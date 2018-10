Heidelberg. (aktualisiert) Bei einem Brand in der Altstadt ist am Sonntagabend laut Polizei ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand. Der Balkon einer Wohnung im dritten Stock der Mönchgasse 4 fing Feuer. Die Polizei vermutet, dass der Brand durch einen technischen Defekt in einer dort aufgehängten elektrische Lichterkette entstand. Gegen 19.15 Uhr entdeckte eine Anwohnerin den Brand und alarmierte die Feuerwehr, die mit 45 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, sowie der Freiwilligen Feuerwehren Altstadt und Pfaffengrund den Brand bekämpfte.

Der Brand, der sich vom dritten Stock über den Balkon auf den vierten Stock und das Dach auszubreiten drohte, konnte nach einer Stunde gelöscht werden. Während der Löscharbeiten wurden die Anwohner evakuiert. Durch Rauchgas und das Löschwasser der Feuerwehr wurden auch die umliegenden Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner der Dachgeschosswohnung waren während des Feuers nicht zu Hause. Die Mönchgasse musste während des Einsatzes komplett und die B 37 halbseitig gesperrt werden. (pol/rie/rl)