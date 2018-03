Von Reinhard Lask

Heidelberg will Teil des Unesco-Städtenetzwerks "Cities of Literature" werden. Die Bewerbung dafür geht voran: Im März soll der deutsche Text der 80-seitigen Bewerbung fertig sein. Das berichtete Alexandra Eberhard vom Kulturamt beim Treffen der Bücherfrauen Rhein-Neckar jetzt in der Buchhandlung Himmelheber. Nach der Übersetzung müsse man sich jedoch noch einige Monate gedulden. Wie lange, sei kaum genau sagen. Reykjavik habe neun Monate warten müssen.

Seit Juni 2011 arbeitet ein 15-köpfiges Komitee daran, das literarische Angebot Heidelbergs zusammenzutragen. "Anfangs war das Komitee skeptisch, ob das Angebot ausreicht", sagte der Kreativwirtschaftsbeauftragte Frank Zumbruch, der die Bewerbung koordiniert. Heute rechne aber keiner mehr mit einer Absage, sodass es nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, bis Heidelberg neben Edinburgh, Iowa City, Melbourne, Dublin, Reykjavik und Norwich auch "Literaturstadt" werde. Doch Zumbruch gibt sich bescheiden: "Es geht uns weniger um das Unesco-Gütesiegel als um das Netzwerk und den Impuls, den die Bewerbung für die Literaturstadt Heidelberg haben wird."

Jede Netzwerkstadt habe ihren eigenen Schwerpunkt, berichtet er. Dublin setze auf die irischen Literaturnobelpreisträger, Iowa City auf Creative Writing und Reykjavik stelle seine lange Literaturgeschichte und alten Sagen in den Vordergrund. Heidelberg soll sich als Stadt der Bildung und des Wissens positionieren.

Heidelberg besetzt Nischen

"Wir haben bei unseren Recherchen viele Einzigartigkeiten herausgefunden", sagte Komiteemitglied und Kulturmanagerin Julia Scialpi. So sitze in Heidelberg zum Beispiel der einzige deutsche Verlag, der Tamil ins Deutsche übersetze. "Das sind kleine, aber bedeutende literarische Nischen, die das Heidelberger Profil ausmachen." Die zweite große Frage ist die nach dem Literaturhaus. Wo es stehen und wie es aussehen soll, ist Zumbruch nicht so wichtig: "Hier verfolgen die Netzwerkstädte unterschiedliche Ansätze. Die reichen von einem einzigen Gebäude bis zu einer Netzwerkstruktur, die sich über die Stadt verteilt." Um diese Details kümmere man sich auf einem Workshop, der im Juli und August stattfinden soll.

Schön wäre es, wenn dieses Literaturhaus vor 2015 käme. "Ich könnte mir auch ein Büro in der Alten Feuerwache vorstellen statt im Rathaus", sagte Zumbruch. Den "Wormser Hof", also das Gebäude, in dem sich jetzt die Kinos Lux und Harmonie befinden, hält er ebenfalls für einen sehr guten Standort. Doch vor der Klärung eines konkreten Standorts sei in Sachen Bewerbung noch viel zu tun.

Wichtig sei, dass mittlerweise klar sei, dass Heidelberg die besten Chancen besitze, in das Netzwerk aufgenommen zu werden. "Wir sind nicht nur die einzige deutsche Stadt, wir haben auch ein tolles Angebot", sagt Zumbruch. "Die bisherigen europäischen Netzwerkstädte liegen auf den nordosteuropäischen Inseln. Es wird Zeit für das Festland."