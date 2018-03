Von Birgit Sommer

Die Kultur- und Kreativwirtschaft boomt. Nach den Breidenbach-Studios und dem "Dezernat 16" in der alten Feuerwache sucht die Stadt jetzt neue Möglichkeiten im Bereich der ehemaligen Campbell- und Patton-Barracks, um noch mehr kleine Unternehmen in der Zeit der ersten Entwicklung unterstützen zu können. "Wir sind gut beraten, diese Impulse zu fördern, eine Vernetzung zu ermöglichen und Strukturen für sie zu schaffen", erklärte Oberbürgermeister Eckart Würzner jetzt in einer Pressekonferenz. "Das ist zwingend für innovative und zukunftsorientierte Städte."

Heidelberg scheint ein besonders gefragter Standort zu sein. 130 Interessenten stehen noch auf der Warteliste, um ein günstiges Büro oder Atelier im Kreativzentrum zu mieten. Einige von ihnen bekommen eine neue Chance, nachdem städtische Ämter ihre Büros in der Emil-Maier-Straße geräumt haben. 65 junge Unternehmer haben in der alten Feuerwache bereits einen Mietvertrag unterschrieben und zahlen dafür fünf Euro zuzüglich 2,50 Euro Nebenkosten pro Quadratmeter an die Stadt. Sie kommen aus den Bereichen Musik, Verlagswesen, Spieleentwicklung, Mode, Grafikdesign, Fotografie, Literatur und Softwareentwicklung. In der Regel stammen sie aus Heidelberg, wie Wolfgang Schütte, der Geschäftsführer der Heidelberger Dienste, die das Kreativwirtschaftszentrum betreiben, sagt: "Ich bin selbst erstaunt, welches Potenzial da ist."

Noch kein Jahr sitzen diese Kreativen in der Feuerwache, doch einige haben schon über die Stadt hinaus Erfolge erzielt. "plan:kooperativ" schafft Lösungen für Bürgerbeteiligungsprozesse und wurde dafür vom Bundeswirtschaftsministerium ausgezeichnet. "greenfinder", die Vergleichsplattform für Elektrofahrräder, und die Bestellplattform "Wawibox" - nicht nur für Zahnärzte - haben mit ihrer Geschäftsidee eingeschlagen.

Kreativwirtschaft - das sind nicht nur junge Leute mit Ideen und Visionen. Jedes zehnte Heidelberger Unternehmen zählt dazu, gemeinsam erwirtschaften sie über 600 Millionen Euro im Jahr. Darüber hinaus sieht Joachim Hahn, der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik, in ihnen einen wichtigen Innovationsmotor für die gesamte Wirtschaft und die Entwicklung von marktfähigen Produkten. "Auch Unternehmen, etwa aus der Softwarebranche, suchen die Nähe zu Kreativen", weiß OB Würzner. Das sei nicht nur an der alten Feuerwache so, das werde genauso die zu entwickelnden Stadtquartiere auf den Konversionsflächen betreffen.

Vernetzung untereinander und der Austausch von Ideen gehören zum Wichtigsten, was das Kreativzentrum seinen Mietern bietet. Sie brauchen die Anregungen von Außenstehenden. Dass dies alles richtig in Schwung kommt, dafür sorgt Katharina Pelka, die Kreativwirtschaftsbeauftragte der Stadt. Sie bietet regelmäßige Beratungen und Netzwerktreffen an, in denen auch beispielsweise Fragen zu Internetmarketing oder zur rechtlichen Absicherung besprochen werden, oder macht auf Weiterbildungsangebote aufmerksam.