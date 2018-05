bik. Unter den Auswirkungen von Schlaganfällen, Schädel-Hirn-Traumen und chronischen Krankheiten wie Parkinson und Multipler Sklerose leiden die Patienten, die zur Rehabilitation in die Schmieder-Kliniken auf den Speyerer Hof kommen. Das sind inzwischen so viele, dass sich die Verantwortlichen zu einer Erweiterung entschlossen. Nach dem 2007 eröffneten Haus "Heidelberg" und dem 2011 bezogenen Haus "Mannheim" entsteht nun nahtlos angefügt ein Haus "Europa" mit 110 Betten. Eine erste Belegung ist für Ende 2017 vorgesehen. Rund 16 Millionen Euro investiert der größte Anbieter neurologischer Rehabilitation in der Metropolregion Rhein-Neckar am Standort hoch über Heidelberg, hundert Arbeitsplätze entstehen hier.

Hintergrund Kliniken Schmieder Heidelberg: Der Standort der Kliniken wurde 2001 auf dem Speyererhof eröffnet. Jährlich versorgen dort über 350 Mitarbeiter rund 2000 neurologische Patienten. Bereits 2011 erweiterten die Kliniken Schmieder ihr Angebot und investierten damals 15 Millionen Euro. Es existiert eine enge Kooperation mit den Neurologischen Universitätskliniken in Heidelberg und [+] Lesen Sie mehr Kliniken Schmieder Heidelberg: Der Standort der Kliniken wurde 2001 auf dem Speyererhof eröffnet. Jährlich versorgen dort über 350 Mitarbeiter rund 2000 neurologische Patienten. Bereits 2011 erweiterten die Kliniken Schmieder ihr Angebot und investierten damals 15 Millionen Euro. Es existiert eine enge Kooperation mit den Neurologischen Universitätskliniken in Heidelberg und Mannheim sowie mit dem Klinikum in Ludwigshafen. Außerdem sind die Kliniken Schmieder auch Akademisches Lehrkrankenhaus und eine Akademische Kooperationseinheit der Universitätsklinik Heidelberg. Insgesamt betreib die Kliniken sechs Häuser in Baden-Württemberg - Stuttgart, Konstanz, Gerlingen, Allensbach und Gailingen, die Keimzelle des 1950 von Prof. Friedrich Schmieder gegründeten Unternehmens - mit insgesamt 1800 Mitarbeitern und 1150 Betten.

[-] Weniger anzeigen

"Die Erweiterung der Kliniken Schmieder wurde notwendig, da wir im Bereich der wohnortnahen Versorgung von neurologischen Patienten in Heidelberg Wartezeiten haben", erklärte Dr. Dagmar Schmieder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Kliniken Schmieder. Die demografische Entwicklung in Deutschland, bei der immer mehr ältere Menschen mit den entsprechenden Diagnosen zu erwarten seien, sowie neue medizinische Konzepte, mit denen mehr Patienten zurück in die Selbstständigkeit und den Beruf gebracht werden, erhöhten den Bedarf an neurologischer Rehabilitation zusätzlich. Der Neubau schließt sich direkt an den Erweiterungsbau aus dem Jahr 2011 an. Auf vier Ebenen entsteht eine Bruttogesamtfläche von 4500 Quadratmetern. Neben Phase-B-Betten mit Beatmungsmöglichkeit werden auch Betten der Phase C (Frühmobilisierung der Patienten) und der Phase D (Wiedereingliederung in das häusliche und berufliche Umfeld) geschaffen.

Der bislang bekannteste Patient war nach seinem häuslichen Sturz vor einigen Jahren der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Weil die medizinische Expertise der Heidelberger Rehakliniken inzwischen auch bei wohlhabenden Ausländern, etwa in Russland oder den arabischen Ländern bekannt ist, sollen im dritten und vierten Stock des Anbaus besonders großzügig eingerichtete Patientenzimmer entstehen. Für Schmieder ist das eine gute Möglichkeit, Erlöse für den Klinikbetrieb zu erzielen.

Ende 2017 gehen dann auch 20 zusätzliche Akutbetten in den neuen Räumen in Betrieb. Diese Betten werden als Satellitenstation der Universitätsklinik Heidelberg unter der fachlichen Leitung von Prof. Wolfgang Wick, Ärztlicher Direktor der Neurologie, stehen. "Mit diesem Schritt wird die langjährige und erfolgreiche Kooperation mit der Uniklinik Heidelberg weiter ausgebaut. Das beispiellose Projekt hat Modellcharakter und wird die Behandlungsqualität durch den nahtlosen Übergang vom Akut- in den Rehabereich nochmals nachhaltig verbessern", betonte Dr. Dagmar Schmieder.

Mit den Architektenleistungen wurde das Büro Arcass aus Stuttgart beauftragt. Die Bauleitung übernimmt das Büro Ernst2, das bereits den ersten Bauabschnitt 2011 begleitete.

Auch personell wird in den Kliniken Schmieder aufgerüstet. Im neuen Jahr soll Prof. Mircea Ariel Schoenfeld, Leiter der Abteilung Experimentelle Neurologie der Uniklinik in Magdeburg und auch am Leibniz-Institut für Neurobiologie tätig, medizinischer Geschäftsführer werden.