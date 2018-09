Am Donnerstag wurde in der Kurfürsten-Anlage noch asphaltiert. Gestern standen nur noch Restarbeiten an, sodass die Strecke am Montag freigegeben werden kann. Foto: Kaz

Von Holger Buchwald

Die Funken fliegen, als sich die Arbeiter mit ihrer Schleifmaschine den Weg ebnen. Zeitgleich bringen Kollegen das provisorische Wartehäuschen an der Haltestelle Stadtbücherei in die Endposition. Es sind die letzten Arbeiten in der Kurfürsten-Anlage, bevor die Straßenbahnen ab Montag wieder ihren regulären Linienverkehr aufnehmen. Sobald die Signalanlagen programmiert und die Testfahrten abgeschlossen sind, wird die Strecke pünktlich zum Betriebsstart um 4.30 Uhr freigegeben.

Sechs Wochen lang war die nördliche Kurfürsten-Anlage für Autofahrer gesperrt. Ab Montag steht wieder eine Fahrspur in Richtung Hauptbahnhof für den Verkehr zur Verfügung. Damit liegen Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und Tiefbauamt voll im Zeitplan. Und auch der Kostenrahmen - acht Millionen Euro für die 580 Meter zwischen Römerkreis und Adenauerplatz - werde eingehalten, verspricht die stellvertretende Projektleiterin Ines Lause. Trotzdem bittet RNV-Sprecher Moritz Feier um Verständnis, wenn zum Schulanfang am Montag noch nicht alles reibungslos läuft. Ein paar Minuten Verspätung müssten die Fahrgäste schon noch einkalkulieren. Sicherlich müsse bei den Signalanlagen noch nachjustiert werden. Zudem werde in der Kurfürsten-Anlage ja auch nach Freigabe der Strecke weiter gebaut. Die Verbreiterung des Geh- und Radwegs auf der Seite der Stadtbücherei wird sich noch bis Dezember ziehen. Lause: "Der Baumbestand soll komplett erhalten werden. Daher müssen wir mit dem Wurzelwerk sehr vorsichtig sein."

Die neuen barrierefreien Haltestellen Stadtbücherei und Seegarten sind hingegen schon fast fertig. An den Geländern, die den Wartebereich von der Fahrbahn trennen, fehlen nur noch die Glasscheiben. Und natürlich sind die Blumenrabatten, die den Bahnkörper von der Straße abgrenzen, noch nicht bepflanzt. Dies wird erst im Frühjahr geschehen.

Die Haltestelle Stadtbücherei rückte ein paar Meter in Richtung Adenauerplatz und ist nun 80 Meter lang. Die alten Haltestellen Adenauerplatz und Poststraße wurden aufgelöst und als "Seegarten" auf Höhe des Carrés zusammengelegt. Apropos Poststraße: Autofahrer, die vom Römerkreis kommen und nach links in diese Straße abbiegen wollen, müssen sich noch bis zum 1. November gedulden. Erst dann ist diese Spur freigegeben. In der Gegenrichtung können die Autofahrer aber bereits ab Montag von der Kurfürsten-Anlage in die Kleinschmidtstraße fahren. In Richtung Bismarckplatz fahren die Busse bereits ab Montag auf dem Bahnkörper in der Straßenmitte. In Richtung Hauptbahnhof werden sie noch bis Anfang Oktober über die Bergheimer Straße umgeleitet.