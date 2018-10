Von Sebastian Riemer

Von Heidelberg aus ging am Montagabend eine deutliche Botschaft aus: "Wir wollen kein Zurück zum Nationalismus", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner beim bundesweiten Auftakt der Internationalen Wochen gegen Rassismus (siehe Hintergrund). "Die schweigende Mehrheit muss sich wieder stärker zu Wort melden", appellierte er unter dem Applaus der rund 250 Menschen in der voll besetzten Aula der Alten Universität.

(v.l.) Stiftungsvorstand Jürgen Micksch, Jagoda Marinic, Heribert Prantl, Schirmherrin und ehemalige Fußball-Nationalspielerin Célia Šašic, OB Eckart Würzner und Bürgermeister Wolfgang Erichson eröffneten gestern die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" in der Alten Aula.

Damit war der Ton gesetzt, das Signal eindeutig. Wieder und wieder wurde betont: Lauter, stärker, klarer müsse man den "Stimmen der Inhumanität", wie Hauptredner Heribert Prantl sie nannte, entgegentreten.

Der Innenpolitik-Chef der "Süddeutschen Zeitung", der seit Jahrzehnten über Asylpolitik schreibt, war im November 2015 schon einmal in Heidelberg. Damals prangerte Prantl vor über 700 begeisterten Heidelbergern sehr fundiert die europäische Flüchtlingspolitik an und stellte ihr in einem leidenschaftlichen Plädoyer seinen Entwurf für eine "gute, kluge und humane Politik" entgegen.

16 Monate später sind die Überzeugungen des Journalisten gleich geblieben, sein Ton aber hat sich verändert: Der 63-Jährige klingt fast verzweifelt, wenn er über die Lage Deutschlands, Europas, der Welt spricht. "Der Glaube an die Stärke des Rechts wird angegriffen vom asozialen alten Glauben an das Recht des Stärkeren", sagt Prantl. Die Menschenrechte seien unter Beschuss durch Leute wie Trump und Erdogan, durch die Nationalisten und Populisten dieser Welt - auch hierzulande.

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus rufen jährlich dazu auf, sich gegen Hass und Ausgrenzung einzusetzen. Dieses Jahr stehen sie unter dem Motto "100 % Menschenwürde - Zusammen gegen Rassismus". Bis zum 26. März gibt es bundesweit mehr als 1600 Veranstaltungen. Die Aktionswochen gehen auf den 21. März 1960 zurück, an dem in der südafrikanischen Stadt Sharpeville während einer friedlichen Demonstration gegen die Passgesetze des Apartheid-Regimes 69 Menschen von der Polizei erschossen wurden. Als Gedenktag des Massakers machte die UNO den 21. März zum "Internationalen Tag zur Überwindung von rassistischer Diskriminierung". Seit 1979 gibt es in mehreren UN-Mitgliedsstaaten die Aktionswochen gegen Rassismus. In Deutschland koordiniert die Stiftung gegen Rassismus gemeinsam mit dem Interkulturellen Rat die jährlichen UN-Wochen und fördert Projekte zur Überwindung von Rassismus und Ausgrenzung von Minderheiten.

Er sieht eine negative Renaissance, "eine Wiedergeburt von alten Wahnideen und Idiotien", die Humanität sei bedroht wie schon Jahrzehnte nicht mehr. Und Angela Merkel habe zwar Haltung gezeigt mit ihrem "Wir schaffen das" - doch sie habe aus dem Satz zu wenig Politik gemacht. Teile der Gesellschaft seien verängstigt wie nie, die Regierung reagiere mit einer Verschärfung der Abschiebungspolitik.

Sieben Minuten dauert es, bis Prantl zum ersten Mal einen Satz sagt, der die Zuhörer nicht deprimiert - und dann ist es auch noch ein Zitat: "Es gibt auch in schwierigen Zeiten eine Pflicht zur Zuversicht." Das hat Immanuel Kant einmal gesagt. Prantl zitiert diesen Satz in seiner 30-minütigen Rede vier Mal, damit beendet er sie auch. Es klingt wie eine Durchhalteparole. Da redet ein Mann nicht nur zu seinen Zuhörern. Er muss sich diese Zuversicht auch selbst zusprechen.

Ein anderer Satz aber ist wichtiger, er enthält die zentrale Botschaft Prantls: "Es gibt zu wenig Widerstand gegen die neue Aggressivität." Zwar gibt es sie zahlreich, die Engagierten und Hilfsbereiten, die nicht nörgeln, sondern anpacken. "Pro Asyl" hat fast so viele Mitglieder wie die AfD - und das ist nur eine der vielen Hilfsorganisationen auf diesem Gebiet. Jeder zehnte Deutsche engagiert sich ehrenamtlich für Flüchtlinge. "Das ist außergewöhnlich, das ist spektakulär", sagt Prantl - und das werde viel zu wenig wahrgenommen.

