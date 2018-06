Von Timo Teufert

Heidelberg. Die Leidenschaft für Autos wurde Kuno Hug schon früh in die Wiege gelegt: Als kleines Kind verbrachte er viel Zeit in einem Opel P 4, wenn der Mitarbeiter seiner Großmutter die Wäsche aus der familieneigenen Wäscherei in Mannheim zu den Kunden brachte. Nach dem ersten Moped und dem ersten Auto begann Hug ziemlich schnell mit dem Rennsport - wechselte allerdings relativ rasch auf den Beifahrersitz und organisierte später unzählige Rallyes. 1995 legte er mit der "Nordbaden Classic" den Grundstein für seine "Heidelberg Historic", die heute erfolgreichste Oldtimerrallye in Deutschland. Vor zwei Jahren zog sich Hug aus dem aktiven Geschäft zurück, bleibt aber im Hintergrund weiterhin präsent. Für sein langjähriges Engagement im ADAC und seiner Mitgliedsvereine sowie für seine Verdienste um den Motorsport ehrte der Automobilklub den 67-Jährigen vor Kurzem mit seiner höchsten Auszeichnung: der Ewald-Kroth-Medaille in Gold mit Brillanten.

DAS PORTRÄT

Autos an ihre Grenzen zu bringen, dafür war Hug bekannt. Sein erstes, ein Fiat 850, legte er beim Slalomfahren auf dem Messplatz nach kurzer Zeit aufs Dach. Bei seiner ersten Rallye 1970 fuhr Hug einen Fiat 127. "Als Fahrer war ich nicht der Begabteste, ich habe mehr kaputtgemacht als Erfolge gefeiert", lacht er heute. Und weil Rallye-Beifahrer immer gesucht sind, nahm er einfach auf dem Beifahrersitz Platz. Mit Gernot Haaf fuhr er sogar um die Deutsche Rallyemeisterschaft mit. "Beim Toyota-Starlet-Cup haben wir bei den Rennen noch im Zelt geschlafen", erzählt Hug. Doch die Erfolge stellten sich schnell ein, ein unehelicher Sohn aus der Honda-Dynastie wurde auf das Gespann aufmerksam und stattete sie mit einem Werkswagen - "das war ein Super-Auto" - und einem Wohnmobil aus. Schon das dritte Rennen im neuen Auto gewannen Haaf und Hug, und der Honda-Erbe löste ein Versprechen ein: "Von da an durften wir immer im Hotel übernachten, und unser Team nutzte das Wohnmobil."

1981 heiratete Hug seine erste Frau und versprach ihr, mit dem Rallye-Sport aufzuhören. "Das ist mir schon sehr schwer gefallen, zumal mich Gernot Haaf gebeten hatte, die Rallye Monte Carlo mit ihm zu fahren. Mir hat das Herz geblutet", sagt Hug. Für Motorsportler ist dieses Rennen gleichbedeutend mit den Olympischen Spielen für Leichtathleten. Haaf wurde schließlich bester Deutscher im Gesamtklassement - ohne Hug.

Der konzentrierte sich auf die Organisation von Rallyes, als stellvertretender und später als Sportleiter beim Motorsportclub Ziegelhausen (MSC) hatte er das schon seit 1970 gemacht. "Der MSC strebte nach Höherem, und so haben wir 1976 für Motorräder auf dem Hockenheimring die Prüfungsfahrt ,Schloss Heidelberg’ ins Leben gerufen." Schon im ersten Jahr hatte das Rennen 350 Teilnehmer, im Folgejahr zählte es schon als Lauf zur Deutschen Motorrad-Rallye-Meisterschaft. Auf Wunsch der MSC-Mitglieder wurde ab 1979 eine Straßenrallye ins Leben gerufen. "Am Anfang sind wir noch vom ,Kucheblech’ gestartet, es ging dann aber schnell ins Madonnenland, wo auf den Bundeswehrübungsplätzen die Wertungsprüfungen stattfanden."

Einen Bekanntheitsschub bekam die "Schloss Heidelberg" 1984: "Ich habe einen Anruf von Audi bekommen, die ihr Werksteam angemeldet haben." Audi wollte mit dem neuen, allradgetriebenen Quattro Sport starten. "Das Auto hatte vorher noch niemand gesehen. Für Audi war es ein Testlauf, und unser Termin hat in den Entwicklungsplan gepasst." Beim MSC begann dann das Rätseln, wer das Auto steuern würde. Es war der damalige Rallyeweltmeister Walter Röhrl, der bei der letzten Prüfung beim Famila-Center in Rohrbach-Süd vor über 1000 Zuschauern sein Können zeigte. "Walter Röhrl hat am Ende mit zehn Minuten Vorsprung gewonnen und lobte die Rallye in den Medien in den höchsten Tönen", erinnert sich Hug. Nach so viel Lob war klar: Im Jahr darauf war die "Schloss Heidelberg" ein Lauf zur Deutschen Meisterschaft - der MSC war in der höchsten Liga angekommen.

