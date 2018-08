Von Anica Edinger

Den Wirten aus der Altstadt platzt allmählich der Kragen. Denn nachdem die Bürgerinitiative "Leben in der Altstadt" (Linda) jetzt die Ergebnisse einer Bürgerbefragung der Deutschen Polizeihochschule Münster vom Herbst letzten Jahres vorgestellt hat (RNZ vom 21. Mai), sehen sich die Gastronomen am Zug. "Wir dürfen nicht weiter in die Enge getrieben werden", gibt sich Daniel Wilson, der das "Mels" und das "Jinx" betreibt, kämpferisch.

Zum Krisengespräch trafen sich vergangene Woche rund 30 Wirte aus der Altstadt, wie Dieter Ständel von der Kneipe "Destille" berichtet. Man sieht sich ernsthaft in seiner Existenz bedroht - nicht nur wegen der Anwohnerbefragung, sondern auch wegen des Lärmgutachtens, das die Stadt nach einer Auseinandersetzung mit dem Ehepaar Jansen vor dem Verwaltungsgericht in Mannheim in Auftrag gegeben hatte. Das könnte zur Folge haben, dass die Sperrzeiten in der Altstadt neu geregelt werden müssen.

Für Ständel steht allerdings fest: "Wenn wir noch früher schließen müssen, dann klagen wir - und zwar auf Landesrecht." Schließlich würde mit den verlängerten Sperrzeiten in der Altstadt ein "Exempel statuiert", wie Wilson erklärt - im restlichen Baden-Württemberg gelten verkürzte Sperrzeiten, hier dürfen Kneipen und Diskotheken am Wochenende bis um 5 Uhr geöffnet haben. Heidelbergs Altstadt-Kneipen müssen dann schon um 3 Uhr schließen. "Wir wollen Chancengleichheit", erklärt Wilson.

Denn auch Kneipen und Diskotheken in Bergheim dürften am Wochenende länger geöffnet haben. "Wenn die Leute um 12 Uhr ausgehen, überlegen sie sich, ob sie dann für drei Stunden noch in die Altstadt laufen", sind sich Wilson und Ständel einig. Und auch der Weg in die "Tangente", die ebenfalls erst um 5 Uhr dicht machen muss, sei nicht weit. "Man will uns am langen Arm verhungern lassen", ist sich Wilson sicher. Umsatzeinbußen merke man schließlich schon lange.

Deswegen müssten die Kneipiers jetzt schnellstmöglich reagieren - auch, um eine Verjüngung des neuen Gemeinderats, der wohl während seiner Legislaturperiode über die Sperrzeitenregelung zu entscheiden haben wird, zu erreichen. Und deshalb haben die Gastronomen nicht nur einen Banner mit einem Wahlaufruf "für eine lebendige Altstadt brauchen wir Deine Stimme" in der Unteren Straße aufgehängt.

Sie haben sich außerdem noch etwas Spezielles einfallen lassen: Freitags und Samstags wird seit vergangener Woche um fünf vor zwölf Uhr das Licht in allen Kneipen an- und die Musik ausgeschaltet. Dann wird zum Urnengang aufgerufen - und auch eine Empfehlung ausgesprochen. "Die Leute müssen wissen, dass es für uns wirklich fünf vor zwölf ist", sagt Ständel.

Auch Simon, der Betreiber des "Mohren", macht bei der Aktion mit. Er lebt seit Jahrzehnten selbst in der Altstadt, hat seine drei Kinder hier aufgezogen. Simon prognostiziert: "Die wollen hier ein Rentnerparadies machen." Und das in einer Stadt, die mit 32.000 Studenten einen sehr niedrigen Altersdurchschnitt habe. Zerstöre man hier die Kneipenkultur, werde die Stadt langfristig auch unattraktiver für Studenten. Wilson: "Dann stirbt auch Heidelberg als Wissenschaftsstandort."

Am liebsten würde der Gastronom den Beschwerdeführern einmal den Spiegel vor das Gesicht halten: "Die, die früher selbst durch die Kneipen gezogen sind, dürfen jetzt nicht alles verteufeln - und das, nur weil sie älter geworden sind und sich der Blickwinkel verändert hat." Dass sich durch die gänzliche Abschaffung der Sperrzeiten die Besucherströme generell entzerrten, ist für alle drei Wirte schlicht Tatsache. Und genau dafür wollen sie jetzt kämpfen.

Unterdessen meldete sich auch die Stadt zu Wort. Sie weist den Vorwurf von "Linda" zurück, dass sie die Ergebnisse der Anwohnerbefragung bewusst zurückhalte. Man sei hier an Vorgaben des Stuttgarter Innenministeriums gebunden. Denn demnach behält sich das Land vor, die Ergebnisse selbst zu veröffentlichen. Die seien in den Abschlussbericht der Arbeitsgruppe "Lebenswerter öffentlicher Raum" eingeflossen - der jetzt erst einmal dem Ministerpräsidenten vorliegt.