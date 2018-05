hob. Die AfD ist mit 26,73 Prozent die stärkste Kraft im Emmertsgrund, alle anderen Stadtteile wählen mehrheitlich grün. Die SPD kann nicht einmal ihre einstige Hochburg Pfaffengrund halten, und auch die CDU erleidet überall deutliche Verluste zwischen fünf Prozent in Bergheim und 18,6 Prozent auf dem Boxberg. Das sind die wichtigsten Ergebnisse der Landtagswahl 2016 aus den Heidelberger Stadtteilen.

Eines wird bei der Analyse deutlich: Die AfD profitiert vor allem von einer schwachen Wahlbeteiligung. In ihren Hochburgen - auch auf dem Boxberg erreicht die neue Partei aus dem Stand 24,2 Prozent - liegt sie unter 55 Prozent. Ganz anders sieht es in Neuenheim aus, wo am meisten Bürger an die Urnen gingen: Bei 77,3 Prozent Beteiligung schafft die AfD gerade einmal sieben Prozent - und liegt damit deutlich hinter den etablierten Parteien. Ihr schwächstes Ergebnis fahren die "Blauen" in der Weststadt ein: 6,28 Prozent. Dort punktet Grünen-Kandidatin Theresia Bauer wie auch schon vor fünf Jahren am meisten: 49,4 Prozent (2011: 47 Prozent). In diesem Stadtteil holen auch die Linken ihr bestes Ergebnis und liegen mit 7,13 Prozent sogar noch vor der AfD. Im Pfaffengrund mit 65,1 Prozent Wahlbeteiligung liegen die AfD (18,56 Prozent), SPD (18,32) und CDU (17,68) hingegen beinahe gleichauf. Matthias Niebel liegt sogar noch leicht vor Marlen Pankonin und Nicole Marmé. Mit Spannung wurde das erste Ergebnis des neuen Stadtteils Bahnstadt erwartet: Hier spielen die Grünen mit 44,35 Prozent in einer eigenen Liga.