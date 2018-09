rie. Um 0.30 Uhr gab es in der Nacht auf Freitag mitten in der Altstadt plötzlich einen Höllenlärm: Die Decke im 2. Stock eines Mehrfamilienhauses in der Plöck 75 war eingestürzt. Die Ursache war laut Polizei vermutlich ein maroder Dachbalken. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist aber nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner der vier Wohnungen im Haus mussten von der Feuerwehr mit der Leiter evakuiert werden, da das Treppenhaus nicht mehr begehbar war. Die Mieter, überwiegend Studenten, müssen nun anderweitig untergekommen. Eine Mutter mit ihren zwei Kindern wurde noch in der Nacht in ein nahe gelegenes Hotel gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.