Während seiner Zeit als Sportleiter im Vorstand des ADAC Nordbaden organisierte Hug schließlich eine Weltmeisterschaft für Geländemotorräder zwischen Mosbach und Hardheim, die "Six Days". Und weil die Vorschriften der Genehmigungsbehörden für Auto- und Motorradwettfahrten immer strikter wurden, kam Hug die Idee zu einer Rallye für historische Fahrzeuge. Die "Nordbaden Classic" war geboren.

Und wie alles, was Hug anfasste, wurde auch diese Rallye ein Erfolg. Mit 54 Teilnehmern legte sie 1995 den Grundstein für die "Heidelberg Historic", die er nach seiner Zeit im ADAC-Vorstand selber aufzog. "Mich hat da der Ehrgeiz gepackt, und es hat funktioniert. Die ,Heidelberg Historic’ hat sich fulminant entwickelt", freut sich Hug, der neben Walter Röhrl auch Schlagersänger Peter Kraus unter den Teilnehmern begrüßen konnte. Jahr für Jahr sind 300 Ehrenamtliche im Einsatz, damit alles läuft. Darunter auch Freunde und Familie: "Zu Hause haben meine Frau Elisabeth und meine Töchter Kerstin und Caroline die Unterlagen für die Fahrer zusammengestellt und eingetütet", berichtet Hug. Ohne ihre Hilfe hätte es nicht funktioniert, sagt er rückblickend.

Denn ganz nebenbei hatte Hug neben seinem Vollzeitjob für die "Heidelberg Historic" auch noch einen richtigen Beruf: Im Forschungszentrum von ABB war er Leiter der Technik und der Konstruktion. Begonnen hatte er seine Laufbahn im Unternehmen bei Stotz-Kontakt. Nach der Lehre wechselte er ins Forschungszentrum und machte dort seinen Meister. Als 1979 bei BBC in Mannheim der Geschäftsbereich "Hochenergiebatterien" eröffnet wurde, ging er dorthin und half bei der Entwicklung von Stromspeichern für Elektro-Autos. "Wir waren unserer Zeit da deutlich voraus", blickt Hug zurück. Noch vor dem Aus der Abteilung wechselte er wieder ins Forschungszentrum zurück und war für die Planung des neuen Gebäudes an der Speyerer Straße mitverantwortlich. "Kaum waren wir eingezogen, war es meine Aufgabe, Personal abzubauen", berichtet Hug. Mit 62 Jahren ging er schließlich in Altersteilzeit.

Von da an konnte er sich voll und ganz auf die "Heidelberg Historic" konzentrieren: "Ich habe permanent an der Veranstaltung gearbeitet und von der Streckenplanung bis zu den Genehmigungen alles selbst gemacht", erzählt Hug. Seine guten Kontakte in Politik und Wirtschaft der Region haben dabei immer geholfen. Sein Herz hängt an der Veranstaltung, und deshalb überlegte er schon seit einiger Zeit, wie es mit der "Historic" weitergehen soll. "Ich bin 67 Jahre alt, ich wollte, dass diese Veranstaltung weiterlebt. Und da es der MSC personell nicht stemmen kann, habe ich die Organisation 2015 an den ADAC übergeben", sagt Hug. Leicht sei es ihm nicht gefallen, "sein Baby" abzugeben.

Seitdem hat er mehr Zeit für seine Familie und seine zweite Frau Elisabeth - und seine beiden Oldtimer. Schon seit 2002 gehört der Rover Meteor Speed 20 aus dem Jahr 1933, von dem nur zwei Stück gebaut wurden, zum Fuhrpark. Den viersitzigen Langstreckenrennwagen im Originalfarbton "Broken White" kaufte Hug bei einem Händler in Hannover. "Ich wollte gar nicht so einen", sagt er. Doch als er das Fahrzeug sah, sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen. "Er war unrestauriert, in einem furchtbaren Zustand", berichtet Hug. Während der sechsjährigen Aufarbeitungszeit habe er viel gelitten, seiner Liebe tat das aber keinen Abbruch: "Im Winter, wenn ich nicht mit dem Rover fahre, mache ich manchmal das Garagentor auf und schaue einfach nur über das Fahrzeug", verrät der 67-Jährige.

Schon etwas länger steht der rote Austin-Healey 3000 in der Nachbargarage. Ihn schaffte Hug 1995 an, als seine Leidenschaft für die Oldtimerrallyes begann. Mit ihm haben die Töchter schon gemeinsam an der "Heidelberg Historic" teilgenommen - genauso leidenschaftlich wie der Vater: "Ich bin darauf richtig stolz, denn die beiden haben die Damenwertung gewonnen und sind Elfte im Gesamtklassement geworden."