Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Die Suche nach dem Gleichgewicht trieb schon den alten Platon um. Vernunft, Willen, Begehren: Nur wenn alle drei Seelenteile im Gleichgewicht sind, kann der Mensch glücklich sein, meinte der antike Philosoph. Nun ist es so, dass das innere Gleichgewicht ja oft nicht ganz frei von äußeren Bedingungen ist. Und die scheinen in letzter Zeit doch arg aus dem Gleichgewicht geraten zu sein: Der Klimawandel heizt den Erdball auf, die geopolitische und wirtschaftliche Vormachtstellung des Westens bröckelt, Kriege, Armut und Hunger treiben Menschen in die Flucht, Demokratien geraten ins Wanken und der Gegensatz zwischen Reich und Arm verschärft sich zunehmend. Warum also nicht noch einmal über die allgemeine Balance nachdenken? Das dachten sich die Organisatoren des Heidelberger Symposiums. Die 30. Auflage des interdisziplinären Austausches startet am Donnerstag, 24. Mai und steht ganz im Zeichen des Themas "Gleichgewicht".

"Es ist ein schönes Thema, weil sich unter diesem Begriff so viele verschiedene Fragen beleuchten lassen", sagt die Psychologiestudentin Julia Karl (23). Sie ist Teil des 20-köpfigen Organisationsteams, das nur aus Studenten besteht. Um die Frage der inneren Ausgeglichenheit geht es Norbert König (25). Er studiert Physik im Master und meint: "Wenn ich tagsüber viel am Computer sitze, brauche ich irgendeine Art Ausgleich - egal ob es Sport oder etwas anderes ist. Mir ist wichtig, das Gleichgewicht zwischen den Extremen zu finden." Gleichgewicht, das verbindet Miriam Koppehl eher mit größeren Fragen. Etwa mit der Weltpolitik. Oder der Geschlechterfrage. "Ein Thema, das aktueller nicht sein könnte", sagt die 24-jährige Lehramtsstudentin.

Ob die persönliche Balance, die internationale Mächteordnung oder das Verhältnis von Frau und Mann - beim diesjährigen Symposium kommen alle Fragen auf den Tisch. Mehr als 30 Veranstaltungen und knapp 40 Referenten machen sich auf die Suche nach dem Gleichgewicht.

Grünen-Politiker Jürgen Trittin beleuchtet in seinem Eröffnungsvortrag am Donnerstag, 24. Mai, "Die Welt im Ungleichgewicht". Der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge spricht über "Armut und soziale Ungleichheit in Deutschland". Der ehemalige Arbeitsminister Walter Riester wirft einen Blick auf die "Zukunft der Arbeit". Und der bekannte Jurist und Kolumnist Thomas Fischer geht der Frage nach, wie viel Überwachung der freiheitliche Rechtsstaat verträgt.

Aber das ist nicht alles: Es geht auch um die Verrohung der Sprache im Internet, Künstliche Intelligenz, die Stadt der Zukunft, das Insektensterben, die Schlaflosigkeit der "Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft", das Leben als Minimalist - und ein neues Menschenbild.

"Ich glaube, jeder ist mit dem einen oder anderen Thema schon einmal irgendwie in Berührung gekommen", sagt Organisatorin Thalia Kimmel (23). Und wenn nicht, kann das beim Symposium nachgeholt werden, auch ganz praktisch: "Wir bieten mehrere Workshops an, von Meditation über Yoga bis zu Stand-Up-Paddling auf dem Neckar", so Ines Hermann.

Das Programm steht. Jetzt geht es nur noch darum, auch in diesem Jahr das weiße Zelt auf dem Uniplatz voll zu bekommen. Dafür rühren die Organisatoren in den kommenden Tagen noch einmal ordentlich die Werbetrommel, verteilen Flyer, posten und twittern. Die mitunter stressigen Vorbereitungen, die seit knapp einem Jahr laufen, sollen sich natürlich auch diesmal auszahlen. "Wir wollen dem guten Ruf des Heidelberger Symposiums alle Ehre machen", sagt Karl. "Dafür hängen wir uns voll rein." Spätestens bei der traditionellen Abschlussparty am Samstagabend dürfen dann auch die Organisatoren die Balance verlieren. Dann nämlich lautet das Motto: "Aus dem Gleichgewicht?!?!"

Info: Das gesamte Programm und Tickets für das Symposium gibt es im Internet unter www.heidelberger-symposium.de, in der Buchhandlung Lehmanns am Uniplatz (montags bis freitags 15 bis 17 Uhr, samstags 12 bis 14 Uhr) oder werktags von 12 bis 14 Uhr vor den Uni-Mensen.