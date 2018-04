Von Karla Sommer

Livemusik an jeder Ecke, ein unendliches kulinarisches Angebot und tolle Begegnungen - der Heidelberger Herbst hat für jeden etwas zu bieten. Doch am schönsten ist die Atmosphäre in der Altstadt vielleicht am frühen Morgen - auf dem riesigen Flohmarkt und etwas später bei der offiziellen Eröffnung.

Petra Schneider liebt Flohmärkte. Und so zieht sie mit ihren beiden Töchtern am Samstag schon um sieben Uhr zu den Ständen in der Altstadt. Dort wird zwar noch fleißig ausgepackt und aufgebaut - doch "Herbst" ist nur einmal im Jahr, und den wollen die Drei von Anfang an genießen. Am Nachmittag dann sind die Taschen zwar voll, aber das Portemonnaie leer, und der Elan, den "Herbst" auch noch am Abend genießen zu können, ist für Schneider und ihre Töchter dahin.

Impressionen vom Heidelberger Herbst 2016 - Teil 1

Beim Stöbern kommen eben viele Kilometer zusammen. Stand für Stand wird in der Imgrim- und der Lauerstraße nach Schnäppchen abgesucht, wobei es in den Nebenstraßen und diesmal ganz besonders in der Plöck auch vieles zu entdecken gibt. Zwischen Profis und Amateuren, die einmal im Jahr ihre hübschen Höfe, Garagen und sogar ihre Keller öffnen, schwankt die Bandbreite der Anbieter.

Und gerade Letztere haben sich vieles einfallen lassen, um dem Charme eines typischen Flohmarktes gerecht zu werden. So gibt es bei einigen Musik, andere haben Kuchen gebacken oder grillen in ihrem Hof - und mit allen kann man fröhlich handeln. "Sagen Sie mal, was Sie geben wollen," ist da sogar von einigen Laien-Verkäufern zu hören, andere, die offensichtlich mehr an der Atmosphäre als am Geldverdienen Spaß haben, überlassen ihre Preise sogar gänzlich den Kunden: "Tun Sie es einfach in den Korb."

Impressionen vom Heidelberger Herbst 2016 - Teil 2

"Ein ganz toller Flohmarkt, ergiebig und so entspannt," ist dann auch das Fazit von Petra Schneider, die am Nachmittag zufrieden ihre Beute nach Hause trägt. Die offizielle Eröffnung des "Herbstes" auf der großen Bühne am Marktplatz hat sie im Shoppingwahn gar nicht mitbekommen.

Schade, denn die ist äußerst unterhaltsam. Nach dem fulminanten Einzug des Perkeo-Fanfarenzugs und seines Gastes, dem Ottheinrich-Fanfarenzug aus Neuburg an der Donau, führt Micha Hörnle, Leiter der RNZ-Stadtredaktion, humorvoll durchs Programm.

Impressionen vom Heidelberger Herbst 2016 - Teil 3

Doch zunächst muss er die zahlreichen Ehrengäste begrüßen - unter ihnen zwei Oberbürgermeister und eine Stellvertreterin: Eckart Würzner aus Heidelberg und Alexander Ahrens aus der Partnerstadt Bautzen sowie Stéphanie Jannin aus Montpellier. "Perkeo" alias Thomas Barth, die Symbolfigur der Heidelberger Fastnacht, erscheint mit seiner neuen Ehreneskorte und der Heidelberger Weinkönigin Katrin Klein.

Hintergrund hob. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag war die Innenstadt laut Polizei zum "Heidelberger Herbst" brechend voll. Während am ersten Tag auch viel Partyvolk die Altstadt bevölkerte - die Kneipen waren bis 5 Uhr sehr gut besucht -, kamen zum verkaufsoffenen Sonntag viele Familien mit Kindern. Allein am Sonntag waren nach Schätzungen zwischen 80.000 und 100.000 Menschen unterwegs. Am Samstag sollen es noch einmal einige Zehntausende mehr gewesen sein. "Es war ein ruhiger Herbst", sagt Ulrich Auer, Polizeiführer vom Dienst. Trotz der Menschenmassen meldeten seine Kollegen vom Revier Mitte für den Samstag und die Nacht zum Sonntag nur eine Körperverletzung, drei Diebstähle und eine Bedrohung. Ein Nachtschwärmer schlief seinen Rausch in der Zelle aus. Am ganzen Wochenende kam es nur zu einem größeren Zwischenfall: Am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.30 Uhr, beleidigte ein 25-jähriger Passant Polizisten, die in der Unteren Straße Streife liefen. Als die Beamten den Betrunkenen kontrollieren wollten, verweigerte er seine Personalien zu nennen und wehrte sich gegen eine Durchsuchung. Als der Mann auch noch Hilfe von seinem 24-jährigen Bruder bekam, kam es zu einem Handgemenge. Letztendlich hatten die Brüder jedoch keine Chance gegen am Ende fast 20 Polizisten. Sie mussten mit auf die Wache und werden nun wegen Beleidigung und Widerstands angezeigt.

"Frog mich nichts mehr, lass mich weitertrinken", ist dem trink-, aber nicht redefreudigen Perkeo zu entlocken, als Hörnle auch ihn interviewen will. Bei den anderen, so wie bei Mathias Schiemer, dem neuen Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, hat er mehr Erfolg, denn der votiert eindeutig dafür, dass "der Heidelberger Herbst ein Altstadtfest bleibt".

Als "ein Fest der Heidelberger und der Region" bezeichnet Eckart Würzner das jährliche Ereignis und lobt das riesige Programm an den beiden Tagen und die große Resonanz aller Beteiligten, besonders die der gut 40 vertretenen Vereine.

Ein paar lokalpolitische Spitzen kann sich der RNZ-Lokalchef naturgemäß nicht verkneifen und fordert beim OB seine Wettschuld ein: Denn Würzners Vorhersage vor sieben Jahren, dass es in diesem Jahr ein Fest am Neckarufer - und einen Tunnel unter selbigem - geben würde, erwies sich als falsch. "Die Kiste Wein bekommen Sie, aber das Projekt ,Stadt am Fluss’ ist noch nicht tot," so Würzner.

Den Tunnel schließt das Stadtoberhaupt inzwischen zwar aus, aber "jetzt gibt es einen neuen Anlauf, um die Anbindung an unseren schönen Fluss hinzukriegen".

Der Bautzener OB Ahrens kommt in seinem Grußwort auf die jüngsten Ereignisse in seiner Stadt zu sprechen. Er stellt klar, dass "nicht die Bautzener sich gegen die Flüchtlinge wehren", sondern dass eine "kleine Gruppe von organisierten rechten Randalierern" dafür gesorgt habe, dass seine Stadt nun diese bundesweite negative Aufmerksamkeit erlangt hätte.

"Wir sind kein rechtes Nest, sonst hätten die Bautzener nicht so einen linken Vogel wie mich gewählt", macht er die politische Situation in seiner Stadt deutlich. Das ist aber auch schon der einzige ernste Moment in dem ansonsten fröhlichen Miteinander auf dem sonnigen Marktplatz.

Der Fassanstich lässt alle trüben Gedanken verschwinden. Mit zwei professionellen Schlägen schafft es Eckart Würzner, das Bier zu befreien - sehr zur Freude aller durstigen Kehlen.