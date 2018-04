Von Sebastian Riemer

13 Jahre lang haben Joachim Förster und seine Frau in der Schiffsgasse gelebt. Bis 2011 war er Vorsitzender des Stadtteilvereins Alt-Heidelberg. Dann verkauften die Försters ihr Haus in der Altstadt - und zogen nach Schlierbach. Sie ertrugen den nächtlichen Lärm nicht mehr.

Herr Förster, warum haben Sie die Altstadt verlassen?

Wir haben den Stress, den der nächtliche Lärm verursacht, einfach nicht mehr ausgehalten. Irgendwann stört die Fliege an der Wand, so dünnhäutig wird man. Das geht an die Gesundheit.

Wo kam der Lärm her?

Vor allem vom Marstall. Dort werden dauernd Partys gefeiert, bis nachts um drei oder vier Uhr. Wir haben immer nur den Bass gehört. Da hilft kein Schallschutz.

War das anders, als Sie Ende der 90er einzogen?

Ja, damals war dort normaler Mensabetrieb - bis um 18 Uhr, dann war Schluss. Nach dem Umbau gab es dann immer mehr Partys - und Open-Air-Konzerte.

War der Marstall die einzige Lärmquelle?

Nein, auch die vielen Leute, die nachts durch die Straße laufen, teilweise brüllen oder mitten in der Nacht auf dem Spielplatz am Krahnenplatz sitzen, trinken und sich lautstark unterhalten.

Sie fürchten, die Altstadt wird zu einer unbewohnbaren Partymeile wie der Hans-Albers-Platz in St. Pauli. Ist das nicht übertrieben?

Nein. Ich sehe nichts am Horizont, was diese Entwicklung aufhalten wird. Rechtlich müssen um 23 Uhr die Fenster geschlossen sein - auch in der Unteren Straße. Aber dieses Recht wird in Heidelberg schlicht und einfach nicht durchgesetzt.

Was werfen Sie der Stadt konkret vor?

Dass zu wenig kontrolliert wird. Es kann nicht sein, dass Menschen bis nachts um vier bei offenem Fenster feiern. Oder das Beispiel "Wildpinkeln": Das kostet angeblich 68 Euro. Dennoch ist der Hauseingang bei Freunden von uns - nahe dem "Cave" - jeden Morgen vollgepinkelt.

Haben Sie eine Lösung für die Probleme?

Wir brauchen ein schlüssiges Gesamtkonzept. Das Platzkonzept ist Stückwerk, der Runde Tisch hat wenig geändert. Das große Problem sind ja nicht die Gastronomen, sondern die Rucksacktrinker, gegen die man keine Handhabe hat.

Manche fordern ein Alkoholverbot auf bestimmten Plätzen. Diese Pläne aber hat die Landesregierung auf Eis gelegt.

Leider, ja. Solange die Verwaltung da keinen Hebel hat, bleibt dieses Problem bestehen. Die Kommune bräuchte dringend dieses Instrumentarium.

Ein anderer Vorschlag: Kneipen sollen sogar länger öffnen dürfen, damit nicht alle gleichzeitig auf dem Heimweg sind.

Überzeugt mich nicht. Es ist ja nicht so, dass zur Sperrstunde eine Völkerwanderung einsetzt. Die zwei Betrunkenen, die eine Dose durch die Gegend kicken, stören als Anwohner viel mehr. Wenn die Kneipen länger geöffnet haben, verschiebt sich auch der Lärm noch tiefer in die Nacht.

Fühlen Sie sich jetzt in Schlierbach wenigstens wohl?

Ja, sehr. Die Altstadt ist nur drei Kilometer weg und die Verkehrsanbindung ist toll.