Tourist Service" war eigentlich ein besserer Souvenir-Kiosk, der auch Stadtpläne verkaufte, aber keinesfalls eine städtische Touristeninformation, wie es sie am Bahnhof oder im Rathaus gibt. Und das an einem Platz, an dem die meisten Reisebusse zum Ein- und Aussteigen halten und, neben dem Bahnhof, die meisten Touristen ankommen. Und weil der Kiosk seine eigenen Regeln hatte, machte er auch im Winter zu. Was allerdings Heidelberg-Marketing nicht behagte, denn auch außerhalb der klassischen Reisesaison fahren hier laufend Busse her. Im nächsten Winter soll durchgehend geöffnet sein.

Als der Pachtvertrag mit einer Privatperson auslief, verlängerte Heidelberg-Marketing nicht mehr und übernahm den auch baulich in die Jahre gekommenen Kiosk samt Toilettenanlage. Nun wird im ersten Bauabschnitt das Erdgeschoss zu einer richtigen Touristeninformation - also mit Plänen, Beratung und Eintrittskarten - umgemodelt, wo sich die Gästeführer treffen können oder ihre Gruppen mit einem Heidelberg-Film einstimmen können. Im zweiten Schritt soll es an die Toiletten mit einem separaten Eingang gehen, die sichtbar in den siebziger Jahren stehengeblieben sind.

Aber de Vries hat noch etwas ganz anderes vor: einen zentralen "Terminal" für Reisebusse. Bisher durften sie ihre Passagiere nur am Neckarmünzplatz aussteigen lassen, dann suchten sie sich ihre Parkplätze entweder am Karlstor, in der Bahnhofstraße oder Kurfürstenanlage - wo der Platz allerdings nach dem geplanten Umbau der Straße wegfallen würde. Nun gibt es die Idee, dass die Busfahrer zentral den Messplatz bei Kirchheim ansteuern. Dort sollen sie sich ausruhen, vielleicht auch einen Kaffee kochen können - und da es hier direkt eine Straßenbahnhaltestelle gibt, wäre auch in ihrer Freizeit ein Trip in die Innenstadt drin. Mit allzu großen Investitionen am Messplatz rechnet de Vries nicht: "Hier gibt es ja im Grunde schon alles: Strom und Wasser." Die Absprachen mit den städtischen Fachämtern seien schon recht weit gediehen. "Es soll wieder Spaß machen, mit dem Bus nach Heidelberg zu kommen, auch die Busfahrer sollen sich willkommen fühlen", sagt de Vries, "und schon durch solche relativ einfachen Lösungen wird die Situation deutlich besser."