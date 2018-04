[+] Lesen Sie mehr

Konversion in der SüdstadtHeute findet um 18 Uhr das nächste Bürgerforum "Konversion in der Südstadt" in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums, Rohrbacher Straße 102, statt. Auch Bürgermeister Bernd Stadel wird dabei sein. Es geht um die Flächen Mark Twain Village und Campbell Barracks sowie die Themen Mobilität und Freiraum. Vorgestellt und diskutiert werden Vorschläge zur Erschließung des Gebietes