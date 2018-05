Von Karla Sommer

"Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff - völlig schwerelos": "Major Tom" ist auf dem Weg ins All und auf der Suche nach Utopia, besser "Homotopia" - denn, ey, er ist schwul. So wollen es wenigstens die "Rosa Kehlchen," die in ihrem neuen Programm stolz bekennen: "Wir sind schwul, ey!" Seit über 20 Jahren pflegen die Sänger den "Choralverkehr" im Namen der Gleichberechtigung und haben sich diesmal bei der Premiere im voll besetzten Karlstorbahnhof den Titelhelden von Peter Schillings Song aus den 80er Jahren ausgesucht, um durchs All zu schweben und zu singen: "Sandmann gib mir 'nen Traum von einem Kerl so stark wie ein Baum."

So wie das 50er-Jahre-Lied "Mister Sandman" interpretieren die "Rosa Kehlchen", die nach abgelehnten Aufnahmeanträgen ihre Mitgliedschaft im Badischen Sängerbund gerichtlich erstritten haben, bekannte Songs auf ihre ganz spezielle Weise.

Ob a cappella oder mit Klavierbegleitung: Das Bekenntnis, dass sie - 15 Sänger und der Chorleiter Rolf Fritz - "auf Zipfel stehen", ist auch diesmal unüberhörbar, ja, oft auch deftig. Doch manchmal tut's eben nur ein Holzhammer, um klar zu machen, dass "überall auf der Welt wir da sind, auch wenn es Dir nicht gefällt." Und so holt der Mann im Mond seine Laterne raus, als Major Tom den "Darkroom des Mondmanns" verlässt und nach dem "One-Night-Stand" sich weiter auf den musikalischen Weg nach "Homotopia" macht. Wo er, angekommen, nur zehn Prozent "Heteros" vorfindet. Dort erlebt der schwule Tom dann "Männer, welche Liebe fühlen" und erfährt, dass sich der dortige Außenminister als "Hetero" geoutet hat, denn "Heterosexualität" ist auf diesem warmen Planeten ein Tabuthema. Und so machen die "Kehlchen" dieser ausgegrenzten Minderheit dann auch musikalisch Mut mit "Seid stolz, wenn Ihr Heten seid".

Mit der Rahmenhandlung können die "Kehlchen" ihrem schwulen Klangkörper und ihrem großen Repertoire, das immer ein bisschen von der Norm abweicht, gerecht werden und haben damit die vielen "Homos" und auch "Heten" im vollen Saal des Karlstorbahnhofs mehr als unterhalten, denn immerhin steht hinter ihren musikalisch ausgefeilten Liedern eine Botschaft: "Es geht doch bloß um Liebe - warum verstehen die Leute das nicht?" Und dazu passt dann auch die Intonation von den sieben Brücken, über die "Mann" gehen muss, um endlich den Planeten zu finden, "auf dem ,Mann' Träume noch leben kann."

Das könnte schließlich auch unsere Erde sein, auf der noch Richter richtiges Recht sprechen. Denn bei der Gerichtsverhandlung gegen den Badischen Sängerbund (BSB) konterte der Richter den Vorwurf, schwule Chöre böten ein einseitiges Programm, mit der Bemerkung, dass der Frauenchor der Fleischerinnung Mannheim - ja, den gibt es im BSB - sicherlich auch nicht nur hackebeilschwingend auftrete und "Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei" sänge.