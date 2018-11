Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Nein, eine reine Spaßveranstaltung ist der Drachenbootcup nicht. Es geht auch um den Sport. Ein bisschen zumindest. Immerhin musste am Samstag jedes Team dreimal eine Strecke von 300 Metern auf dem Neckar zurücklegen.

"Das ist schon sportlich", findet Matthias Ritter. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Wassersport-Clubs Heidelberg-Neuenheim (WSC): "Aber die Gaudi steht natürlich im Vordergrund." Und diese Gaudi fand bereits zum elften Mal statt. Ursprünglich wurde die Veranstaltung aufgrund eines Jubiläums ins Leben gerufen: "Damals feierten wir 75 Jahre WSC", so Ritter, "die Resonanz war direkt sehr gut." Inzwischen hat sich der Cup in Heidelberg etabliert.

Und auch in diesem Jahr kamen schon früh morgens viele verschiedene Gruppen rund um die Theodor-Heuss-Brücke zusammen, um sich auf den gemeinsamen Paddelspaß vorzubereiten. Insgesamt wagten sich an die 1000 motivierte Sportsfreunde, auf 36 Teams verteilt, auf das kühle Nass - das Teilnehmerfeld bestand aus drei Startklassen: "Fun Open" (beliebige Zusammensetzung), "Fun Mixed" (mindestens sechs Frauen) und "Semi-Profi" für die etwas Fortgeschritteneren. 16 bis 18 Paddler musste man stellen - dazu einen Trommler. Am Ende jubelten die "SCA-Dragons" (Fun Open), die "FUNions" (Fun Mixed) und die "Green Dragons" (Semi-Profi).

Doch der Drachenbootcup wäre nur halb so spannend, wenn es nicht die Bewertung der Verkleidungen gäbe. "Alle Teilnehmer können selbst die besten Outfits wählen", so Ritter. Und gerade in diesem Wettbewerb war die Konkurrenz groß: Das Team "Diakonie und Sportsfreunde" lief komplett in Schwarz auf, schminkte sich die Gesichter weiß - 18 Pantomimen standen zum Losfahren bereit. "Damit wollen wir den anderen Angst machen", sagte Teammitglied Johannes. Sein Kollege Christian ergänzte: "Das ist eine Teambuilding-Maßnahme, wir sitzen alle in einem Boot." Wortwörtlich, da hat er recht. Für noch mehr Angst und Schrecken sorgte das "Team Island". Nach der stimmungsvollen Leistung bei der Fußball-Europameisterschaft nahm sich die Gruppe die isländischen Fans zum Vorbild. Die Jugendlichen, die sich aus der Schul- oder Studienzeit kennen, liefen mit blauen Trikots und angeklebten Vollbärten auf der Neckarwiese auf.

Und was nicht fehlen durfte: Das bekannte Klatschritual, welches die isländischen Fans nach jedem Spiel ausgiebig zelebrierten. "Wir sind nun schon das dritte Mal dabei, es ist immer geil hier", ruft einer der Wikinger. Er selbst nannte sich am Renntag "Robinur Rudison" - ganz nach isländischer Tradition. Am Ende räumten aber die "Aufschneider Deluxe" in ihren Ärzte-Outfits den Performance-Preis ab.

Mitmachen konnte also jeder, als Vorbereitung war dennoch jedes Team zu einer Trainingseinheit verpflichtet. "Die Mannschaften wurden von unseren Vereinsmitgliedern angeleitet und konnten sich ausprobieren", sagt Ritter. Über 60 Ehrenamtliche halfen am Samstag mit, bauten zudem eine Hüpfburg, zwei Tischkicker, Bierbänke und Bratwurststände auf. Der Drachenbootcup war auch ein Event für die ganze Familie - also: eine spaßige Sportveranstaltung.