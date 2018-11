Von Anica Edinger

Hundert Mark gab es zur Begrüßung. Schnell und unbürokratisch. Bar auf die Hand. Verteilt vom Sozial- und Jugendamt in der Feuerwache am Czernyring. Hier war die erste Anlaufstelle für über 300 DDR-Bürger, die am Wochenende des 11. und 12. Novembers 1989 in die Stadt kamen. "Nur mal eben zu Besuch nach Heidelberg ..." war in der RNZ am darauffolgenden Montag zu lesen. Es war der Donnerstag, 9. November, der diese Besucherwelle ermöglichte: Der Fall der Mauer in Berlin.

Fasziniert vom "Freisein im Westen" sei man gewesen. Das berichtete zumindest das Ehepaar Heinz und Christa Fiebig aus Leipzig. Die nutzten die neu gewonnene Reisefreiheit gleich am ersten Wochenende nach der Wende aus und holten sich in der Stadt ihr Begrüßungsgeld ab. Bleiben konnten sie nicht. Denn als die Mauer fiel, gab es in Heidelberg längst keinen Platz mehr für neu ankommende DDR-Bürger. Am 6. November 1989 schrieb die RNZ: "Die Übergangswohnheime in Heidelberg sind kapazitätsmäßig seit Wochen ausgeschöpft." Denn schon Ende August begann die große Übersiedlerwelle. 98 DDRler machten den Anfang. Sie kamen am 29. August in Heidelberg an. "Die Flucht war wirklich das allerletzte Mittel", titelte die RNZ damals. Es waren vor allem junge Familien mit kleinen Kindern, die in den Westen kamen. Manche durchschwammen die Donau, andere durchschnitten Grenzzäune.

Fünf Notunterkünfte wurden in den kommenden Monaten nicht nur für DDR-Übersiedler, sondern auch für Flüchtlinge aus den Balkanstaaten eingerichtet: In der ehemaligen Neurologie in Bergheim, im Hotel "Metropol" - das auch jetzt wieder für Flüchtlinge hergerichtet werden soll -, in der Plöck 24, in der alten Zahnklinik und im Hüttenbühl in Kirchheim. Ein Jahr lang durften die Übersiedler dort bleiben, dann mussten sie eigene Wohnung gefunden haben. Und da half auch die RNZ. Denn sie rief eine groß angelegte Patenschaftsaktion auf den Plan. Dabei waren die Heidelberger Bürger gefragt: Als Paten sollten sie den Übersiedlern beratend zur Seite stehen, etwa, wenn es um Behördengänge ging. Die Resonanz auf die sogenannte "Starthilfe-Aktion" war überwältigend: "Das Telefon stand tagelang kaum still", hieß es in der RNZ vom 4. September 1989. Und es blieb nicht bei Betreuungsangeboten. Eine Heidelberger Familie griff gleich tief in die Taschen und lud eine andere Familie aus der DDR zum Einkaufsbummel ein. Außerdem wurden Kühlschränke gespendet, Staubsauger oder Fernsehgeräte. Schließlich kamen viele Flüchtlinge nur mit dem Nötigsten. "Irgendwo unterwegs" sei sein Gepäck, sagte ein junger Mann, der nur mit einer kurzen Hose und einem Hemd am 29. August 1989 in Heidelberg ankam.

Die Flüchtlinge dankten den Heidelbergern ihre Hilfsbereitschaft mit offenen Briefen. So schrieb z.B. ein Mann mit den Initialen K. H. in der RNZ vom 27. Dezember 1989: "(...) Und nicht nur die vielen Ämter zeigten ihr Entgegenkommen; auch Initiativen vieler Bürger, Verbände, der RNZ und verschiedener Firmen waren zu verzeichnen, den Mitbürgern aus dem anderen Teil Deutschlands die Integration zu erleichtern, ihnen auch ein Gefühl von Heimat zu vermitteln."

Eine andere Seite zeigten einige Heidelberger am 24. September 1989: "DDR-Schweine raus" stand auf Plakaten, die die unbekannten Täter vor dem Übersiedlerheim in der Plöck 24 präsentierten.

Dennoch: In Heidelberg fühlten sich viele Familien wohl und fanden ein neues Zuhause. Gut 250 DDR-Bürger kamen mit der Übersiedlerwelle im August und September 1989. Die Heidelberger gewöhnten sich an Sächsisch und Thüringisch.

Fünf Jahre später befragte die RNZ fünf Familien. Tina und Wilfried Jentzsch waren hier sesshaft geworden, ihre Kinder wurden in Heidelberg geboren. Felix Schöber aus Leipzig fand in der Stadt am Neckar seine große Liebe. 2009 traf die RNZ sie alle zum letzten Mal. So auch Ute Nehring, die am 31. August 1989 kam - und blieb. Mit der gebürtigen Dresdenerin hat die Redaktion noch heute zu tun: Als Assistentin von Zoodirektor Klaus Wünnemann.