Von Tobias Borinsky

Monumentale Gemälde, raumgreifende Tapisserien, prachtvolle Kronleuchter und antikes Mobiliar - vor Kurzem konnte das Inventar aus dem 17. bis 19. Jahrhundert noch im Baden-Badener Nobelhotel "Europäischer Hof" bewundert werden. Nun kamen die Prachtstücke in einer vergleichsweise schmucklosen Halle, beim Auktionshaus "Kunst und Kuriosa" im Wieblinger Gewerbegebiet, unter den Hammer.

Die Konkurrenz ist groß. Zusammen mit den bereits eingegangenen Vorgeboten und den Bietern am Telefon konkurrieren über 500 Bieter um die erlesenen Kostbarkeiten. Mehr als 100 von ihnen sitzen im Auktionssaal, umringt von den antiken Preziosen. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin und Archäologin Yasemin Tuna-Nörling arbeitet seit 15 Jahren für das Unternehmen und ist mitverantwortlich für die kontinuierliche Suche nach neuen Raritäten. "Bei unseren Versteigerungen sind alle Sammler vertreten. Das liegt an der Vielfalt unserer Exponate", so Tuna-Nörling. Insgesamt werden an diesem Tag über 1000 Exponate in einer Geschwindigkeit von 120 bis 130 Positionen pro Stunde an den Mann gebracht.

Besonders begehrt sind die Hinterlassenschaften aus dem "Europäischen Hof" - wenn auch nicht dem Heidelberger. Das Nobelhotel, von dem es heißt, dass Fjodor Dostojewskij es wegen seiner schäbigen Kleidung nicht zu betreten gewagt hatte, unterzieht sich nach knapp 200 Jahren intensiver Geschichte einer umfassenden Renovierung und Modernisierung. Dabei muss nun das wertvolle alte Mobiliar einer modernen Ausstattung weichen.

Unter den Auktionsstücken ist eine biblische Szene von Christian Köhler von 1840, das Ölgemälde "Wanderer in einer Taverne" von Pál Böhm (um 1890) oder das "Christusfest" von Eduard Geselschap (Mitte 19. Jahrhundert). Mehr als 100 Jahre lang haben diese Gemälde so manche Prominenz in der Kurstadt Baden-Baden erfreut. Der Höhepunkt der Auktion jedoch ist das verschollen geglaubte Meisterwerk "Schiffbruch bei Gewitter" des italienischen Künstlers neapolitanischer Schule Salvator Rosa (um 1660). Dem ehemaligen Glanzstück der Prunklobby kann eine Sepiazeichnung aus dem Louvre als Vorarbeit zugeordnet werden, und es besitzt einen geschätzten Wert von 80 000 bis 120 000 Euro. Es ist das wohl wertvollste Objekt der Versteigerung. Nach einem verhältnismäßig gesitteten Schlagabtausch bekommt ein Bieter am Telefon den Zuschlag - für den Hammerpreis von "nur" 51 000 Euro.

Nicht nur dieses Prunkstück findet schnell einen neuen Besitzer, sondern auch die Kunst und Kuriositäten im erschwinglicheren Preissegment. Für jedes Budget ist etwas dabei, und durch die oft nicht vorhandene Limitierung der Preise bekommt die Veranstaltung einen Eventcharakter. "Für 50 Euro gibt’s Kommoden bei Ikea, für denselben Preis bekommt man hier eine aus Mahagoni", scherzt Inhaber Thomas Nörgel.

Überhaupt nehmen es die Auktionatoren mit Humor, dass sie nicht für alle Stücke den Schätzwert erhalten. "So ist das Leben", kommentiert Geschäftsführer Jürgen Hecht-Doerzbacher, als das Rosa-Gemälde um 30 000 Euro günstiger weggeht als erwartet. Dem Indologen ist es wichtig, dass die Versteigerungen keinen elitären Charakter haben wie in vielen anderen etablierten Auktionshäusern. Für ihn sind sie nicht nur Mittel zum Zweck, sondern eben auch "analoge Events für die Seele".