Heidelberg. (mün) Noch ist die Landtagswahl in Heidelberg nicht komplett ausgezählt: Doch in den Berg-Stadtteilen Emmertsgrund und Boxberg zeichnet sich eine Überraschung ab. Dort errang laut dem vorläufigen Auszählergebnis die Alternative für Deutschland in den fünf Wahlbezirken 26,83 Prozent. Die CDU kommt auf 21,03 Prozent (minus 16,45%). Die Grünen holen 20,84 Prozent (minimaler Zugewinn), die SPD stürzt auf 13,60 Prozent ab (minus 13,24 %). Die FDP bekommt 7,90 Prozent (plus 3,2 %) und die Linke 7,01 Prozent (plus 1,44 %).

Im benachbarten Stadtteil Boxberg werden zwar die Grünen mit 24,84 Prozent (plus 5,27%) stärkste Kraft. Aber auf Platz 2 folgt hier die AfD mit 24,21 Prozent der Stimmen in den vier Wahlbezirken. Die SPD halbiert fast ihr Ergebnis mit 13,97 Prozent (-11,51 %), die FDP erringt 6,21 Prozent (leichter ZUgewinn) und die Linke holte 7,48 Prozent (leichter Zugewinn).