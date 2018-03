Von Julia Naue

"Ich bin total überwältigt. Ich dachte, wir stehen mit unseren Problemen in Russland ganz allein da", betont die 20-jährige Ekaterina aus Moskau. Ihr Blick schweift über den Bismarckplatz. An allen Ecken stehen Menschen mit zugeklebten Mündern und einer Kerze in der Hand. Sie halten Schilder in die Luft. Darauf steht: "Freiheit statt Kontrolle für die Menschen in Russland." Was Ekaterina hier staunen lässt, ist eine Aktion von Amnesty International, die auf die Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Russland aufmerksam machen möchte.

"Sie sind nicht allein - das kann ich Ihnen garantieren", verspricht Selmin Çaliskan, die Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty International. Für Ekaterina, die nach Deutschland gekommen ist, um hier ab nächsten Sommer Medizin zu studieren, ist die Aktion auf den Bismarckplatz überraschend und wohltuend zugleich: "Nie hätte ich erwartet, dass Menschen in Heidelberg sich so sehr für die Menschen und Probleme in Russland interessieren." Çaliskan erklärt ihr, dass Amnesty International sich für gewaltlosen Protest und die Wahrung der Menschenrechte starkmacht. "Wir lassen nicht locker! Wir sammeln Unterschriften, sprechen mit der Bundesregierung oder gehen zu den Botschaften", berichtet sie.

"Gerade mit Blick auf die anstehende Winterolympiade, die im nächsten Jahr in Sotschi in Russland stattfinden wird, lohnt es sich, ein Blick auf die schlimme Situation dort zu werfen", weiß Fabian Weller. Der Gruppensprecher der Amnesty International Hochschulgruppe Heidelberg weist auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny hin, der kürzlich in einem von vielen Beobachtern für politisch gehaltenen Prozess wegen Unterschlagung zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde. Aber auch die regierungskritische Punkrock-Band "Pussy Riot", die mit ihrem Auftritt in einer Kirche für weltweites Aufsehen gesorgt hatte, sei ein Beispiel für die fehlende Toleranz gegenüber Andersdenkenden im Moskauer Kreml.

Die Heidelberger Gruppe um Fabian Weller organisierte die Protestaktion auf dem Bismarckplatz. "Unser Ziel ist es, die Menschen auf das Unrecht in Russland aufmerksam zu machen", berichtet er. Gleichzeitig wollen sie den Oppositionellen dort auch Hoffnung geben. So kann man beispielsweise Solidaritätspostkarten an die inhaftierten Mitglieder von "Pussy Riot" schicken. "Liebesgrüße nach Russland" steht auf den Karten, die Nadezhda und Marija zeigen sollen, dass sie im Gefängnis nicht allein sind.

Selmin Çaliskan verweist außerdem auf das sogenannte NGO-Gesetz, das 2012 von Putin verabschiedet wurde. Mitarbeiter aller Nichtregierungsorganisationen, die aus dem Ausland Geld erhalten und in Russland aktiv sind, werden fortan als Auslandsagenten eingestuft. Für sie gilt künftig eine strenge Kontrolle - ihre Arbeit wird blockiert. "Weg mit dem NGO-Gesetz, sonst herrscht Stillstand in Russland", fordert Çaliskan. Dieses Gesetz lähme zivilgesellschaftlichen Einsatz. Betroffen sind beispielsweise Wahlbeobachter oder Umweltorganisationen. Die außerparlamentarische Opposition wird in Moskau regelrecht kriminalisiert. "Wow!" Der 20-jährigen Ekaterina fehlen fast die Worte, als ihr das Ausmaß des Engagements von Amnesty International bewusst wird. Für Çaliskan ist es furchtbar, dass Leute glauben, sie seien allein. Sich solidarisch zu zeigen, sei deshalb wichtig. Denn die Repression von Staatschefs wie Putin mache vor allem eines: Angst.

Ekaterina geht an diesem Abend mit vielen Informationsbroschüren nach Hause. Bevor sie den Heimweg antritt, wendet sie sich noch einmal an Selmin Çaliskan und sagt: "Danke! Für alles."