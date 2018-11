Von Denis Schnur

Ein bisschen Wehmut sieht man Sridhar Chirasani, seiner Frau und ihrer Tochter an, als Bürgermeister Wolfgang Erichson sie im Bürgeramt bittet, ihre indischen Pässe abzugeben. Aber das ist nun mal nötig, damit die Drei die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, worauf sie sich schon seit Monaten freuen. "Natürlich ist das nicht so einfach", erklärt Sridhar, "aber ich wohne jetzt seit neun Jahren in Deutschland. Meine Freunde leben hier und ein großer Teil meiner Familie auch. Das macht es doch leichter."

Zu diesem Schritt hat sich die Familie Anfang des Jahres entschlossen, im April haben sie den Antrag auf Einbürgerung gestellt. Da Sridhar schon lange in Deutschland lebt - 2004 zog er nach Berlin und im Sommer dieses Jahres nach Heidelberg - und weil er eine wissenschaftliche Spitzenkraft ist - er arbeitet im Neuenheimer Feld in einem Institut für Biotechnologie - lief das Verfahren zügig und recht unkompliziert.

"Mit acht Monaten Bearbeitungszeit ging es hier eher schnell", erklärt Erichson, der sich freut, dass neben dem Familienvater auch gleich seine Frau Aparna Vajrala, mit der er seit sechs Jahren verheiratet ist, und ihre vierjährige Tochter Joshita die Staatsbürgerschaft annehmen: "Das zeigt doch, wie gut unsere Integrationspolitik vor Ort funktioniert", sagt Erichson.

Dafür spricht auch der Trend, dass sich in den letzten Jahren immer mehr Heidelberger mit Migrationshintergrund für die deutsche Nationalität entscheiden. Im vergangenen Jahr war Sridhar der 400., der den Schritt wagte. Bis zum Jahresende kamen noch einige wenige dazu. 2012 waren es 413.

"Damit ist Heidelberg in Baden-Württemberg weiterhin die Stadt mit der höchsten Einbürgerungsquote", erzählt Erichson stolz. Das liege einerseits daran, dass die Stadtverwaltung eine sehr liberale Linie verfolge, und andererseits daran, dass in der Universitätsstadt viele Spitzenwissenschaftler aus aller Welt arbeiteten, die sich häufig für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden.

So war es auch im Fall von Sridhar Chirasani, den vor allem die guten Forschungsmöglichkeiten in Deutschland und hier insbesondere in Heidelberg überzeugten. Für die Stelle hier hat er sich in einem strengen Auswahlverfahren gegen 500 Mitbewerber durchgesetzt. Heute sagt er: "Ich habe Spaß an meiner Arbeit und möchte hier gerne weitermachen." Und deswegen wollte er auch seine Nationalität wechseln.

Schon 2004 war es die Arbeit, die den Inder nach Berlin lockte. "In Deutschland sind die Voraussetzungen einfach ganz anders", begründet er seine Entscheidung. "Am Anfang war alles total neu für mich", gibt Sridhar trotzdem zu. Mittlerweile hat er sich an vieles gewöhnt und sich gut hineingefunden. Für ihn und die Familie war es an der Zeit, diesen Schritt zu gehen. Und jetzt, mit dem offiziellen Schriftstück in der Hand, wirken die Drei zufrieden.

Zur Feier des Tages gab es von Erichson auch kleine Geschenke im Namen der Stadt: Ein Buch über Heidelberg für den Vater, einen bunten Blumenstrauß für die Mutter, und die kleine Joshita darf sich über einen Plüschteddy freuen.

Da man erst nach der offiziellen Einbürgerung einen deutschen Personalausweis beantragen kann, bekam die Familie am Ende der Zeremonie dann doch wieder ihre Pässe zurück. So lange sie keinen deutschen haben, können sie sich mit diesem und der Einbürgerungsurkunde ausweisen. Vielleicht macht das den Übergang leichter.