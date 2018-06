Für Kunsthistoriker Christmut Präger ist dieses entkernte Haus im Schlierbacher Zechnerweg ein herausragendes Beispiel des "Neuen Bauens". Die etwa 1,80 Meter große Figur an der Fassade zeigt wahrscheinlich den Architekten des Hauses, Wilhelm Schweinfurth. Foto: Präger

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Als Christmut Präger vor ein paar Tagen an dem entkernten Haus im Zechnerweg 8 in Schlierbach vorbeispazierte, war er schockiert: Es soll abgerissen werden. Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz, dennoch hält der 68-jährige Kunsthistoriker es für einen riesigen Fehler, das Haus nicht zu erhalten. Die RNZ hat ihn gefragt, warum er das so sieht.

Kunsthistoriker Christmut Präger. Foto: bec

Herr Präger, warum ist Ihnen dieses Haus so wichtig?

Es ist ein besonders auffällig gestaltetes und fast unverändert erhaltenes Beispiel für das "Neue Bauen". Diese Architekturbewegung wollte sich nach dem Ersten Weltkrieg absetzen von überkommenen Baugestaltungen und der Orientierung an vergangenen Epochen - und setzte die Funktionalität der Architektur als Ziel fest.

Und wieso ist ausgerechnet dieses eine Haus in Schlierbach so wertvoll?

Weil es eines der ganz wenigen Beispiele für diese neue Auffassung von Architektur in Heidelberg ist. Die meisten anderen Gebäude jener Zeit sind bis zur Unkenntlichkeit verändert, wie das heutige Arbeitsamt. Zudem sticht die ganz außergewöhnliche und für Heidelberg wohl einmalige Gestaltung der Fassade mit einer Porträtfigur des Architekten heraus.

Wer hat das Haus gebaut?

Der Heidelberger Architekt Wilhelm Schweinfurth, der hier seine Vorstellungen ohne Einschränkungen verwirklichte. Es war sein Wohnhaus. Schweinfurth lebte hier bis mindestens 1943 - laut den "Heidelberger Adreßbüchern", die nur bis 1943 digitalisiert sind. Er starb 1973 und ist auf dem Bergfriedhof begraben.

Und Sie glauben, dass die Figur Schweinfurth selbst zeigt?

Dass mit der Figur ein Architekt gemeint ist, kann man an den Beigaben der Figur erkennen. Vor seiner Brust hält der Dargestellte unter anderem Winkel und Zirkel. In seiner Linken befindet sich eine Papierrolle mit einem Grundriss darauf. Das Gesicht ist kein allgemeines, typisiertes, sondern ein individuelles Bildnis. Allerdings kann ich nicht sicher beurteilen, ob es sich tatsächlich um ein Porträt Schweinfurths selbst handelt.

Der Laie sieht in dem Haus nur einen nackten Betonklotz - verstehen Sie das?

Das mit dem nackten Betonklotz kann ich verstehen, es beschreibt die aktuell zu sehende Oberfläche. Allerdings ist das ehemals verwirklichte Ziel heute nur noch schwer erkennbar. Setzt man statt "Klotz" die Begriffe von "Schnörkellosigkeit" und "Klarheit" des Aufbaus einer Fassade ein, so trifft man den Kern der Sache schon viel eher.