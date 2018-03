Von Birgit Sommer

Es ist "Herbst" in Heidelberg - und alle gehen feiern am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober. Start ist samstags um 11 Uhr mit dem Fassbieranstich auf dem Marktplatz - diesmal mit besonderem Augenmerk auf den Gästen aus der neuen Partnerstadt Palo Alto in Kalifornien und aus Kumamoto in Japan, wo die Freundschaft vor 25 Jahren begründet wurde. Auch Montpellier und Rehovot laden auf den Richard-Hauser-Platz an der Jesuitenkirche ein.

Gefeiert wird auf allen Plätzen zwischen St. Anna-Gasse und Karlsplatz mit viel Musik, Essen und Trinken. Ein Kunsthandwerker- und Warenmarkt begleitet die Passanten auf der Hauptstraße von 10 bis 23 Uhr, ins Mittelalter werden sie auf dem hinteren Universitätsplatz entführt (auch sonntags).

Die RNZ stellt einige Besonderheiten beim 48. Heidelberger Herbst vor:

> In der Stadthalle wird am Samstag von 10 bis 17.30 Uhr der "Tag des Tanzes" mit Schnupper-Workshops und Showprogramm gefeiert mit der Tanzschule Nuzinger, Swing-Step und TSC Couronne.

> Auf dem Theaterplatz öffnen die Breidenbach-Studios an beiden Tagen eine "Oase der Ruhe" mit Musik zum Träumen und Tanzen sowie temporären Kunstwerken. Im Theater selbst werden bis 16 Uhr Theaterführungen und Kinderschminken angeboten.

> Am Anatomiegarten können sich bei der Jazz-Session am Samstag von 15 bis 20 Uhr Besucher mit eigenen Instrumenten spontan präsentieren. Schlagzeug und Keyboard stehen schon bereit.

> Der Herbst-Flohmarkt mit knapp 90 privaten Händlern ist von 7 bis 19 Uhr in Merianstraße, Ingrimstraße, Mittelbadgasse und weiter nördlich in der Oberen Neckarstraße, in der Lauerstraße und am Brückentor aufgebaut. Der Flohmarkt für Kinder bis 13 Jahre findet im Innenhof der Theodor-Heuss-Schule ab 6.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, eine Kaution in Höhe von zehn Euro wird bei ordentlichem Verlassen der Fläche zurückgezahlt.

> Auf zehn Bühnen unterhalten Bands aller Stilrichtungen am Samstag - meist bis 23 Uhr: Marktplatz, Uniplatz, Karlsplatz, Kornmarkt, Fischmarkt, Heumarkt, Jubiläumsplatz, St. Anna-Gasse, Friedrich-Ebert-Platz und Marstallhof. Auf dem Karlsplatz stellt sich von 14 bis 18 Uhr die Festivalregion Rhein-Neckar vor: Es gibt Jazz mit Aart Gisolf, Thomas Siffling mit Band, Pantomime und Artistik mit Christoph Engels.

> Frühschoppen in Neuenheim: Auf dem Neckarvorland unter der Theodor-Heuss-Brücke lädt der Stadteilverein am Sonntag, 1. Oktober, ab 11 Uhr zum Frühschoppen ein. Um 11.45 Uhr starten die beiden Stadtachter von Rudergesellschaft und Ruderklub am DLRG-Haus zu ihrem traditionellen Rennen auf dem Neckar. Ziel ist die Theodor-Heuss-Brücke.

> Kostenlos Parken kann man auf dem Messplatz am Kirchheimer Weg. Von dort fahren die Straßenbahnlinie 26 und die Buslinie 33 in die Altstadt.

Info: Das komplette Programm gibt es unter www.heidelberg-marketing.de, ebenso den Veranstaltungsflyer zum Download.