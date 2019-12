„Hände hoch, wir sind Opfer unserer selbst“: In ihrem Song „Hands up“ prangert Ayla Janssens die Verschmutzung der Umwelt an – und fordert ein Umdenken. Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Sie sei "voll öko". Das hat Ayla Janssens schon häufig gehört. Eine Zahnbürste und Ohrstäbchen aus Holz, Kleider aus dem Second-Hand-Laden, Teebeutel aus Baumwolle, ein Stück Seife anstelle eines in Plastik verpackten Shampoos mit Silikonen: Für manche ihrer Mitschüler ist Ayla eine Exotin. Doch ihr ist das egal. Der Umwelt zuliebe.

Die 17-jährige Schülerin des Neuenheimer Bunsen-Gymnasiums hatte gleich mehrere Erweckungsmomente vor einigen Jahren, etwa, als sie mit ihrer Familie am Strand bei Freunden in Florida war. "Dort lagen nur noch tote Algen", berichtet Ayla, "das kommt von den Pestiziden, die ins Meer gelangen."

Ihr Vater, der zu Malaria forscht, berichtete später von seinem Forschungsflug über Papua-Neuguinea – wo er den Regenwald unter sich brennen sah. Eine Freundin sei dann noch nach Australien gereist und habe in den sozialen Medien Bilder von Korallen geteilt – die tot und bleich waren. Ayla: "Ich glaube, sie wusste nicht, dass Korallen eigentlich bunt sein müssen."

All das gab für Ayla den Ausschlag, um ihren Lebensstil von Heute auf Morgen komplett auf den Kopf zu stellen – und darüber einen Song zu schreiben. Denn Ayla ist nicht nur Klimaaktivistin, sie ist auch Musikerin. "Hands up" heißt ihre neueste Komposition. Damit bewarb sie sich kürzlich beim Wettbewerb "Dein Song für Eine Welt" des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – wie rund 2500 andere junge Menschen. Die Songs von 20 haben es auf eine CD geschafft, die im März erscheint. Darunter ist Aylas.

Im Oktober hat sie "Hands up" professionell im Studio aufgenommen. "Ich war sehr aufgeregt", gibt sie zu. Doch am Ende sei alles genauso geworden, wie sie es sich vorgestellt hatte. "Dein Song für Eine Welt" ist aber nicht Aylas einziges musikalisches Projekt. Sie macht derzeit auch beim Wettbewerb "Dein Song" des Kinderkanals "Kika" mit. Wie weit sie dort gekommen ist, darf sie noch nicht verraten. Im Frühjahr wird die Sendung ausgestrahlt.

Mit dem Songschreiben hat Ayla schon in jungen Jahren angefangen. "Lange war das mein Geheimnis", verrät sie. Musik sei ihr Ausweg gewesen, wenn sie mal traurig war. Aber auch ein Vehikel, um ihre Gedanken zu verarbeiten. Wie in "Hands up". "Hände hoch, stoppt die Verbrechen, Hände hoch, wir sind Opfer unserer selbst", singt sie dabei auf Englisch – und meint die graduelle Zerstörung der Erde durch die Menschen, die auf ihr leben. "Wir müssen uns ändern", heißt es deshalb im Song. Jetzt.

Ayla ist überzeugt: "Wir sind die reichen Europäer, wir können etwas von unserem Luxus aufgeben." Für sie ist das zur Maxime geworden. Natürlich verzichtet Ayla auf Fleisch, auch das Fliegen hat sie aufgegeben. In den Ferien geht es nach London – mit dem Zug. In vielen Bereichen des Alltags ist die 17-Jährige längst umgestiegen – sie kauft nicht mehr beim Discounter ein, schon gar nichts in Plastik Verpacktes, den Führerschein will Ayla erst gar nicht machen und anstelle von Geschenken gab es in diesem Jahr zu Weihnachten eine Patenschaft für ein Kind in Äthiopien, das Ayla fortan Jahr für Jahr finanziell unterstützt. Denn: "Anstatt die neusten Kleider zu haben, investiere ich mein Geld in Gerechtigkeit", findet Ayla.

Deshalb steht das kommende Jahr für die Schülerin, die dann auch Abitur macht, ganz im Zeichen des Klimaschutzes. So will sie etwa von Papier- auf Stofftaschentücher umsteigen. Auf Bestellungen aus dem Internet wird sie komplett verzichten. Und anstatt Filzstifte aus Plastik kommen ihr nur noch Buntstifte aus Holz ins Mäppchen. Natürlich sei das auch alles für sie ungewohnt. Und nicht jeder müsse "so extrem" sein.

Doch Ayla hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Masse etwas erreichen kann, wenn jeder bei sich selbst nach und nach kleine Dinge ändert, die der Umwelt guttun. Deshalb will sie mit ihrem Song auch eines: Wachrütteln. Denn, so Ayla: "Die Idee, die Welt kaputtzumachen – das ist doch nicht schön."

Info: Bei Soundcloud kann man hier in Aylas Song reinhören