Doch mit "Widerstand gegen die neue Aggressivität" meint er etwas anderes: Als in den frühen 90er Jahren die Flüchtlingsunterkünfte brannten, gingen deutschlandweit eine Million Menschen auf die Straße. "Eine Generation später wäre man sehr dankbar, wenn es dergleichen gäbe."

Wie bitter nötig das ist, daran erinnerte auch Jürgen Micksch, Vorstand der Stiftung "Internationale Wochen gegen Rassismus". Rund 1000 Angriffe auf Flüchtlingsheime habe es in den letzten zwei Jahren gegeben. "Diesen Terror gegen Flüchtlinge dürfen wir nicht hinnehmen, genauso wenig wie wir den Terror der Kriminellen hinnehmen, die sich auf den Islam berufen."

Dass Widerstand wirkt, zeigt Micksch am Beispiel Dresden. "Noch vor zwei Jahren haben wir besonders besorgt auf diese Stadt geschaut." Inzwischen gebe es dort im Rahmen der Wochen gegen Rassismus über 100 Veranstaltungen, damit ist es die bundesweit zweitaktivste Stadt hinter Karlsruhe. "Und von Pegida hört man kaum noch etwas."

Unter dem Beifall des ganzen Saals äußerte Micksch sich auch unmissverständlich zur AfD: "Ich hoffe, dass der Beginn dieser Aktionswochen heute den Start markiert für die Mobilisierung gegen diese rassistische Partei."

Und wieso war Auftakt eigentlich in Heidelberg? Oberbürgermeister Würzner hatte eine Antwort: "Über 50.000 Heidelberger haben Migrationshintergrund, wir haben 160 Nationalitäten in dieser Stadt, die Universität wäre ohne Ausländer gar nicht denkbar - und allein im Ankunftszentrum für Flüchtlinge im Patrick Henry Village arbeiten über 500 Heidelberger ehrenamtlich."

Seine Botschaft war eindeutig: Vielfalt und Weltoffenheit sind eine Bereicherung, das zeige sich in dieser Stadt jeden Tag. Ausdrücklich dankte er Jagoda Marinic und ihrem Team vom Interkulturellen Zentrum, das die "Wochen gegen Rassismus" in Heidelberg koordiniert. Dieses Jahr beteiligen sich über 80 Vereine und Organisationen.

Stimmen der Veranstaltung

"Gefällt’s dir hier? Dann ist gut. Immer laut schreien! Das sollten wir sowieso alle viel häufiger machen." (OB Eckart Würzner, als die neun Monate alte Tochter Mila von Ex-Fußball-Nationalspielerin Célia Šašic seine Rede kurz, aber lebhaft unterbrach)

"Wir wollen heute ein Zeichen setzen von Hamburg bis Garmisch-Partenkirchen. Es ist unsere Pflicht, menschenverachtenden Parolen entgegenzutreten." (Würzner)

"Wir setzen in dieser Stadt auf Bildung. Und sind stolz darauf, dass im Durchschnitt alle Kinder - ob aus weniger oder besser betuchtem Elternhaus - weitgehend gleichartige Abschlüsse schaffen." (Würzner)

"Heribert Prantl ist seit Jahrzehnten eine loyale Stimme in Asylpolitik. Er scheut keine Auseinandersetzung, wenn es um die Verteidigung des Grundgesetzes geht." (Jagoda Marinic)

"Wenn Volksverhetzung Volkssport wird, darf der Staat nicht einfach zuschauen. Es gibt zu wenig Widerstand gegen die neue Aggressivität." (Heribert Prantl)

"Es ist, als habe die Weltgeschichte den Weltstaubsauger eingeschaltet, der bisherige Sicherheiten wegsaugt. Als säßen an den Reglern Leute wie Erdogan und Trump, Populisten und Nationalisten, jene also, von denen man glaubte, dass ihre Zeit vorbei sei." (Prantl)

"Das Fluchtproblem wird viel größere Anstrengungen erfordern als die Stabilisierung des Euro. Es geht hier nicht um das Überleben einer Währung, es geht um das Überleben von Millionen von Menschen." (Prantl)

"Dieses Europa erstickt nicht, wenn es Kriegsflüchtlinge aus Syrien aufnimmt, sondern wenn es sie nicht aufnimmt: Es erstickt dann an seinem Geiz, an seinen nationalen Egomanien, an seiner Heuchelei." (Prantl)

"Flüchtlinge sind keine besseren Menschen, sie sind Menschen, bei denen unter Hunderttausenden eine bestimmte Zahl ist, die straffällig wird. Sie haben ihre Schicksale, das macht sie aus; einige werden zu Straftätern, manche zu Terroristen." (Prantl)