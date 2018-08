Natali Jurina wuchs in Lampertheim auf und arbeitet an der Heidelberger Uni. Sie ist in beiden Ländern daheim, ihr Zuhause nennt sie aber Gornja Stubica. Foto: Riemer



Von Sebastian Riemer

Wie sie als Siebenjährige vom Krieg in ihrer Heimat hörte, weiß Natali Jurina noch genau. "Eines Tages installierte mein Vater eine Satellitenschüssel vor dem Fenster meines Kinderzimmers, die war so groß wie ein Kleinwagen." Damit konnten Dragutin Jurina und seine Frau Kata auch im Wohnzimmer in Lampertheim kroatisches Fernsehen empfangen. Doch das reichte Natalis Eltern nicht. "Wir sind auch während des Krieges regelmäßig nach Hause gefahren", sagt Natali. Als Kind war das für sie ein riesiges Abenteuer. "Im Norden wurde ja nicht so viel gekämpft. Deshalb war unser Haus voller Flüchtlinge aus dem Osten, darunter viele Kinder. Es war immer sehr aufregend zu Hause!"

"Zu Hause", das sagt die 29-Jährige häufig. Sie ist in Mannheim zur Welt gekommen, in Lampertheim aufgewachsen, hat in Heidelberg studiert und arbeitet jetzt an der Universität Heidelberg. Und doch ist "zu Hause" für sie Gornja Stubica, jenes kleine Dorf nördlich von Zagreb, die Heimat ihrer Eltern. Natali hat einen kroatischen Pass, keinen deutschen, hat aber immer hier gelebt. "Aber ich war seit meiner Geburt bestimmt sechzig Mal zu Hause." Sie war schon mit fast all ihren Freunden aus Heidelberg, Lampertheim und Mannheim in Gornja Stubica.

Ab heute ist Natali Jurina EU-Bürgerin. Wie fühlt sich das an? "Gut, sehr gut, ich fühle mich sowieso durch und durch als Europäerin." Dann sprudelt es aus ihr heraus, sie erzählt, wie sie sich damals in der Grundschule geschämt hat, weil manche sie behandelten wie einen Kriegsflüchtling. Wie sie auf der Realschule froh war, keine Deutsche zu sein, weil die "Ausländer" als viel cooler galten. Wie ihr schließlich erst auf dem Gymnasium richtig klar wurde, dass ihre Herkunft etwas Besonderes, etwas Ungewöhnliches war, weil ihre Mitschüler, meist Kinder von Akademikereltern, "das total interessant fanden". Natali Jurina wollte ihrer Herkunft auf den Grund gehen: Sie studierte Slawistik und saugte alles auf, was vom Balkan kam: Musik, Literatur, Filme. "Andere wollen während des Studiums raus, die Welt entdecken, sich ausprobieren: Mir gab diese Reise in mein Zuhause viel mehr."

Eigentlich, sagt Natali Jurina, sei es ja furchtbar, ein Gastarbeiterkind zu sein. "Hier ist man immer die Ausländerin, dort immer die Deutsche." Doch sie, die beide Sprachen fließend spricht, hat es geschafft, sich in beiden Heimaten zu Hause zu fühlen. "Dass meine Eltern damals, Anfang der Siebziger, den Mut hatten, nach Deutschland zu gehen ", sagt Natali Jurina, "hat mir so unglaublich viele Chancen eröffnet." Ihre Eltern waren es, die für Natali und ihre ältere Schwester den europäischen Weg geebnet haben. "Ich könnte hier wie dort leben und arbeiten, das macht mich frei." Und diese Freiheit gibt Natali das Gefühl, überall glücklich sein zu können. "Jetzt, als EU-Bürgerin, sowieso", lacht sie.

Der Beitritt Kroatiens hat für Natali Jurina ganz praktische Auswirkungen. Wenn sie in die USA reisen will, muss sie nun nicht mehr vorher ein Visum beantragen. "Diese Behördengeschichten waren immer sehr anstrengend." Wenn der Pass ablief, musste sie stets nach Frankfurt ins kroatische Konsulat - "oder ich habe es einfach gleich in Zagreb gemacht". Alle paar Jahre musste sie außerdem ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängern. Und dann die Bürokratie im Studium: "Ich musste immer mehr Kopien machen, mehr Beglaubigungen einholen, länger warten, mehr Geld ausgeben als meine Kommilitonen."

Doch Natali befürchtet auch, dass die EU ihr Land verändern könnte. "Kroatien ist in dieser Gemeinschaft sehr gut aufgehoben, aber ich hoffe, dass das spezifisch Kroatische erhalten bleibt." Ganz besonders liebt sie ihre "Heimaturlaube" wegen des Essens. Wegen der kroatischen Lebensmittel. "Ich habe Angst, dass bald nur noch Nestlé-Süßigkeiten in den Regalen stehen." Sie will nicht, dass der EU-Einfluss ihre kroatische Lieblingsschokolade "Životinjsko carstvo" vom Markt verdrängt. Oder, was noch schlimmer wäre: Dass die Nachbarn in Gornja Stubica ihren Schnaps nicht mehr selbst brennen dürfen.