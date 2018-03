Von Werner Popanda

Ein "neues Schmuckstück" in der Landschaft des Finanz- und Vermögensberatungsunternehmens MLP ist für Vorstandsvorsitzenden Uwe Schroeder-Wildberg das in diesen Tagen neu eröffnete MLP-Beratungszentrum in der Bahnhofstraße 42. Hier – auf 2000 Quadratmetern Bürofläche – vereint sind ab nun die bisherigen vier Heidelberger MLP-Geschäftsstellen.

Mit dem neuen Zentrum in der Weststadt kehrt MLP jetzt auch zu den eigenen Wurzeln zurück, denn die erste MLP-Zentrale wurde 1971 in der Weststadt eingerichtet. Und zwar in vier Zimmern auf 70 Quadratmetern in einem Zwei-Familien-Haus in der Kaiserstraße 27. 1978 zog die Verwaltung nach Handschuhsheim um, doch die Geschäftsstelle in der Kaiserstraße blieb erhalten.

Schon zuvor hatte sich die Firma, so Uwe Schroeder-Wildberg, "von Heidelberg nach außen" entwickelt. Ab 1974 gab es eine Geschäftsstelle in Düsseldorf, der frei nach dem Motto "Wo es eine Hochschule gibt, ist MLP vor Ort" zig weitere Geschäftsstellen folgen sollten. Marksteine sind die seit 1995 bestehende 50. Geschäftsstelle in Aachen und die 100., die 1998 in Ravensburg ihre Arbeit aufnahm.

Aktuell betreut MLP seine Kunden deutschlandweit in gut 170

Geschäftsstellen an rund 80 Standorten. In Heidelberg obliegt diese Aufgabe 64 Beraterinnen und Beratern, die von 17 Assistentinnen unterstützt werden. Sie kümmern sich um rund 24.000 Kunden, von denen etwa ein Viertel Mediziner und Zahnmediziner sind.

Eine besondere Erwähnung wert waren dem Vorstandschef die modernen Arbeitsplätze, die Räume für Fach-Vorträge und Kunden-Veranstaltungen sowie die zentrale Lage zwischen Altstadt und Hauptbahnhof. Die Marke MLP solle positiv aufgeladen und weiterentwickelt werden, so Uwe Schroeder-Wildberg.

Ein weiteres Ziel bestehe darin, "möglichst viele Kunden zu Veranstaltungen einzuladen". Auf diese Weise könne unter Beweis gestellt werden, dass "wir ein moderner und leistungsfähiger Dienstleister sind". Alles in allem werde der neue Auftritt die Attraktivität heben, die Berater entlasten sowie das Thema Wohlfühlen, das "unmittelbar zu unserem Geschäftsmodell gehört", stärken.

Überhaupt trete MLP "jetzt wieder in eine Gründungsphase ein", sagte Uwe Schroeder-Wildberg. So wolle man die Umsatzbasis erweitern, etwa durch den Ausbau des Firmenkunden-Geschäfts. Zu

der unter der Prämisse "Frischer Wind und neue Ideen" stehenden Wachstumsinitiative zählten zudem die konsequente Umsetzung einer Digitalisierungs-Strategie, der Ausbau der Technologie-Führerschaft sowie die Personal-Rekrutierung und die Gründung weiterer Geschäftsstellen.