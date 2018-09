Von Steffen Blatt

Heidelberg. Schüler mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam unterrichtet werden. Dazu hat sich Deutschland in einer Konvention der Uno verpflichtet, die vor drei Jahren in Kraft getreten ist. Die Art des Handicaps - geistig oder körperlich - soll dabei keine Rolle spielen. Einfach wird diese "Inklusion" für Regelschulen nicht - es fehlt häufig das sonderpädagogische Know-how oder die baulichen Voraussetzungen. Eine Heidelberger Familie hat im Kindergarten bereits gute Erfahrungen gemacht und möchte, dass ihr Sohn zum kommenden Schuljahr an der Internationalen Gesamtschule (IGH) eingeschult wird.

Arwed Wallitzer-Eck ist sechs Jahre alt und hat Trisomie 21, auch Down-Syndrom genannt, eine geistige Behinderung. Mit seiner Familie wohnt er in der Baden-Badener Straße, einen Steinwurf von der IGH entfernt. Schon allein deswegen bietet sich an, dass er die Primarstufe der Gesamtschule besucht. Seine Eltern wollen nicht, dass er in einer weiter entfernten Förderschule speziell für behinderte Kinder eingeschult wird, etwa in der Graf-von-Galen-Schule im Pfaffengrund. Sie zweifeln nicht an den pädagogischen Fähigkeiten der Lehrkräfte dort, "wir wollen in der Grundschule aber einfach kein Fahrkind haben", sagt Mutter Elke Wallitzer-Eck. Sie fürchtet, dass ihr Sohn dadurch seine sozialen Kontakte im direkten Umfeld verlieren könnte. "Viele Eltern von älteren behinderten Kindern sitzen am Nachmittag alleine mit ihnen zu Hause, weil die Schulfreunde weit weg sind", ergänzt Vater Holger.

Dass Inklusion funktionieren kann, diese Erfahrung hat die Familie schon im Kindergarten gemacht. Arweds zwei Jahre ältere Schwester besuchte schon den St.-Theresa-Kindergarten in Rohrbach, und dort fragten Elke und Holger Wallitzer-Eck einfach, ob auch ihr Sohn aufgenommen werden könnte. "Man hatte das dort noch nie gemacht, alle waren aber sehr offen", berichtet Holger Wallitzer-Eck. Der Kindergarten ließ sich auf ein Experiment ein, das auch die Eltern forderte.

Denn es ist deren Sache, die zusätzlichen Ressourcen, "Eingliederungshilfen" genannt, zu beantragen. Arwed wurde untersucht und begutachtet, um festzustellen, welche besonderen Hilfen er braucht. Unter anderem wurde eine zusätzliche Betreuungskraft genehmigt, und die Wallitzer-Ecks fanden eine Erzieherin im Ruhestand, die Arwed im Kindergarten unterstützte. Nach einem Jahr musste die wegen gesundheitlicher Probleme aufhören, die Suche begann von Neuem. Schließlich fand sich ein Sozialpädagogik-Student, der fast mit seinem Studium fertig war - ein Volltreffer auch für den Kindergarten, schließlich werden männliche Mitarbeiter händeringend gesucht.

"Das hat der Kindergarten ganz toll gemacht. Die haben sich hinterfragt und mussten auch ihre Strukturen ändern", erzählt Holger Wallitzer-Eck. Arwed hat zum Beispiel Schwierigkeiten beim Sprechen, und so wurde eben viel mit Gebärden gearbeitet, zum Teil wurden ganze Lieder simultan übersetzt. Der "besondere" Junge wurde zur Selbstverständlichkeit. Mittlerweile spricht Arwed Sätze mit vier bis fünf Worten, er kann sich mitteilen, singt und spielt ganze Rollen. Und der St.-Theresia-Kindergarten hat vor gut zwei Jahren ein weiteres Kind mit Down-Syndrom aufgenommen, mittlerweile kümmern sich drei Mitarbeiter um die Inklusion.

Diesen Weg wollen die Wallitzer-Ecks nun auch in der Schule weitergehen. Bereits im Frühjahr 2011 haben sie einen Antrag auf ein "sonderpädagogisches Bildungsangebot" für ihren Sohn gestellt, diesen März haben sie Arwed ganz normal an der IGH-Primarstufe angemeldet. Ob es klappt, ist noch nicht entschieden, aber es sieht gut aus. "Die Frage ist nicht, ob das umgesetzt wird, sondern wie", sagt Daniel Hager-Mann, der Leiter des Staatlichen Schulamts Mannheim. Seine Behörde bevorzugt Gruppenlösungen, also mehrere behinderte Kinder in einer Regelschule. So könnten die Mittel für die zusätzliche Betreuung besser eingesetzt werden. Auch müsse geprüft werden, ob die Schulen noch mehr Ausstattung brauchen, etwa für Hörbehinderte, oder ob sogar umgebaut werden muss, wenn Rollstuhlfahrer eingeschult werden. "Die Abstimmungsgespräche laufen im Mai", so Hager-Mann, die Familien können sich an die Kooperationsstelle des Schulamts wenden (Telefon 0621/292-4135 und -4150).

Allein aus Heidelberg gebe es für das kommende Schuljahr rund 20 Meldungen für eine sonderpädagogische Betreuung. Das heißt aber nicht, dass am Ende auch so viele Kinder mit Behinderungen in eine Regelschule gehen. Denn in jedem Einzelfall wird durch ein fachliches Gutachten geprüft, ob der Bedarf wirklich da ist. 2011 etwa gab es im Bereich des Staatlichen Schulamts 1100 Anmeldungen, 850 wurden genehmigt.

Auch Arwed wird noch einmal begutachtet, im Juni gibt es dann das sogenannte Bildungswegegespräch. Dort sitzen seine Eltern zusammen mit dem Staatlichen Schulamt, dem Heidelberger Amt für Schule und Bildung, der IGH und möglicherweise noch anderen Ämtern am Tisch. "Dann geht es im Prinzip darum, wer was bezahlt", fasst Elke Wallitzer-Eck zusammen. Sie und ihr Mann würden sich einen "weichen Übergang" für Arwed wünschen, dass etwa die IGH schon früh mit dem St.-Theresia-Kindergarten Kontakt aufnehmen würde und die Schule schnell weiß, welche Ressourcen ab dem kommenden Schuljahr zur Verfügung stehen.

Mit ihrem Weg wollen die Wallitzer-Ecks nicht nur das Beste für ihren Sohn - sie wollen auch andere Familien ermutigen, ihre behinderten Kinder an Regelschulen anzumelden. Darum engagieren sie sich auch in der Initiative "Gemeinsam leben - Gemeinsam lernen", in der sich Eltern von behinderten Kindern zusammengeschlossen haben. Sie wollen deutlich machen, dass Inklusion funktioniert. "In der Diskussion werden viel zu viel die Schwierigkeiten betont", sagt Holger Wallitzer-Eck.

Als die baden-württembergische Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer unlängst zu einer Diskussionsrunde in der IGH war, sei der Begriff "Inklusion" in ihrem Eingangsvortrag überhaupt nicht vorgekommen. Auch das hat Wallitzer-Eck geärgert. Er will einfach, dass Inklusion einen größeren Stellenwert bekommt. "Das ist ein Prozess, der ganz unten anfangen muss. Die Schulen werden sich verändern müssen. Denn sie sollen sich nach den Schülern richten und nicht andersherum."

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.schulamt-mannheim.de, www.st-theresia-hd.de, www.elterninitiative-rhein-neckar.de.