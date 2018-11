Das Brückenfest an der Alten Brücke findet in diesem Jahr am 16. und 17. Juli statt. Archivfoto: Sven Hoppe

Von Timo Teufert

Altstadt. Mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen feiert der Stadtteilverein "Alt Heidelberg" in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Das Vorstandsteam um seine Vorsitzende Karin Werner-Jensen hat sich dafür Verstärkung ins Boot geholt: Das Festgremium mit Alt-Stadträtin Gabriele Faust-Exarchos, Stefanie Berger und Klaus Englert bereitet die verschiedenen Aktionen mit vor und unterstützt die Ehrenamtlichen.

> Ein "Langer Tisch" auf der Hauptstraße vor der Heiliggeistkirche findet am Sonntag, 12. Juni, zwischen 12.30 und 15.30 Uhr statt. Die Idee zu dieser Veranstaltung kam aus der Mitte des Vereins bei einem Workshop im vergangenen Jahr und erinnert an die lange Frühstückstafel zum Stadtjubiläum. "Wir planen dieses Mal etwas kleiner, für ungefähr 100 Personen", berichtet Klaus Englert vom Organisationskomitee. Nach dem Gottesdienst werden zehn Tische aufgestellt, an denen die Gäste Platz nehmen dürfen: "Jeder bringt sich Speisen und Getränke selbst mit und kann sich dazu setzen", so Englert.

> Ein Festakt am Freitag, 8. Juli, im Theater bildet den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 125. Vereinsgeburtstag. "Freunde und Altstädter sind eingeladen. Es ist ein Fest für die Altstadt in der Altstadt", sagt die Stadteilvereinsvorsitzende Karin Werner-Jensen. Der Historiker Jochen Goetze, der einmal Vorsitzender des Vereins war, wird einen Festvortrag zum Thema "Heidelberg im Jahr 1891" halten - das Jahr, in dem der Verein "Alt Heidelberg" gegründet wurde. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung, die um 18 Uhr mit einem Sektempfang beginnt, vom Philharmonischen Barockorchester Heidelberg unter der Leitung von Thierry Stöckel. "Ich bin sehr dankbar über die vielen Spender, Förderer und Sponsoren, die uns unterstützen und ohne die unser Fest in dieser Form nicht möglich wäre", sagt Werner-Jensen. Dazu zählt auch das Theater, das nicht nur den Saal zur Verfügung stellt, sondern auch noch eine künstlerische Überraschung bereithält.

> Eine Schifffahrt mit Schlossbeleuchtung und Feuerwerk ist einen Tag nach dem Festakt im Theater am Samstag, 9. Juli, geplant. Auf der "Merian" der Weißen Flotte erwartet die Teilnehmer zunächst ein Sektempfang, bevor es um 19 Uhr losgeht. Die Rückkehr ist für 23 Uhr geplant. Die Kosten betragen 25 Euro pro Person. Wer mitfahren möchte, muss den Fahrpreis vorab auf das Konto des Vereins Alt Heidelberg, IBAN: DE44 6729 0000 0149 6122 03 überweisen. Der Zeitpunkt des Zahlungseingangs entscheidet bei Überbuchung über die Zusage.

> Das Brückenfest an der Alten Brücke am 16. und 17. Juli, das in diesem Jahr zum 38. Mal stattfindet, markiert das Ende der Vereinsfeierlichkeiten. Die Eröffnung findet am Samstag, 16. Juli, um 13 Uhr statt. "Für uns ist das Brückenfest eine gute Plattform, denn hier können wir zeigen: Wer engagiert ist, hat Spaß", sagt Jürgen Haag, der im Vorstand für organisatorische Aufgaben zuständig ist. Zusammen mit den Kindergärten und den Schulen der Altstadt plant man für das Fest einen Programmpunkt.