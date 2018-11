Von Sebastian Riemer

Für einen Tag wird Heidelberg zum Schauplatz eines britischen Spionagethrillers. Am Montag kommt ein Filmteam von der Insel und wird an verschiedenen Orten in der Altstadt drehen. Klingt schon jetzt aufregend? Ist aber noch nicht alles: Zwei international bekannte Filmstars sind dabei. Mit ein wenig Glück kann man - vorbei an den Absperrungen - an der Alten Brücke einen Blick auf Bill Nighy oder Helena Bonham Carter werfen.

Gedreht werden Szenen für einen Fernsehfilm des britischen Senders BBC. Arbeitstitel: "Salting the Battlefield" ("Das Schlachtfeld salzen"). Es ist der dritte Teil der "Worricker-Trilogie" über den britischen Inlandsgeheimdienst MI5, der 2014 in Großbritannien ausgestrahlt wird. Der erste Teil "Die Verschwörung" (im Original "Page Eight"*) erhielt 2012 jeweils eine Nominierung für einen "Emmys" und "Golden Globe" - den beiden weltweit bedeutendsten Auszeichungen für Fernsehfilme.

Und warum in Heidelberg? Das weiß Julien Prévost. Der "Location Manager" der Filmcrew hat mit seinem Team die Schauplätze für den Dreh gesucht - auf Anweisung von Regisseur David Hare. "Hare hat uns gesagt: Heidelberg muss dabei sein", erzählt Prévost. Vor über 20 Jahren sei David Hare mit seiner Frau als Tourist in Heidelberg gewesen. "Für den Film wollte er unbedingt zurückkehren."

Über den Plot schweigt sich die BBC noch weitestgehend aus. Nur so viel: Johnny Worricker (Billy Nighy) und Margot Tyrrell (Helena Bonham Carter) hetzen durch die Städte Europas. Sie sind auf der Flucht vor dem MI5, der den beiden Ex-Agenten dicht auf den Fersen ist. Das ehemalige Liebespaar wechselt täglich seinen Aufenthaltsort. In Deutschland machen sie in Frankfurt und Wiesbaden Station - und eben in Heidelberg.

Allerdings: So stressig kann die Flucht dann doch nicht sein. In Heidelberg bleibt Johnny Worricker immerhin genug Zeit, sich gemütlich einen Kaffee "to go" zu holen. In der Unteren Straße. Bei Mantei. "Von dort aus geht er dann zur Alten Brücke", berichtet Prévost. "Worricker wird auf der Brücke mit dem MI5 telefonieren". Die Telefon-Szene wird bereits früh am Morgen gedreht, zwischen 7 und 9 Uhr, die Mantei-Szene voraussichtlich im Anschluss. Den genauen Zeitplan hält das Team unter Verschluss - allzu viele Zaungäste will man dann doch nicht haben.

Verena Keck ist am Montag kein Zaungast, sondern mittendrin. Die Ethnologin wird die Stars aus nächster Nähe beobachten. Denn gedreht wird in ihrer Wohnung in der Friedrichstraße. "Anfang April haben die einfach bei uns geklingelt und gefragt, ob sie mal reinkommen dürfen", berichtet Keck. "Anscheinend war unsere Wohnung besonders gut geeignet." Auch Regisseur Hare war dann zwei Mal bei Keck und ihrem Mann Jürg Wassmann zu Besuch - um den Dreh vorzubereiten. "Er liebt Originalschauplätze und wollte in einer echten Wohnung drehen, nicht in Studiokulissen", erklärt Location Manager Julien Prévost. Das Schlafzimmer des Ehepaars wird schon am Sonntag umgebaut - zu einem Büro. "Bei uns werden knapp zwei Minuten Film gedreht", sagt Keck. "Die beiden Hauptfiguren verstecken sich in unserer Wohnung, müssen dann aber über die Kellertreppe fliehen." Keck freut sich auf das Filmteam: "So etwas hat man nicht alle Tage in der eigenen Wohnung." Und Geld gibt es auch noch. Wie viel, will sie nicht sagen, aber "die bezahlen gut".

Daran besteht kein Zweifel. Schließlich leistet sich die BBC mit Regisseur Hare und den beiden Schauspielern die Crème de la crème des britischen Films. Zum Team gehört außerdem noch Ralph Fiennes, der den britischen Premierminister spielt, aber nicht in Heidelberg dabei ist.

David Hare hat sich besonders durch seine Drehbücher einen Namen gemacht. Für "The Hours" und "Der Vorleser" wurde er jeweils für den Oscar nominiert. Golden-Globe-Gewinner Bill Nighy kennt man aus Kassenschlagern wie "Fluch der Karibik" oder "Tatsächlich... Liebe". Seine Film-Gefährtin Margot Tyrrell wird von Helena Bonham Carter verkörpert. Die 47-Jährige spielte unter anderem in dem Oscar-Abräumer "The King's Speech" und in vier der acht Harry-Potter-Filmen mit.

Ohne Schauspieler macht sich die Filmcrew schon in der Morgendämmerung auf den Philosophenweg. Vom Gärtchen oberhalb der Albert-Ueberle-Straße wird ein sogenannter Top-Shot gedreht. Das klassische Postkartenmotiv von Heidelberg will Regisseur Hare sich nicht entgehen lassen. Schließlich ist die Stadt auch auf der Insel keine Unbekannte. Der Film wird sicher dafür sorgen, dass die Briten Heidelberg noch besser kennenlernen.