Von Birgit Sommer

Ganz so schnell ging es nun doch nicht auf dem Königstuhl. Vom geplanten Hotel mit Restaurant, Terrasse und Tagungsräumen hoch über Heidelberg ist in diesem Jahr noch nichts zu sehen, lediglich der Biergarten heißt wie bisher die durstigen und hungrigen Wanderer willkommen. Doch die Baugenehmigung liegt seit wenigen Tagen vor. Und wenn es einen milden Winter gibt, ähnlich dem letzten, dann ist der Heidelberger Gastronom Joachim von der Linde optimistisch: "Nächsten Sommer könnte die Einweihung sein." Hintergrund Das Berghotel Königstuhl auf 568 Meter Höhe entstand aus einer kleinen Wirtschaft, die Johann Müller 1864 auf Bitten der Stadtverwaltung an Sonn- und Feiertagen im Sommer betrieb. 1884 spendierte ein Prominenten-Stammtisch, darunter die Landfrieds, Bankier Cuntz und Bürgermeister Sagelsdorff, das Jagdzimmer. 1885 übergab Müller die Wirtschaft seinem Schwiegersohn Philipp Mayer. 1894 bewilligte der Bürgerausschuss 36.000 Mark für einen Neubau. Prominente Gäste, auch viele Engländer, nächtigten dort auf dem Heidelberger Hausberg. Mayers Tochter Julie, verheiratet mit dem Direktor der Molkenkur, Siegfried Schlag, führte das gastliche Haus, ehe es Anton Harth und seine Frau Wilma, die jüngste Schlag-Tochter, 1948 übernahmen. Seit allerdings die Zufahrt zum Schloss Anfang der neunziger Jahre an Wochenenden für den Verkehr gesperrt wurde, litt die Familie Harth unter einem existenzgefährdenden Rückgang der Gästezahlen. Die Schließung des zusammen mit der Molkenkur letzten Heidelberger Ausflugsbetriebs nach Philosophenhöhe, Stiftsmühle und Haarlass stand an. Ein Umbau 2002 sollte der Gaststätte das Flair eines großen Alpenhotels verleihen; Ella und Peter Harth standen zusammen mit Frank Raasch und Lutz Tauchert hinter der neuen GmbH. Ein zwei Jahre dauernder Umbau der Bergbahn wurde dann hauptsächlich dafür verantwortlich gemacht, dass die Pächter in finanzielle Schwierigkeiten gerieten. Der Königstuhl kam unter den Hammer. Die Carus AG von Amin Farhand ersteigerte im Oktober 2007 das Gebäude samt Areal für 565.000 Euro plus Grundschuld in Höhe von 200.000 Euro. Farhand und der Konzertveranstalter Matthias Hoffmann wollten beim höchst gelegenen Biergarten Süddeutschlands ein Suite-Hotel für fünf Millionen Euro errichten. 2009 wurden die großen Pläne abgesagt, nur ein Lokal mit Biergarten sollte noch entstehen. Doch das überdauerte kaum ein Jahr; seit 2010 war nur noch der Kiosk auf dem Königstuhl gelegentlich geöffnet. bik

Bauherr ist die Gasthof Königstuhl GmbH & Co. KG, zu der sich Joachim von der Linde, die Palmbräu-Brauerei Eppingen und fünf Heidelberger Bürger, denen das Wahrzeichen über der Stadt am Herzen liegt, im Jahr 2012 zusammengeschlossen haben. Sie haben das denkmalgeschützte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert von der Carus AG übernommen. Das Architekturbüro "flumdesign" in Hamburg und der Heidelberger Architekt Hansjörg Maier sind gemeinsam für Planung und Verwirklichung des Projektes zuständig.

Zuerst müssen nun Anbau und Saal abgerissen, der Dachstuhl erneuert und der Rest des Gebäudes gründlich saniert werden. Im Haupthaus und einem nach Südwesten anschließenden zweigeschossigen Anbau mit großem, durch Gaubenreihen aufgelockerten Dach sollen 40 Hotelzimmer entstehen. Der Berggasthof wird also schon deutlich größer werden als bisher und für den Betrachter von der Stadt aus auch näher an die Bergbahn heranrücken. Wie viel der Umbau auf dem Königstuhl kosten wird, will Joachim von der Linde nicht verraten.

In mehreren Sitzungen haben sich Bezirksbeirat, Bauausschuss und Gemeinderat mit dem Bauvorhaben auf Heidelbergs Hausberg beschäftigt. Im Stadtplanungsamt umstritten war eine Zeit lang das Hotel, weil dann mit mehr Verkehr und Trubel auf dem Königstuhl zu rechnen sei.

"Das wäre ja gut für uns", meint Joachim von der Linde zu dieser Vorstellung. Schließlich sind die Betreiber auf viele Gäste angewiesen, wenn sich die Investition lohnen soll. Immerhin existierte das Berghotel Königstuhl bis zum Jahr 2006, als das Anwesen erstmals zur Zwangsversteigerung anstand.

Auch wenn es im Wald schon viele Wanderparkplätze gibt - für das Bauvorhaben müssen weitere 35 Parkplätze nachgewiesen werden. Raum dafür bietet ein Gelände, auf dem zurzeit viele Büsche stehen, zwischen dem Gasthof und der Straße, auf der die Buslinie verkehrt. Das Liegenschaftsamt gab bereits grünes Licht zum Verkauf an die Hotel- und Gaststättenbetreiber, ebenso der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates. Jetzt fehlt noch die Waldumwandlungsgenehmigung durch das Regierungspräsidium Freiburg. "Reine Formsache", sagt Architekt Maier.