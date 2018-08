Von Timo Teufert

Pünktlich zu den Osterfeiertagen erstrahlt die Weiße Flotte auf dem Neckar wieder in neuem Glanz: Frisch gestrichen und teilweise umgebaut warten die acht Schiffe auf die Ausflügler, die über die Osterfeiertage das Neckartal erkunden und die Landschaft leise an sich vorbeiziehen lassen wollen. Obwohl im Moment noch Vorsaison ist, gilt bei der Weißen Flotte für die Ostertage bereits der Hauptsaison-Fahrplan. Beispielsweise bei den Burgenfahrten von Heidelberg nach Neckarsteinach.

Im Liniendienst ist auch wieder die "Schloss Heidelberg" unterwegs, die über die Wintermonate eine Frischzellenkur bekommen hat. Hier gingen die Arbeiten über die normalen Schönheitsreparaturen weit hinaus: Denn bei dem 1928 gebauten und 1984 verlängerten und verbreiterten Schiff wurde der gesamte Innenraum verändert. Wo vorher niedrige Decken ein Gefühl der Enge erzeugten, wirken die Decks jetzt lichtdurchflutet, hell und offen. Durch das Verschieben einer Treppe von der Mitte des Schiffes ans Heck ist eine offene Galerie entstanden. Das untere und das mittlere Deck verschmelzen so zu einem und bieten viele Möglichkeiten: "Auf dem unteren Deck gibt es durch den Umbau jetzt Platz für Veranstaltungen, Tanz, zusätzliche Tische oder ein Büffet", freut sich Karl Hofstätter, Geschäftsführer der Weißen Flotte.

In den letzten Jahren wurden nach und nach alle Schiffe der Flotte modernisiert, in diesem Jahr nun die "Schloss Heidelberg". Neben der Neugestaltung des Innenraums - zu der auch die Verlagerung der Bar im Mitteldeck vom Heck ans Steuerhaus gehörte - wurden auch Schallschutzmaßnahmen umgesetzt: Im Motorraum ersetzen nun Bleche, mit denen die ehemaligen Fensteröffnungen zugeschweißt wurden, und Ventilatoren die sonst im Sommer geöffneten Fenster. "Das Schiff ist dadurch merklich leiser geworden", berichtet Hofstätter. Ingesamt wurden 100.000 bis 150.000 Euro in den Umbau investiert.

Auch an der "Merian" wurde gearbeitet: Sie liegt zurzeit noch in der Werft in Neckarsteinach und erhält dort zwei neue Schiffsdiesel. "Die neuen Motoren entsprechen den neusten Umweltstandards", ist Hofstätter stolz. Er plant in den nächsten Jahren die Anschaffung eines Eventschiffs, auf dem 400 Personen im Innenraum Platz haben. "Der Bedarf gerade für große Veranstaltungen ist da", weiß der Geschäftsführer. Denn schon heute wird die "Europa" als "Stadthallenerweiterung" bei Kongressen genutzt.

Im Jahresprogramm 2014 kann Hofstätter wieder viele neue Fahrten anbieten. So zum Beispiel eine einmalige Tour durch das komplette Neckartal: Am 17. Mai geht es zunächst mit dem Bus nach Stuttgart, von dort aus mit dem Schiff nach Heilbronn. Wer bis Heidelberg auf dem Wasserweg fahren möchte, kann in Heilbronn übernachten und am 18. Mai die Fahrt fortsetzen. Wer gleich nach Heidelberg will, fährt mit dem Bus. "Landschaftlich ist der Neckar dort auch sehr reizvoll", sagt Hofstätter. Oft reichten die Weinberge dort bis hinunter zum Fluss.

Sonderfahrten bietet die Weiße Flotte beispielsweise am 7. September zum Hirschhorner Ritterfest an, am Samstag, 28. Juni, legt ein Schiff zu "Rock on the River" mit der Band "Lithium" ab. Auch in den Mai kann man an Bord der Weißen Flotte am 30. April mit Sascha Krebs, Rainer und Vanessa Kraft tanzen, am 18. Juli ist die Dinnershow "Auf hoher See" zu Gast.