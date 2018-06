Von Birgit Sommer

Heidelberg. 1968. Was war das damals? Was blieb davon für die nachkommenden Generationen, was genau im Jahr 2018? Kulturschaffende haben sich im Bahnbetriebswerk noch einmal Gedanken darüber gemacht: Heidelbergs früherer Operndirektor Bernd Feuchtner (Berlin), Molli Hiesinger, die ehemalige Lehrerin und Aktivistin, Shiva Hamid, die Geschäftsführerin der Breidenbach-Studios, und Pascal Baumgärtner, der Leiter des Festivals "Metropolink". Der Verein "formAD" als Vermittler von Architektur und Design und das Designfest "Uncover Mannheim" luden zu dem Gespräch ein.

Deutlich wurde vor allem: 1968 bedeutet nicht nur Revolte, es war ein Gefühl, eine Empfindung, die plötzlich vorhanden war. Annie Ernaux schrieb es in ihrem Buch "Die Jahre", und Bernd Feuchtner - der sich bei der herrschenden Hitze schnell seines symbolischen, hochgeschlossenen Mao-Jäckchens entledigte - trug diesen sehr atmosphärischen Text der Französin zur Einstimmung vor: "Universitäten, Fabriken, Theater standen plötzlich allen offen. Im Gespräch verschwanden Abstände und Hierarchien ..."

Bei ihm selbst, damals Schüler der 12. Klasse eines Nürnberger Elite-Gymnasiums, klang alles viel zorniger. Er beschloss, in der Deutschstunde nur noch zu schweigen und dafür aufzuzeichnen, wie "Das Reich der Werte" diskutiert wurde, "wie verhindert wurde, dass man die geschichtliche Dimension der menschlichen Entwicklung begriff."

"Dienstjubiläum einer Revolte", nannte Moderator Micha Hörnle, der Chef der RNZ-Stadtredaktion, den Anlass der abendlichen Kultur-Debatte munter. Und während Bernd Feuchtner sich und seine Mitstreiter als "Lärmquelle eines SPD-Parteitages 1968 in Nürnberg" bezeichnete, erklärte Molli Hiesinger: "Wir waren vorbereitet auf die Revolte."

Schon ihre hessischen Lehrer "waren alle linke Sozialdemokraten", und als sie 1968 das Abitur in der Tasche hatte und nach Heidelberg ging, wollte sie sofort in den Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) eintreten. "Aber ich sah viele Gestalten, die ich nicht mochte und die mir nicht entsprachen." Auch später, als Berufsschullehrerin, wollte sie "kreativ und inspirierend, aber nicht belehrend" sein: "Mit Ideologie kann ich nicht dienen."

Die Utopie einer direkten Demokratie, der Traum einer anarchistischen Revolution, ja, auch, - aber Molli Hiesinger erinnerte daran, das die jungen Menschen damals zum großen Teil den Hedonismus gelebt hätten, frei sein, Musik hören wollten.

Bernd Feuchtner dagegen - während des Studiums in Frankfurt Mitglied im Kommunistischen Bund Westdeutschland - kämpfte gegen die verkrusteten Strukturen, gründete einen Betriebsrat, wurde später Journalist und Musikkritiker und findet heute: "Du musst Menschen gewinnen. Das ist in Deutschland 1968 schlechter gelungen als in Frankreich." Zu den 68ern getrieben habe ihn die Erkenntnis, dass es so vieles gebe, was das Leben bereichere, und was den Menschen vorenthalten worden sei.

Und die jungen Kreativen? Pascal Baumgärtner, einige Jahre auch Stadtrat in Heidelberg, war in seinen Zwanzigern "hammerneidisch" auf die 68er und deren Aufbegehren. Doch das ist vorbei: "Alles zu seiner Zeit", sagt er abgeklärt und meint: "Wir haben in unserer Zeit auch einiges, wogegen man sich wehren sollte."

Doch tatsächlich fühlte er sich nach Aufenthalten in Barcelona und Rom zuerst gelangweilt in Heidelberg: "Es war schön und romantisch das ganze Jahr, aber es passierte gar nichts." Auch heute noch sieht er es als Kampf an, in Heidelberg etwas zu bewegen.

Die junge Mutter Shiva Hamid musste um ihre berufliche Tätigkeit nicht kämpfen, sah nie die Notwendigkeit, zu marschieren. "Die Freiheit, die wir heute genießen, die Befreiung der Frau, ist ein Erbe der 68er", weiß sie.

"Wir sind dabei, die Heidelberger Stadtgesellschaft zu revolutionieren", gab sie als Idee der Breidenbach-Studios aus, die auf Kreativität bei Arbeit und Kultur setzen und einige Coworking-Einrichtungen gegründet haben. Was ihr fehlt, sind Beteiligungsformate der Stadtpolitik für junge Leute.

"Im Moment laufen die Bürgerbeteiligungen mit Menschen Ü60, Ü70", findet Hamid, "die junge Generation würde auch gerne mitreden". Da gab ihr das Publikum im Bahnbetriebswerk recht: "Es gibt zu viele alte Menschen in der Politik", sagte ein (alter) Zuhörer zu den jungen Gästen, "es ist erstaunlich, dass Sie das so lange durchhalten".

Was bleibt von ’68? Für Molli Hiesinger ist nun alles etabliert. "Dadurch werden die Leute träge und faul. Die Sehnsucht ist nicht mehr da." Bernd Feuchtner aber blickt gespannt in die Zukunft: "Die nächste Generation wird kommen und uns mit irgendetwas konfrontieren, mit dem wir nicht rechnen."