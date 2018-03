Moment der Wahrheit: Um 8 Uhr gestern Morgen durften auch die IGH-Abiturienten in der 'Containerschule' die Mappen mit den Deutsch-Aufgaben öffnen. Ganz locker scheint es der junge Mann in der dritten Reihe anzugehen. Foto: Friederike Hentschel

Von Steffen Blatt

Nach dem Doppel-Abitur im letzten Jahr mit seinem großen logistischen und personellen Aufwand laufen die Prüfungen auch an den Heidelberger Gymnasien seit gestern wieder "normal" - mit einer Ausnahme. Denn an der Internationalen Gesamtschule (IGH) im Hasenleiser heißt das Motto "Abitur auf der Baustelle". Seit den Pfingstferien 2012 wird die Schule generalüberholt, es ist das größte Projekt dieser Art in Heidelberg. Darum schreiben die Abiturienten ihre Prüfungen in einer "Containerschule", während nebenan die Bauarbeiten weitergehen. Die RNZ hat bei der gestrigen Deutschklausur vorbeigeschaut.

Um 13 Uhr, eine halbe Stunde vor Abgabeschluss, sehen die IGH-Gymnasiasten so aus, wie Schüler eben aussehen, wenn sie aus ihrer ersten Abiturprüfung kommen: Manche wirken ziemlich fertig, einige verkniffen, die meisten jedoch relativ locker. Gesprächsthema Nummer eins ist natürlich, welche Aufgabe gewählt wurde. Der Vergleich von drei Lektüren, das freie Thema rund um ein vorgegebenes Zitat, die Gedichtsinterpretation? Die Favoriten in der nicht repräsentativen RNZ-Umfrage waren die gestaltende Interpretation eines Dialogs aus Dürrenmatts "Besuch der alten Dame" und die Erörterung zum Thema "Rituale".

Tim etwa hat sich für Dürrenmatt entschieden, das einzige Buch, das er richtig vorbereitet hatte. Gepokert und gewonnen, und dann schon um 11.30 Uhr als Erster abgegeben - kein Wunder, dass der junge Mann entspannt ist. "Die Prüfung war angenehm, ruhiger als sonst", sagt er. Da stimmen ihm die meisten zu. Damit während der Klausuren nicht ausgerechnet der Presslufthammer zum Einsatz kommt, hat die Schulleitung die Baufirmen über die Termine informiert. Für den Notfall hat die Aufsicht im Gang die Handynummer des Bauleiters. Manche fühlten sich dann auch von ganz anderen Dingen gestört. "Bei uns ist der Lehrer die ganze Zeit rumgelaufen. Und im Container gegenüber war normaler Unterricht, der sehr laut war", berichtet Anja über die Hellhörigkeit der Containerschule.

Im Großen und Ganzen war die Baustelle aber offenbar kein Problem - dafür aber die Zeit davor. Seit Januar werden die Zwölftklässler in den weißen Pavillons am Erlenweg unterrichtet. Zuvor, noch im alten IGH-Gebäude, war ein geordneter Unterricht oft nicht möglich. "Wir mussten eine Klausur abbrechen, weil es zu laut war", erzählt Julius, und Hannah berichtet, dass man sich zeitweilig habe anschreien müssen, um sich zu verständigen. Viele Schüler haben solche Episoden erlebt. "Die Vorbereitung war schlimmer als die Prüfung", resümiert Tim.

Immerhin ist mittlerweile ein deutlicher Baufortschritt zu erkennen, der naturwissenschaftliche Trakt ist fast fertig. Eigentlich sollte er schon letzte Woche bezogen werden, doch dann verzögerten sich die Arbeit noch einmal. So lange findet der Chemie-, Physik- und Biologie-Unterricht in normalen Klassenräumen statt, rein theoretisch und ohne Versuche. Nächste Woche können dann die Sammlungen umziehen.

Spätestens am Donnerstag haben es dann auch die Abiturienten hinter sich - nicht jedoch ihre jüngeren IGH-Kollegen. Denn auch nächstes und übernächstes Jahr wird das Abitur noch unter Baustellenbedingungen geschrieben werden.