Kaz. Dass auf den Konversionsflächen entlang der Römerstraße einige Bäume gefällt werden müssen, war schon Ende Juli klar: Gestern nun traf es die ersten vier Ahornbäume auf der westlichen Straßenseite im ehemals von US-Amerikanern genutzten Mark-Twain-Village. Ein Gutachten führte dazu, dass die Bäume nun gefällt werden mussten.

Sinngemäß heißt es im Untersuchungsbericht: "Die Bäume haben Wurzelfäule mit äußerlich erkennbaren Schäden oder die Bohrwiderstandsmessungen weisen auf ganz erhebliche Schäden im Innern hin". Das bedeutet: Die Verkehrssicherheit war nicht mehr gewährleistet und schnelles Handeln daher erforderlich.

Die Wurzelfäule sei eine Nachwirkung des Zaun- und Mauerbaus nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, heißt es in der Erklärung. Dies bestätigt auch der Leiter des Landwirtschaft- und Forstamtes, Dr. Ernst Baader, bei der "Sommertour" mit Bürgermeister Wolfgang Erichson, bei der die Bäume in der Südstadt ein Thema war. Die Mauer samt stählernem Zaun entstand in "Planungshoheit" der US-Amerikaner zum Schutz der Bewohner. Ökologische Belange wurden nicht offenbar nicht oder nur sehr unzureichend berücksichtigt.

Laut Gutachten müssen auf dem gesamten Gelände nun 14 von rund 400 Bäumen gefällt werden. "Das Erscheinungsbild insgesamt wird nicht beeinträchtigt werden", verspricht Baader. Seinen Worten nach haben die meisten Bäume auf den Konversionsflächen - außer Ahorn sind das Platanen, Linden und Kastanien - sogar ideale Lebensbedingungen, da sie meistens frei stehen, nie Stress durch winterliche Salzstreuung hatten und sich quasi frei entfalten konnten.

Nun geht es darum, bei anstehenden Baumaßnahmen auf dem Areal möglichst viele Bäume zu erhalten. "Das ist der Aufgabe der Planer, der Charme des Quartiers soll schließlich erhalten bleiben", meint Wolfgang Erichson am Rande der Begehung. Dort war auch die Vorsitzende des Stadtteilvereins Südstadt, Ursula Röper, anwesend. Sie fand es jedenfalls gut, dass sich der Bürgermeister von der Situation vor Ort ein Bild machte.

Bei der "Sommertour" von Bürgermeister Wolfgang Erichson besuchten die Beteiligten auch das Areal zwischen Rheinstraße, Kirschgartenstraße und Feuerbachstraße, auf dem die ehemaligen Wohnhäuser abgerissen werden sollen. Die Natur ist gerade dabei, sich diese Flächen zurückzuerobern. Das Gras steht hoch, überhaupt sprießen viele Pflanzen wie wild und überwuchern zum Teil schon den Boden. Dort und an anderen Stellen sind Bäume bereits mit einem "F" für "Fällung" markiert. Aber eben meistens in Nähe der Römerstraße. An der Qualität des übrigen Baumbestands gebe es nicht auszusetzen, hieß es - und Neupflanzungen seien bereits beschlossene Sache.